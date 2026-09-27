నా 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంలో 'ప్యారడైజ్' అత్యంత భయంకరమైన పాత్ర: మోహన్ బాబు
హైదరాబాద్లో మీడియా ములాఖత్ నిర్వహించిన 'ప్యారడైజ్' మూవీ టీమ్- సినిమాలో తన పాత్రపై మోహన్ బాబు కామెంట్స్- నాని, దర్శకుడిపై ప్రశంసలు
Published : September 27, 2026 at 7:19 AM IST
The Paradise Media Mulakat : ప్యారడైజ్ సినిమాలో తన పాత్రపై విలక్షణ నటుడు మోహన్ బాబు ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. నా సినీ జీవితంలో ఇలాంటి భయంకరమైన పాత్ర చేయలేదన్నారు. నేచురల్ స్టార్ నాని, డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఒడెల కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'ది ప్యారడైజ్'. సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించిన ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు మిక్స్డ్ టాక్తో నడుస్తోంది. ప్యారడైజ్ సినిమాలో మోహన్ బాబు శికంజా మాలిక్ అనే పాత్రలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా క్రూరమైన విలనిజంతో అదరగొట్టారు. ఈ నేపథ్యంలోనే శనివారం రాత్రి చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్లో ములాఖత్ పేరుతో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో మోహన్ బాబు తన పాత్ర, హీరో నాని, డైరెక్టర్ పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
నా 50 ఏళ్ల కెరీర్లో డెడ్లీ రోల్ ఇదే!
50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్లో తాను ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రలు పోషించానని, కానీ, శ్రీకాంత్ ఓదెల డిజైన్ చేసిన ఈ పాత్ర మాత్రం చాలా ప్రత్యేకమైనదని మోహన్ బాబు అన్నారు. తన నా కెరీర్లోనే అత్యంత డెడ్లీ రోల్ ఇదే అన్నారు. శ్రీకాంత్ ప్రతి సన్నివేశంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టేవారని, ఆయన సూచనల మేరకు ఈ సినిమా కోసం తన కెరీర్లో మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా అత్యధిక రీటేక్స్ తీసుకున్నట్లు మోహన్ బాబు పేర్కొన్నారు.
'శ్రీకాంత్ మా యూనివర్సిటీలో నాకు కథ చెప్పాడు. నేను నేటితరపు దర్శకులతో ఎక్కువగా టచ్లో ఉండను. కానీ శ్రీకాంత్ కథను అద్భుతంగా సులభంగా వివరించాడు. నా 50 ఏళ్ల అనుభవంలో ఇంతటి ప్రమాదకరమైన పాత్ర నేను చేయలేదు. ఆయన నాకు ఎప్పుడూ తగిన సూచనలు ఇచ్చేవారు. ఈ సినిమా కోసం నా కెరీర్లో అత్యధిక రీటేక్స్ తీసుకున్నాను. శ్రీకాంత్ సాధారణమైన దర్శకుడు కాదు. ఈ విషయం గురించి నేను విష్ణుకు కూడా చెప్పేవాడిని. ఆయన నా నుంచి ఉత్తమ నటనను రాబట్టారు, ఇది నాకు ఒక గొప్ప అనుభవం. ఇదే విషయాన్ని నేను శ్రీకాంత్ నాన్నకు కూడా చెప్పాను. శ్రీకాంత్ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో నంబర్ వన్ దర్శకుడిగా ఎదుగుతాడు. నేను నిర్మాత సుధాకర్ను కేవలం కొన్నిసార్లు మాత్రమే కలిశాను. కానీ ఆయన బడ్జెట్ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. దర్శకుడిపై పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్న అద్భుతమైన మనిషి. పరిశ్రమకు ఇలాంటి నిర్మాతలు అవసరం' అని మోహన్ బాబు పేర్కొన్నారు.
నానిపై ప్రశంసలు
హీరో నాని అంకితభావంపై మోహన్ బాబు ప్రశంసలు కురిపించారు. 'సెట్లో నాని పడిన కష్టం మాటల్లో చెప్పలేం. ఈ చిత్రంలో నాని వేసుకున్న జుట్టు గెటప్ క్యారీ చేయడం అంత ఆషామాషీ విషయం కాదు. అతను ఎంతో కష్టపడ్డాడు. నాని ఒక ఫినామినల్ యాక్టర్, ఆయనను నేను ఎంతగానో గౌరవిస్తాను. ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధిస్తుంది' అని మోహన్ బాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
మోహన్ బాబు మంచి మనసు- రచయిత కుమారుడికి ఉచిత విద్య
'ప్యారడైజ్' ఈవెంట్ వేదికపై మోహన్ బాబు మరోసారి తన పెద్ద మనసును చాటుకున్నారు. ఇటీవల మరణించిన ఒక ప్రముఖ రచయిత విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఆ రచయిత కుమారుడిని స్టేజీ పైకి పిలిచి మాట్లాడారు. ఆ అబ్బాయి తాను ఫార్మసీ చదువుతున్నట్లు తెలపగానే, తమ విద్యాసంస్థల్లో ఎం.ఫార్మసీ కోర్సు ఉందని చెప్పారు. ఆ అబ్బాయి చదువు పూర్తయ్యే వరకు రాబోయే రెండేళ్ల పాటు తన విద్యాసంస్థల్లో పూర్తిగా ఉచిత విద్యను అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. బాగా చదువుకుని జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి రావాలని ఆ విద్యార్థిని ఆశీర్వదించారు. అలాగే, ప్రజా గాయకుడు గద్దర్తో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. గద్దర్ పిల్లలు తన విద్యాసంస్థల్లోనే చదువుకున్నట్లు ఆయన ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
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