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అందుకే దళపతి విజయ్ సినిమాకు నో చెప్పా - తమిళ్ రీమేక్​పై మాధవన్ కామెంట్స్

త్రీ ఇడియట్స్ తమిళ్ రీమేక్​ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్న మాధవన్ - శంకర్ చెప్పిన మాట తనను భయపెట్టినట్లు వెల్లడి

Madhavan Reject 3 Idiots Remake
Madhavan Reject 3 Idiots Remake (Source: movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 3:02 PM IST

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Madhavan Reject 3 Idiots Remake : ఆమిర్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో రాజ్‌కుమార్ హిరాణీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన '3 ఇడియట్స్' సినిమా ఎంతటి ఘనవిజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ మూవీలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి 'ఫర్హాన్' పాత్రలో నటించిన ఆర్. మాధవన్ ప్రేక్షకుల మనసులను గెలుచుకున్నారు. అయితే, ఈ మూవీని తమిళ్​లో స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ 'నన్బన్' పేరుతో దళపతి విజయ్ హీరోగా రీమేక్ చేశారు. ఆ రీమేక్​లోనూ మాధవన్​తో అదే పాత్రను వేయించాలని డైరెక్టర్ శంకర్ అనుకున్నారు. కానీ, తాను మూవీని వదులుకున్నట్లు మాధవన్ చెప్పారు. ఈ విషయం గురించి ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాధవన్ మాట్లాడారు. దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న విషయం తెలిసి కూడా తాను అందులో నటించడానికి అంగీకరించలేదని పేర్కొన్నారు. అలాగే, శంకర్ చెప్పిన మాటలకు తన భయపడ్డానని, అందుకే ఈ రీమేక్​లో నటించలేదని స్పష్టం చేశారు. ఇంతకీ మాధవన్​తో శంకర్ చెప్పిన ఆ మాటేంటి? మాధవన్ ఎందుకు ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

'నన్బన్' (స్నేహితుడు) మూవీ 2012లో విడుదలై హిట్​గా నిలిచింది. అయితే ఒరిజినల్ మూవీలో ముగ్గురి ఫ్రెండ్స్​లో ఒకరిగా ఫర్హాన్​ ఖురేషి పాత్రలో మాధవన్ నటించారు. దాంతో రీమేక్​లో సైతం మాధవన్​తోనే ఆ క్యారెక్టర్ చేయించినట్లయితే మూవీకి కలిసొస్తుందని శంకర్ భావించారు. దాంతో క్యారెక్టర్​పై చర్చిస్తున్న సమయంలో ఈ సినిమాను త్వరగా చేయాలనుకుంటున్నట్లు శంకర్ తనతో చెప్పారని మాధవన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. దాంతో తనలో భయం మొదలైందని మాధవన్ అన్నారు.

అసలు కారణం ఇదే!
ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాను తక్కువ సమయంలోనే తీసినట్లయితే మూవీ క్వాలిటీ, ఎమోషన్స్ దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉంటాయేమోనని చేసేందుకు నిరాకరించినట్లు తెలిపారు. దళపతి విజయ్ వంటి స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరో ఇందులో నటిస్తున్నా సరే కమర్షియల్ విజయం కోసం ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా, తన పాత్రకు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్లు మాధవన్ అన్నారు. అయితే శంకర్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ అని అభివర్ణించారు.

త్రీ ఇడియట్స్ మూవీ విషయానికొస్తే ఇందులో ఆమిర్​ఖాన్, మాధవన్, శర్మన్​జోషి టైటిల్ పాత్రలను పోషించారు. కరీనా కపూర్ ఇందులో హీరోయిన్​గా నటించారు. కొత్త తరహా కాన్సెప్​తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 2009 డిసెంబర్ 25న విడుదలై యూత్​ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఇక త్రీ ఇడియట్స్ రీమేక్​గా తమిళంలో వచ్చిన 'నాన్బన్' (తెలుగులో​ స్నేహితుడు) లో విజయ్, శ్రీరామ్, జీవా ప్రధాన పాత్రలో నటించగా ఇలియానా హీరోయిన్​ పాత్రలో మెరిశారు. ఈ మూవీ 2012 డిసెంబర్ 25న విడుదలై మంచి విజయాన్ని సాధించింది.

ఇంజనీరింగ్​లో ముగ్గురు స్నేహితుల మధ్య జరిగే ఒక అద్భుతమైన స్టోరీగా ఈ మూవీ ఉంటుంది. ఇందులో మాధవన్ వైల్ట్​లైఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్ కావాలనే లక్ష్యంతో ఉంటారు. అందుకుగాను కొన్ని నెలల్లో పూర్తయ్యే తన గ్రాడ్యుయేషన్​ను సైతం వదులుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో తమ తల్లిదండ్రులు రియాక్ట్ అయ్యే విధానం, తన మిత్రుల సహకారం మధ్య మూవీ సాగే తీరు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది.

విజయవంతమైన త్రీ ఇడియట్స్​కు సీక్వెల్ రానుందని ఎప్పటినుంచో ప్రచారం నడుస్తోంది. దీనిపై గతంలో ఆమిర్​ఖాన్ సైతం ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం రాజ్​కుమార్ హిరానీ దీనిపై వర్క్ చేస్తున్నారని అన్నారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన కథను విన్నానని, అద్భుతంగా ఉందని తెలిపారు. అయితే స్రీన్​ప్లే లో కొన్ని బెటర్​మెంట్స్ చేయాల్సి ఉందన్నారు. దాంతో పాటు పదేళ్ల కాలానికి క్యారెక్టర్స్​లో వచ్చిన మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలన్నారు. దాంతో ఈ సినిమాపై అభిమానులు ఎప్పుడొస్తుందా అని ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

'ధురంధర్' ​లో కీ రోల్​లో ఆకట్టుకున్న మాధవన్
ఇక మాధవన్ సినిమాల విషయానికొస్తే ఇటీవల 'ధురంధర్' మూవీలో అజిత్ ఢోబాల్ పాత్రలో మెరిసి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. ఈ సినిమాలో ఆయన పోషించిన పాత్రకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్​వీర్ సింగ్ నటించిన ఈ చిత్రం రెండు పార్టులకు గాను రూ. 3,000 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను అందుకుని సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. అదే విధంగా మాధవన్ ఇస్రో సైంటిస్ట్ నంబి నారాయణన్ బయోగ్రఫీని 'రాకెట్రీ' మూవీగా తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. అయితే ప్రస్తుతం జి. డి. నాయుడు జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న సినిమాలో మాధవన్ టైటిల్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు.

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