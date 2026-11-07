'విద్యార్థుల కోసం రాష్ట్రమంతటా ట్యూషన్ సెంటర్లు'- పొలిటికల్ రూమర్స్ వేళ ధనుష్ ప్రకటన
Dhanush on Politics: ధనుష్ జాతీయ పార్టీలో చేరనున్నారంటూ వస్తున్న ప్రచారంపై స్పందించారు. అలాగే విద్యార్థులకు కీలక సూచనలిచ్చారు.
Published : November 7, 2026 at 12:26 PM IST
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్ రాజకీయ అరంగేట్రంపై గత కొన్ని రోజులుగా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. త్వరలో ఆయన జాతీయ పార్టీలో చేరనున్నారనే నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ధనుష్కు భాజపా మద్దతు ఉందంటూ వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలపై ఆయన స్పందించారు. చెన్నైలో శుక్రవారం జరిగిన 'ఓం' సినిమా ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్లో ఈ వ్యవహారంపై స్పష్టతనిచ్చారు. ఆయన చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 'నా గురించి చాలా రూమర్లు ప్రచారం చేస్తున్నారు. నా వెనుక కొందరు వ్యక్తులు ఉన్నారు, వారే నన్ను నడిపిస్తున్నారని అంటున్నారు. కానీ వెనుక ఎవరూ లేరు. నన్ను నడింపించేది ఆ దేవుడే! నా వెనుక ఉన్నది అభిమానులు, ప్రజల మద్దతు మాత్రమే. 'నాకు అండగా ఉన్నది ఆ భగవంతుడు, నా అభిమానులు, ప్రజలే' అని ధనుష్ అన్నారు. అదే విధంగా ఇదే కార్యక్రమంలో ధనుష్ కీలక ప్రకటన చేశారు.
యువత రాజకీయాలు తెలుసుకోవాలి: ధనుష్
విద్యార్థుల కోసం ఈ సంవత్సరం 4 ఉచిత ఏసీ ట్యూషన్ సెంటర్లను ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది నాటికి తమిళనాడులోని మొత్తం 234 నియోజకవర్గాల్లో ఈ ట్యూషన్ నెట్వర్క్ను విస్తరించడమే తన లక్ష్యమని ధనుష్ ప్రకటించారు. అయితే ఈ సేవా కార్యక్రమాల ప్రకటన ఆయన రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టడానికి బలమైన పునాదిగా మారుతోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా రాజకీయాల గురించి కూడా ధనుష్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. యువత రాజకీయాల గురించి తెలుసుకోవాలని, నేర్చుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ తరహా కామెంట్స్ ధనుష్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి.
#Dhanush @dhanushkraja Thalaivaaaaan final Speech😎 "என் பெயரைச் சுற்றி நிறைய வதந்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு. இவர் பின்னாடி அவங்க இருக்காங்க, இவர் பக்கம் இவங்க இருக்காங்கனு பேசுறாங்க. என்னை இயக்குறது இறைவன், என் பின்னாடி ரசிகர்கள், என் பக்கம் மக்கள் இருக்காங்க. மக்கள் என் பக்கம்! https://t.co/5bZ1qxLZvv— Online Dhanush Fans Hosur (@Hosuronline_DFC) November 7, 2026
3 వేల మంది న్యాయ సలహాదారుల ఏర్పాటు
'తమిళగ ఎళుచ్చి కళగం' పేరుతో ధనుష్ త్వరలో కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కొంతకాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ పేరును ఎన్నికల సంఘం వద్ద కూడా నమోదు చేయించుకున్నారంటూ వార్తలు వచ్చాయి. మరోవైపు, తమిళనాడు వ్యాప్తంగా 3 వేల మంది న్యాయ సలహాదారులను నియమించాలని, ఇందుకు సంబంధించిన వ్యవస్థను జిల్లాల వారీగా ఏర్పాటు చేయాలని ధనుష్ నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. ప్రజలకు ఎదురయ్యే చట్టపరమైన సమస్యలు, సామాజిక సమస్యలకు న్యాయ సలహాలను అందించడమే ఈ వ్యవస్థ ఉద్దేశమనే అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి.
A dashing entry with deafening roars 🔥 When @dhanushkraja entered the arena for the #OMPreReleaseEvent. #OM Worldwide in theatres from November 20. A @Rajkumar_KP Film. @mammukka @Sai_Pallavi92 @SaiAbhyankkar #NaseeruddinShah @sreeleela14 #Indrans @RTakeStudios @wunderbarfilms @Shra2309 @azy905 @theSreyas @sandy_sashr @vishurams @Ezhil_DOP @kalaivananoffl @iamSandy_Off @kavya_sriram @kabilanchelliah @rajeevan69 @JamRokr @kuchirayar73 @HariSounddesign @Synccinema @agscinemas @archanakalpathi @aishkalpathi @PharsFilm @SitharaEnts @WarnerMusicIN #BinuGeorgeAlexander @DreamBig_film_s @jsujithnair @divomusicindia @ManojMaddyMM @RIAZtheboss @parasriazahmed1 @teamaimpr— Wunderbar Films (@wunderbarfilms) November 6, 2026
మరోవైపు ధనుష్ సినిమాల విషయానికొస్తే ఆయన నటిస్తున్న 'ఓం' నవంబరు 20న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో ధనుష్కి జోడీగా సాయి పల్లవి నటిస్తున్నారు. మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అమరన్ ఫేమ్ రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి దీన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సాయి అభ్యంకర్ స్వరాలను అందించారు. వండర్బార్ ఫిల్మ్స్, ఆర్టేక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ధనుష్, శ్రద్ధా అగర్వాల్, అజ్మత్ జగ్మాగ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
The big moment is here, the grandest arrival of D 🪓 @dhanushkraja joins the #OMPreReleaseEvent to loud cheers! #OM Worldwide in theatres from November 20. A @Rajkumar_KP Film. @mammukka @Sai_Pallavi92 @SaiAbhyankkar #NaseeruddinShah @sreeleela14 #Indrans @RTakeStudios @wunderbarfilms @Shra2309 @azy905 @theSreyas @sandy_sashr @vishurams @Ezhil_DOP @kalaivananoffl @iamSandy_Off @kavya_sriram @kabilanchelliah @rajeevan69 @JamRokr @kuchirayar73 @HariSounddesign @Synccinema @agscinemas @archanakalpathi @aishkalpathi @PharsFilm @SitharaEnts @WarnerMusicIN #BinuGeorgeAlexander @DreamBig_film_s @jsujithnair @divomusicindia @ManojMaddyMM @RIAZtheboss @parasriazahmed1 @teamaimpr— Wunderbar Films (@wunderbarfilms) November 6, 2026