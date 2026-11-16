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'ఆకాశంలో ఒక తార'- మనసును హత్తుకుంటున్న దుల్కర్ కొత్త సినిమా ట్రైలర్

Akasam Lo Oka Tara Trailer: దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' ట్రైలర్​ తాజాగా విడుదలైంది. ఇందులో సాత్విక వీరవల్లి హీరోయిన్​గా నటిస్తుండగా, శ్రుతిహాసన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

Akasam Lo Oka Tara Movie
ఆకాశంలో ఒక తార ట్రైలర్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2026 at 3:50 PM IST

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విలక్షణ నటుడు దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' ట్రైలర్​ సోమవారం రిలీజైంది. పవన్ సాదినేని తెరకెక్కించి ఈ చిత్రంలో వ్యోమగామి కావాలని కలలు కనే పల్లెటూరి అమ్మాయి కల్పన (సాత్విక వీరవల్లి) లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే కృష్ణ క్యారెక్టర్​లో దుల్కర్ కనిపించారు. 'పది మంది నవ్వితే ఏంటి? ఒకరు నమ్మితే చాలదా?' అనే డైలాగ్ ట్రైలర్​లో ఆకట్టుకుంటుంది. ట్రైలర్​లో జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ అందించిన బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. ఇందులో నటి శ్రుతిహాసన్, డైరెక్టర్ గౌతమ్​ మేనన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా సమర్పణలో సందీప్‌ గుణ్ణం, రమ్య గుణ్ణం నిర్మించారు. నవంబర్‌ 20న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

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AAKASAMLO OKA TARA TRAILER
ఆకాశంలో ఒక తార ట్రైలర్

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