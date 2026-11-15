సూపర్స్టార్ కృష్ణ వర్థంతి : స్పెషల్ ఫొటో షేర్ చేసిన మహేశ్ బాబు
Krishna Death Anniversary: సూపర్స్టార్ కృష్ణ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనను స్మరించుకుంటూ తన కుమారుడు, నటుడు మహేశ్ బాబు ఒక ప్రత్యేకమైన ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
Published : November 15, 2026 at 12:53 PM IST
టాలీవుడ్ హీరో మహేశ్ బాబు తన తండ్రి, దిగ్గజ నటుడు సూపర్స్టార్ కృష్ణ 4వ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనను స్మరించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మహేశ్ ఒక పోస్టు చేశారు. చిన్నతనంలో తన తండ్రి తనను ఎత్తుకుని తీసుకున్న పాత ఫొటోను మహేశ్ షేర్ చేశారు. ఈ పోస్టుకు "ఎప్పటికీ నా సూపర్ స్టార్" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.
ఈ ఫొటో వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. మహేశ్ బాబు బాలనటుడిగా నటించిన మొదటి చిత్రం 'పోరాటం' సందర్భంగా తీసుకున్న ఫొటో కావడం విశేషం. ఈ సినిమాలో కృష్ణ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. ఇక మహేశ్ అభిమానులు ఈ పోస్టును షేర్ చేస్తూ, దివంగత నటుడు కృష్ణకు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కాగా, 2022 నవంబర్ 15న నటుడు కృష్ణ కన్నుమూశారు.