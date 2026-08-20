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'గీతాంజలి, శివ నా కెరీర్​లో బోల్ట్ స్టెప్స్ - కానీ అవే నన్ను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి' - కింగ్ నాగార్జున

సినీ కెరీర్​పై నాగార్జున ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ - ఆరోజుల్లో ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా హీరోలుగా రాణించేవాళ్లమని వెల్లడి

Nagarjuna - Nagachaitanya, Akhil
నాగార్జున - చైతన్య - అఖిల్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 12:44 PM IST

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Nagarjuna on Geethanjali: నాగార్జున సినీ కెరీర్​లో 'గీతాంజలి' ఓ ప్రత్యేక చిత్రంగా నిలిచిపోతుంది. ఇళయరాజా ఎవర్​గ్రీన్ సాంగ్స్, మణిరత్నం, డైరెక్షన్ ఈ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. అయితే 90వ దశకంలో 'గీతాంజలి', ఆర్జీవీ డైరెక్షన్​లో వచ్చిన 'శివ' సినిమాలను చేయడం బోల్ట్ స్టెప్స్ అని రీసెంట్​గా నాగార్జున ఓ ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

గీతాంజలి సినిమా గురించి నాగార్జున ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలను వెల్లడించారు. '90 వ దశకంలో గీతాంజలి చేయడం చాలా సాహసోపేతమైన నిర్ణయం. అలాంటి వైరైటీ స్టోరీలను చేయడం అంటే నాకు ఇష్టం. ఆ డిఫరెంట్ స్టోరీలే నా మార్గాన్ని నిర్దేశించాయి. 'గీతాంజలి', 'శివ' చిత్రాలు నన్ను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. అప్పటి నుంచి నా సినిమాలు ప్రత్యేకంగా ఉండాలనే డిఫరెంట్​గా చేసేవాడిని. ఇప్పటికీ కూడా సినిమాల విషయంలో అలాగే వ్యవహరిస్తున్నాను' అని నాగార్జున అన్నారు.

7 ప్లాప్స్ వచ్చినా హీరోలుగా రాణించేవాళ్లం: నాగార్జున
అప్పట్లో డిఫరెంట్ సినిమాలు చేయడం అనేది సులభంగానే ఉండేదని నాగార్జున గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ ప్రయత్నంలో ఒకవేళ కొన్ని సినిమాలు ఆడకపోయినా ప్రేక్షకుల నుంచి గుర్తింపు వచ్చేదన్నారు. కానీ ఈరోజుల్లో సినిమా నచ్చకపోతే ఆడియెన్స్ వెంటనే రిజెక్ట్ చేసేస్తున్నారన్నారు. 'గతంలో వరుసగా ఏడు సినిమాలు విజయం సాధించకపోయినా సరే హీరోలుగా రాణించగలిగేవాళ్లం. అదే, ఇప్పుడైతే ప్రేక్షకులు మనల్ని మర్చిపోతారు. మన స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఇంకో హీరో సిద్ధంగా ఉంటారు' అని నాగార్జున పేర్కొన్నారు.

ఏఎన్​ఆర్​ క్రమశిక్షణను కొనసాగిస్తున్నాం - నాగార్జున
తన తండ్రి అక్కినేని నాగేశ్వరావును కూడా ఈ సందర్భంగా నాగార్జున గుర్తు చేసుకున్నారు. సినిమా పట్ల తన తండ్రిలో చూసిన క్రమశిక్షణనే తామూ కొనసాగిస్తున్నానని నాగార్జున వివరించారు. ఇప్పుడు తన కుమారులు చైతన్య, అఖిల్​లోనూ అదే కనిపిస్తోందన్నారు. వారసత్వం అంటే కేవలం నటించడం మాత్రమే కాదని, సినిమాకు సేవ చేయడమన్నారు. ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ఎంతోమంది కలలను నిజం చేసే వేదికే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అన్నారు. ఆ కలలకు ప్రాణం పోయడమే మా వారసత్వం’గా భావిస్తామని నాగార్జున పేర్కొన్నారు.

అదే విధంగా తన సినీ ప్రయాణం ఎలా స్టార్ట్ అయిందనే విషయంపైనా నాగార్జున ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన తండ్రి నాగేశ్వరావు దాదాపు 250 సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చానని నాగార్జున వివరించారు. అయితే తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి మాత్రం దాదాపు 30 సినిమాల వరకు వేచి చూడాల్సి వచ్చిందని నాగార్జున తెలిపారు.

అప్డేట్​ కోసం అక్కినేని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తి
ఇక నాగార్జున సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ఆయన ప్రతిష్ఠాత్మక 100వ చిత్రంతో సెట్స్​లో బిజీగా ఉన్నారు. తమిళ యంగ్ డైరెక్టర్ రా కార్తీక్ డైరెక్షన్​లో రానున్న ఈ చిత్రంపై ఇంత వరకు మేకర్స్ ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వలేదు. ఆగస్టు 29న నాగార్జున బర్త్​డే కావడంతో ఈ సినిమాకు సంబంధించి టైటిల్ గ్లింప్స్ ఏమైనా రిలీజ్ చేస్తారేమోనని అక్కినేని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. దీన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్​పై స్వయంగా నాగార్జునే నిర్మిస్తున్నారు.

అదే విధంగా నాగార్జున క్లాసిక్ చిత్రం 'గీతాంజలి'ని నాగార్జున బర్త్​డే సందర్భంగా ఆగస్టు 28న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో భారీగా రీ రిలీజ్ కానుంది. మణిరత్నం దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం 4కే వెర్షన్​లో మరోసారి థియేటర్లో సందడి చేయనుంది.

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