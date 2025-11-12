ETV Bharat / entertainment

బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవిందకు అస్వస్థత – ఆస్పత్రిలో చేరిక

బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవింద తీవ్ర అస్వస్థత-ఆస్పత్రికి తరలించిన కుటుంబ సభ్యులు

Actor Govinda
Actor Govinda (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2025 at 7:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Actor Govinda Hospitalised: బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవింద మంగళవారం రాత్రి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. గోవింద ఒక్కసారి కుప్పకూలిపోవడంతో అప్రమత్తమైన కుటుంబ సభ్యులు ముంబై జూహూలోని క్రిటీకేర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గోవింద అస్వస్థతకు గురైన విషయాన్ని ఆయన స్నేహితుడు, న్యాయ సలహాదారు లలిత్ బిందాల్ జాతీయ మీడియాకు వెల్లడించారు.

మంగళవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో గోవిందకు తలతిరిగి స్పృహ కోల్పోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి మందులు ఇచ్చారు. అయినా ఆరోగ్యం కుదుటపడక పోవడంతో రాత్రి 1గంటకు ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ప్రస్తుతం డాక్టర్లు ఆయనకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఆయన ప్రస్తుత పరిస్థితి గురించి ఇంకా ఆస్పత్రి వర్గాలు ఎటువంటి వివరాలు వెల్లడించలేదు.

TAGGED:

ACTOR GOVINDA
ACTOR GOVINDA HOSPITALISED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.