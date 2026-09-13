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'పెళ్లైందని చెబితే సఖి మూవీ ప్లాప్'- మాధవన్​కు మూవీ టీమ్​ వార్నింగ్​- కట్ చేస్తే!

'సఖి' మూవీ తెరవెనుక విశేషాలను షేర్ చేసుకున్న మాధవన్- తనకు పెళ్లైన విషయాన్ని దాచమని మూవీటీమ్ కోరినట్లు వెల్లడి

Madhavan About Sakhi Film
నటుడు మాధవన్ (Source: Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 7:19 PM IST

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Madhavan On His Marriage : 'సఖి' సినిమాతో టాలెంటెడ్ నటుడు మాధవన్ వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఇందులో మాధవన్​కు జోడీగా షాలిని నటించారు. మణిరత్నం డైరెక్షన్​లో వచ్చిన ఆ కల్ట్ క్లాసిక్ ఘన విజయం సాధించింది. అయితే ఆ మూవీ చేస్తున్న సమయంలో తనకు పెళ్లైన విషయాన్ని దాచిపెట్టమని మూవీటీమ్ మాధవన్​తో అన్నారని స్వయంగా ఆయనే గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ఒకవేళ అలా చెప్పకపోతే సినిమా ప్లాప్ అవుతుందని హెచ్చరించారని ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు.

మాధవన్​కు ఇచ్చిన సలహా ఇదే!
సఖి సినిమా రిలీజ్ అవ్వడానికి ఆరు నెలల ముందే మాధవన్ తాను ప్రేమించిన సరితను వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే ఒక లవ్​స్టోరీతో హీరోగా పరిచయం అవుతున్న మాధవన్ుకి పెళ్లి జరిగితే ఆడియన్స్ అంగీకరించరేమోనని, దీని వల్ల సినిమా ప్లాప్ అవుతుందని మేకర్స్ భావించారని మాధవన్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో ప్రస్తావించారు. ఒకవేళ అలా జరిగితే రొమాంటిక్ హీరోగా ఫెయిల్ అవుతారని తనకు సలహా ఇచ్చారని మాధవన్ వివరించారు.

అందుకుగాను సఖి మూవీ ప్రమోషన్స్​లో తనకు పెళ్లైన విషయాన్ని దాచమని కోరారని మాధవన్ వివరించారు. కానీ తనకు అబద్ధం చెప్పడం ఇష్టం లేదని, అలా చేయలేనని వారికి స్పష్టం చేసినట్లు మాధవన్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఇదే విషయంపై డైరెక్టర్​ మణిరత్నంతో కూడా చెప్పానని మాధవన్ అన్నారు. దీనికి 'నీకు నచ్చింది చెయ్' అని మణిరత్నం అన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

పెళ్లిపై అప్పట్లో మ్యాడీ రియాక్షన్ ఇదే!
ఇక ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా రిపోర్టర్ ఆయన పెళ్లిపై అడిగిన ప్రశ్నపై మాధవన్ మాట్లాడుతూ 'నేను సినీ ఇండస్ట్రీకి ఒక నటుడిగా వచ్చాను, కేవలం ఒక పాత్రను మాత్రమే పోషిస్తున్నాను. అంతమాత్రాన నా పక్కనే ఉన్న నా భార్యను లేనట్టుగా నటించి, ఆమెను అవమానించలేను. ఒకవేళ నా పెళ్లి కారణంగా నేను రొమాంటిక్ హీరో కాకపోయినా పర్వాలేదు. ఆ రిస్క్​ను తీసుకోవడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. కానీ నా భార్యను మాత్రం నేను అగౌరవపరచను' అని స్పష్టం చేసినట్లు నాటి విషయాలను మాధవన్ గుర్తు చేసుకున్నారు.

పాటల్లేకుండానే సఖి - కానీ!
సఖి చిత్రంలో మొదట పాటలేమీ లేకుండానే తీద్దామని మూవీటీమ్ మొదట్లో అనుకున్నట్లు మాధవన్ వెల్లడించారు. కానీ మణిరత్నం చివర్లో పాటలు ఉంటే బాగుంటుందని అనుకోవడంతో ఎ. ఆర్.రెహమాన్ స్వరాలను సమకూర్చినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. కానీ ముందు అనుకున్నట్లుగా పాటలు లేకుండా సినిమాను ఆడియన్స్ ఊహించుకోవడం కష్టమనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే 'పచ్చందనమే', 'స్నేహితుడా' ఇలా దేనికదే ప్రత్యేకమైన పాటలు ఇప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరి ఫోన్లలో వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఎవర్​గ్రీన్​గా ఆ పాటలన్నీ నిలిచిపోయే విధంగా ఉంటాయి. ఇక ఆ పరిణామాల తర్వాత రిలీజైన సఖి బాక్సాఫీసు వద్ద ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఇప్పటికీ ఆ సినిమాకు ఆడియన్స్​లో కల్ట్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఓ పక్క టీవీ సీరియల్స్​లో నటిస్తూ ఆ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైన మాధవన్ బెస్ట్ డెబ్యూ హీరోగా ఫిల్మ్​ఫేర్ అవార్డును అందుకున్నారు.

స్టూడెంట్​ను పెళ్లి చేసుకున్న మాధవన్
మాధవన్ సినిమాల్లోకి రాకముందు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్​కు సంబంధించిన క్లాసులను చెప్పేవారు. ఆ సమయంలో సరిత విద్యార్థినిగా మాధవన్ వద్ద క్లాసులను నేర్చుకునేవారు. ఆ తర్వాత వారి మధ్య స్నేహం ఏర్పడి పెళ్లికి దారితీసింది. దీంతో మాధవన్ సరితను 1999లోనే సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి వేదాంత్ మాధవన్ అనే ఓ కుమారుడు ఉన్నారు. అతడు ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయిలో స్విమ్మర్​గా రాణిస్తున్నాడు.

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