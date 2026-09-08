ఆ రీజన్తోనే బబ్లూకు బదులు మున్నాభాయ్ రోల్ చేశాను: దివ్యేందు శర్మ
మున్నాభాయ్ రోల్పై ఆసక్తికర విశేషాలు షేర్ చేసుకున్న దివ్యేందు - ఆ కారణంతోనే ఆ క్యారెక్టర్ చేశానని వెల్లడి
Published : September 8, 2026 at 6:59 PM IST
Divyenndu On Mirzapur Series : పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ 'మీర్జాపూర్' దేశవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణను అందుకుంది. ఈ సిరీస్ తర్వాత ఓటీటీలో క్రైమ్ జాన్రా కథలకు మరింత ఆదరణ దక్కింది. ఇక ప్రత్యేకించి ఇందులో మున్నాభాయ్ క్యారెక్టర్లో నటించిన దివ్యేందు శర్మ ఈ సిరీస్తో మంచి క్రేజ్ను సంపాదించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మీర్జాపూర్ అనే ప్రాంతంలో అఖండానంద్ అనే మాఫియా డాన్ కొడుకు మున్నాభాయ్ పాత్రలో దివ్యేందు ఇందులో నటించిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది. అయితే మేకర్స్ తనను ముందుగా సంప్రదించింది ఈ క్యారెక్టర్ కోసం కాదని గతంలో ఓ ఇంటర్య్వూలో దివ్యేందు వెల్లడించారు.
మున్నాభయ్యా క్యారెక్టర్ చేశానలా!
'మీర్జాపూర్ మేకర్స్ ముందుగా బబ్లూ పండిట్ క్యారెక్టర్ కోసం నన్ను సంప్రదించారు. స్క్రిప్ట్ చదివిన తర్వాత నాకు క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చింది. కానీ గత సినిమాలైన 'ప్యార్ కా పంచ్నామా' మొదలైన చిత్రాల మాదిరిగానే నేను పక్కింటి అబ్బాయి పాత్రలకే పరిమితం అవుతున్నానేమోనని నాకు అనిపించింది. దీంతో నాలో ఉన్న నటుడిని కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవడానికి కొత్త తరహా పాత్రలు చేస్తే బాగుంటుందని అనిపించింది. ఆ తర్వాత నేను ఆలోచనలో పడ్డాను. ఇక ఫైనల్గా ఇందులో బబ్లూ పండిట్ క్యారెక్టర్ కాకుండా విలనిజం పండించే నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న మున్నాభాయ్ క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుంటుందని నాకు అనిపించింది. ఆ తర్వాత మేకర్స్ను అడిగి ఒప్పించి మరీ ఈ క్యారెక్టర్లో యాక్ట్ చేశాను' అని దివ్యేందు శర్మ పేర్కొన్నారు.
సినిమాలో కనిపించని విక్రాంత్ మాస్సే
ఇక దివ్యేందు శర్మ వదులుకున్న బబ్లూ పండిత్ క్యారెక్టర్ను ఆ తర్వాత విక్రాంత్ మాస్సే అద్భుతంగా నటించి ప్రశంసలను అందుకున్నారు. సిరీస్లో బబ్లూ క్యారెక్టర్ చనిపోతుంది. కానీ సిరీస్ల ఆధారంగా ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మీర్జాపూర్ మూవీలో మాత్రం ఈ క్యారెక్టర్ బతికే ఉంది. కానీ దీన్ని విక్రాంత్ మాస్సే పోషించలేదు. అతనికి బదులుగా మేకర్స్ ఈ పాత్ర కోసం జితేంద్ర కుమార్ను ఎంపిక చేసుకోవడం గమనార్హం.
నెక్ట్స్ ఇయర్లో నాలుగో సీజన్!
ఇక మీర్జాపూర్ వెబ్ సిరీస్ విషయానికొస్తే ఇప్పటికే మూడు సీజన్లు విడుదలై మంచి ఆదరణ సొంతం చేసుకున్నాయి. సీజన్ 1 (2018) : మీర్జాపూర్ అనే నగరంలో త్రిపాఠీ కుటుంబం (కలీన్ భయ్యా నాయకత్వంలో), పండిట్ సోదరుల (గుడ్డు, బబ్లూ) మధ్య జరిగిన అధికారం కోసం పోరాటాన్ని చూపించారు. ఆ తర్వాత 2020లో సీజన్ 2, 2024లో సీజన్ 3 వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఈ 3 సిరీస్ల ఆధారంగా మీర్జాపూర్ సినిమాగా రిలీజ్ కాగా, ఈ సిరీస్కు సంబంధించి నాలుగో సీజన్ రూపొందించే సన్నాహాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. దీన్ని 2027లో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక రానున్న 4వ సీజన్ ఎలా ఉంటుందో వేచి చూడాలి.
దివ్యేందు ఫస్ట్ మూవీ ఇదే!
దివ్యేందు శర్మ 2007లో మాధురీ దీక్షిత్ నటించిన 'ఆజా నచ్ లే' చిత్రంతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యారు. ఇక ఆ తర్వాత వచ్చిన 'ప్యార్ కా పంచనామా' లో ఎమ్మెల్యే అనుచరుడిగా( గూండాగా) నటించి మెప్పించారు. కానీ లవ్ రంజన్ దర్శకత్వంలో రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంగా రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమాతో ప్రేక్షకుల మనసుల్ని గెలుచుకున్నారు దివ్యేందు. ఈ చిత్రానికిగానూ ఆయన 'మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ న్యూకమర్'గా అప్పట్లో అవార్డును కూడా అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత డేవిడ్ ధావన్ 'చష్మే బద్దూర్', అక్షయ్ కుమార్ 'టాయిలెట్:ఏక్ ప్రేమ్ కథా', తదితర చిత్రాల్లో నటించినప్పటికీ చెప్పుకోదగ్గ బ్రేక్ రాలేదు. కానీ ఓటీటీ హవా పెరిగిన తర్వాత క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన 'మీర్జాపూర్'లో మున్నాభాయ్ రోల్ చేయడంతో ఆయన కెరీర్ కీలక మలుపు తిరిగింది.
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