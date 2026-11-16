'ఆకాశంలో ఒక తార'- మనసును హత్తుకుంటున్న దుల్కర్ కొత్త సినిమా ట్రైలర్
Akasam Lo Oka Tara Trailer: దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలైంది. ఇందులో సాత్విక వీరవల్లి హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, శ్రుతిహాసన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
Published : November 16, 2026 at 3:50 PM IST
విలక్షణ నటుడు దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' ట్రైలర్ సోమవారం రిలీజైంది. పవన్ సాదినేని తెరకెక్కించి ఈ చిత్రంలో వ్యోమగామి కావాలని కలలు కనే పల్లెటూరి అమ్మాయి కల్పన (సాత్విక వీరవల్లి) లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే కృష్ణ క్యారెక్టర్లో దుల్కర్ కనిపించారు. 'పది మంది నవ్వితే ఏంటి? ఒకరు నమ్మితే చాలదా?' అనే డైలాగ్ ట్రైలర్లో ఆకట్టుకుంటుంది. ట్రైలర్లో జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ అందించిన బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. ఇందులో నటి శ్రుతిహాసన్, డైరెక్టర్ గౌతమ్ మేనన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా సమర్పణలో సందీప్ గుణ్ణం, రమ్య గుణ్ణం నిర్మించారు. నవంబర్ 20న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.