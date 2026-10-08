బతికుండగానే అంత్యక్రియలకు కట్టెలు సమకూర్చుకున్న నానా పటేకర్- వాటితోనే దహనం చేయాలని కోరిన నటుడు- ఎందుకంటే?
నానా పటేకర్ అంతిమ సంస్కారాలకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. అయితే తన దహన సంస్కారాలకు కావాల్సిన కట్టెలను బతికుండగా ఆయనే స్వయంగా సమకూర్చుకున్నారు.
Published : October 8, 2026 at 8:55 PM IST
Nana Patekar on His Cremation : దివంగత నటుడు నానా పటేకర్ అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. పుణె శివార్లలోని డోంజేలో ఉన్న ఆయన కుటుంబ సభ్యుల ఫామ్ హౌస్లోనే ఈ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆయనకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తోంది. అయితే తాను బతికి ఉండగానే తన అంత్యక్రియలకు కావాల్సిన కట్టెలను నానా పటేకరే స్వయంగా సమకూర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ కట్టెలపైనే ఆయన దహన సంస్కారాలు జరగనున్నాయి.
స్వయంగా కట్టెలు సమకూర్చుకున్న నానా!
మరణించిన తర్వాత జరిపించే అంత్యక్రియల కోసం ఆయన ఎప్పుడో కట్టెలు సేకరించి పెట్టుకున్నారట. ఈ విషయాన్ని ఆయనే గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. మనిషి జీవితంలో ఆస్తులు, సంపదలు అశాశ్వతమని, మరణం అనేది జీవితంలో ఓ కఠిన వాస్తవమని తాను నమ్ముతానని నానా పటేకర్ అన్నారు. వాటితోనే ఆయన దహన సంస్కారాలు చేయాలని, అవే తన చివరి ఆస్తి అని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. 'ఒకరోజు నేను ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోతాను. నా అంత్యక్రియల కోసం 12 మణుగుల (ఒక్క మణుగుకు 40 కేజీలు) కట్టెలు దాచాను. నా చివరి ఆస్తి ఆ కట్టెలే. వాటితోనే నా దహన కార్యక్రమం చేయండి. దహనం చేసే ముందు వాటిని పూర్తిగా ఎండబెట్టండి. తడి కట్టెలను కాలిస్తే, పొగ వస్తుంది. దాంతో నా అంత్యక్రియలకు వచ్చిన నా స్నేహితులకు ఆ పొగ వల్ల కళ్లలో నీళ్లు వస్తాయి' అని పటేకర్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం స్నేహితులు, అభిమానులను కన్నీళ్లు పెట్టిస్తోంది.
మూడు రోజులు ముందు చావుపై కామెంట్స్
అంతేకాకుండా ఈనెల 4న గోవాలో ఓ కార్యక్రమంలో పటేకర్ పాల్గొన్నారు. అక్కడ మృత్యువుపై మాట్లాడిన మాటలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 'మనందరం ఏదో ఒక రోజు వెళ్లిపోవాల్సిందే. రేపు నేను ఇక్కడ ఉంటానో లేదో నాకు తెలియదు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఆ సమయం వస్తుంది. కానీ ఆరోజు రాకముందే మనం కొన్ని ఆలోచించుకోవాలి. 'నేను చేయాలనుకున్నది చేయగలిగానా? నా లక్ష్యం దిశగా ప్రయత్నించానా?' అనేది పరిశీలించుకోవాలి' అని నానా పటేకర్ అన్నారు. ఇది జరిగిన మూడు రోజులకే ఆయన హఠాత్తుగా కన్నుమూయడం అభిమానులను మరింత కలచివేస్తోంది.
ప్రముఖుల సంతాపం
నానా పటేకర్ మరణం పట్ల రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పాటు పలువురు కేంద్రమంత్రులు, రాష్ట్రాల మంత్రులు విచారం వ్యక్తంచేశారు. ఆయన మరణం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్త చేస్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము సైతం ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. అంతేకాకుండా దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు సినీ ప్రముఖులు సైతం ఆయన మరణంపై దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు.
పలు పురస్కారాలను అందుకున్న పటేకర్
సినిమాకు అందించిన సేవలకు నానా పటేకర్కు అనేక ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు లభించాయి. మూడు జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు, నాలుగు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులతో పాటు మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర చలనచిత్ర అవార్డులు, ఇతర గౌరవాలు ఆయన అందుకున్నారు. 2013లో భారత ప్రభుత్వం ఆయనను పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది. 1978లో నీలకాంతిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు దుర్వాస, మల్హార్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
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