'విడాకులు వచ్చే దాకా సినిమాలు చెయ్యను'- స్టార్ హీరో సెన్సేషనల్ స్టేట్మెంట్!
నటుడు రవిమోహన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు- విడాకులు వచ్చే వరకూ సినిమాలు విడుదల కావని వెల్లడి- ప్రెస్మీట్లో కంటతడి!
Published : May 16, 2026 at 3:42 PM IST
Jayam Ravi Divorce : కోలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు రవి మోహన్ (జయం రవి) తాజాగా ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఈ ప్రెస్మీట్లో ఆయన మాట్లాడారు. ఎప్పుడూ కూల్గా మాట్లాడే ఆయన ఈ సందర్భంలో ఎమోషనల్ అయ్యారు. తన వ్యక్తిగత విషయాల గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదని, కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సిన సమయం వచ్చిందని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే తన భార్త ఆర్తితో విడాకుల విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఆయనకు విడాకులు వచ్చే దాకా తన సినిమాలు రిలీజ్ కావని చెప్పారు.
'నా అభిమానులతో కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. ఇన్ని రోజులు నా పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకోలేదు. అందుకు అభిమానులు నన్ను క్షమించాలి. అయితే ముందుగా చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే? విడాకులు వచ్చే వరకూ నా సినిమా రిలీజ్ కావు. అప్పటిదాకా నేను కూడా నటించను. నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని చాలా మంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను నటించలేదు. ఎవరైనా సరే ఎంత ఇబ్బంది పెడతారో పెట్టండి. నేను నా ఆఫీస్లోనే ఉంటాను. ఇకపై నేను మౌనంగా ఉండేది లేదు. అయితే నాకు డివోర్స్ వస్తాయా, రావా అనేది పక్కన పెట్టండి'
'ప్రస్తుతం నాపై జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ ఏదైతే ఉందో అది నన్ను తీవ్రంగా బాధిస్తుంది. కెరీర్లో ఎంతో కష్టపడి ఈ స్థాయికి చేరుకున్నా. 95 శాతం సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి. 45ఏళ్ల వయసులో అమ్మాయిల వెంట పడాల్సిన అవసరం నాకు ఏముంది? మహిళల హక్కుల కోసం అనేక పోరాటాలు చేశాను. అలాంటిది నాపై నిందలు వేస్తున్నారు. నా పిల్లల భవిష్యత్ బాగుండాలని లక్షలు ఖర్చుపెట్టి వాళ్లను చదివించాను. వాళ్ల కోసమే మౌనంగా ఉంటూ వచ్చాను. కానీ ఆ పిల్లలకు కూడా నాకు దూరం చేశారు. ఇప్పుడు నన్ను అర్థం చేసుకొని తోడుగా నిలిచిన కేనీషాను కూడా పంపించేశారు' అని ఎమోషనల్ అవుతూ మాట్లాడారు.
అయితే రవి కొంతకాలంగా తన భార్య ఆర్తికి దూరంగా ఉంటున్నారు. 2024లోనే తనతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత ఆయన సింగర్ కెనీషాతో రిలేషన్షిప్లో ఉంటున్నారని ప్రచారం సాగింది. వీరిద్దరు సన్నిహిత్యంగా ఉన్న ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అయితే తమ మధ్య మూడో వ్యక్తి రావడంతోనే పరిస్థితి విడాకుల దాకా వెళ్లిందని ఆర్తి కూడా గతంలో ఆరోపణలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం అనూహ్య పరిణామం జరిగింది. రవిని వదిలేస్తున్నట్లు కెనీషా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు పెట్టింది. దీంతో రవి ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు.
ట్రోలింగ్ కారణంగానే!
ఆన్లైన్లో ట్రోలింగ్ చేయడం వల్లే తన స్నేహితురాలు కెనీషాను కోల్పోయానని రవి తాజా ప్రెస్మీట్లో పేర్కొన్నారు. ఆమె ఎన్నో వేధింపులు ఎదుర్కొందని చెప్పారు. ఇక తన పర్సనల్ లైఫ్లో చిక్కులు మొత్తం తొలిగిపోయిన తర్వాతే సినిమాల్లో నటిస్తానని రవి తెలిపారు. అయితే దానికి ఎంత టైమ్ పడుతుందో చెప్పలేనని, కానీ అంతా తన మంచి కోసమే జరుగుతుందని అన్నారు.
జయం రవితో ఎంగేజ్మెంట్ - అసలు విషయం చెప్పేసిన ప్రియాంక మోహన్!
'ఓ సారి అలా ప్రయత్నించండి' - హీరో జయంరవి దంపతులకు కోర్టు కీలక సూచన