బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవిందకు అస్వస్థత – ఆస్పత్రిలో చేరిక
బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవింద తీవ్ర అస్వస్థత-ఆస్పత్రికి తరలించిన కుటుంబ సభ్యులు
Published : November 12, 2025 at 7:24 AM IST
Actor Govinda Hospitalised: బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవింద మంగళవారం రాత్రి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. గోవింద ఒక్కసారి కుప్పకూలిపోవడంతో అప్రమత్తమైన కుటుంబ సభ్యులు ముంబై జూహూలోని క్రిటీకేర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గోవింద అస్వస్థతకు గురైన విషయాన్ని ఆయన స్నేహితుడు, న్యాయ సలహాదారు లలిత్ బిందాల్ జాతీయ మీడియాకు వెల్లడించారు.
మంగళవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో గోవిందకు తలతిరిగి స్పృహ కోల్పోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి మందులు ఇచ్చారు. అయినా ఆరోగ్యం కుదుటపడక పోవడంతో రాత్రి 1గంటకు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ప్రస్తుతం డాక్టర్లు ఆయనకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఆయన ప్రస్తుత పరిస్థితి గురించి ఇంకా ఆస్పత్రి వర్గాలు ఎటువంటి వివరాలు వెల్లడించలేదు.
VIDEO | Mumbai: Actor Govinda rushed to Juhu CritiCare Hospital after losing consciousness. Visuals from outside the hospital.#MumbaiNews— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/QqDN2u5DTM