'శ్రీలీలతో ఓ సాంగ్ పడితే బాగుంటుంది- ఆమెతో పోటాపోటీగా డ్యాన్స్!'- యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ కామెంట్స్
మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్- శ్రీలీల తనతో పోటాపోటీగా డ్యాన్స్ చేస్తుందని కామెంట్స్
Published : February 7, 2026 at 12:20 PM IST
Chandrahas Comments On Sreeleela : బుల్లితెర నటుడు ప్రభాకర్ కుమారుడు, సినీ హీరో చంద్రహాస్ ఇటీవలే ఓ వివాదం చిక్కుకున్న విషయం తెలిసిందే. తాను హీరోగా తెరకెక్కిన 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో చంద్రహాస్ వేదికపై అసభ్య పదజాలంతో కూడిన పాటను పాడారు. ఇది కాస్త వివాదాస్పదమైంది. అయితే ఈ వివాదం సద్దుమణిగేలోపే టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్పై చంద్రహాస్ మరోసారి ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యలు కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇంతకీ చంద్రహాస్ ఏమన్నారంటే?
శ్రీలీల గురించి చంద్రహాస్ కామెంట్స్
'బరాబర్ ప్రేమిస్తా' సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా యాటిట్యూడ్ స్టార్గా పేరొందిన చంద్రహాస్ పాల్గొన్నారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీల గురించి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. శ్రీలీల డ్యాన్స్ ఇరగదీస్తారని వ్యాఖ్యానించారు. ఆమె తనతో ఒక సాంగ్లో డ్యాన్స్ చేస్తే బాగుంటుందని అన్నారు. తన పోటాపోటీగా శ్రీలీల డ్యాన్స్ చేస్తుందని చెప్పారు.
'కన్నడ హీరో కిరీటితో 'జూనియర్' సినిమాలో శ్రీలీల 'వైరల్ వయ్యారి సాంగ్' చేసింది. ఆ సాంగ్ చాలా బాగుంది. కిరీటి, శ్రీలీల ఆ సాంగ్కు బాగా డ్యాన్స్ చేశారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఏదైనా జరగొచ్చు. నాకు శ్రీలీలతో ఒక్క సాంగ్ పడితే బాగుంటుంది.' అని చంద్రహాస్ తెలిపారు. దీనికి 'మీ ఇద్దరి డ్యాన్స్ రానున్న రోజుల్లో ఆశించవచ్చా?' అని యాంకర్ అడగ్గా, 'ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఏదైనా జరగొచ్చు' అని రిప్లై ఇచ్చారు. ఈ కామెంట్స్ కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
'మా డాడీ బాగా సంపాదించారు- తిని పడుకుంటా'
ఒకవేళ నటుడి కాకపోయి ఉంటే ఏం చేసేవారని యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు చంద్రహాస్ తనదైన శైలిలో ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో చంద్రహాస్ తన తండ్రి గురించి ఆసక్తికర కామెంట్లు చేశారు. తన తండ్రి ప్రభాకర్ బాగా సంపాదించారని, మంచిగా తిని పడుకుంటానని సమాధానమిచ్చారు. అలాగే తాను వందసార్లైనా చూడగలిగే సినిమా 'ఆషికీ- 2' అని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే చంద్రహాస్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ కూడా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
వివాదం ఏంటంటే?
టీవీ యాక్టర్ ప్రభాకర్ కొడుకు చంద్రహాస్. ఆయన హీరోగా నటించిన 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇటీవలే హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ వేడుకలో చంద్రహాస్ అసభ్యపదజాలంతో ఓ సాంగ్ పాడారు. ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు సీనియర్ నటుడు జేడీ చక్రవర్తి, డైరక్టర్ జయంత్ సి. పరాంజీ, హీరో ఆది సాయి కుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చారు.
అయితే స్టేజ్ మీద చంద్రహాస్ పాడిన పాట సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. సాధారణంగా పాట పాడితే సమస్య లేకపోయినా, అసభ్య పదాలు జోడించడం వల్ల వివాదస్పదమైంది. సోషల్ మీడియాలో చంద్రహాస్పై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఓ జర్నలిస్టు చంద్రహాస్ ఉపయోగించిన భాష సరికాదంటూ ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఈ వీడియోపై స్పందిస్తూ చంద్రహాస్ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో జర్నలిస్టును బెదిరిస్తూ ఓ వీడియోను పెట్టారు. దీంతో సదరు జర్నలిస్ట్ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో చంద్రహాస్పై ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో చంద్రహాస్పై కేసు నమోదు అయ్యింది.
నటుడు ప్రభాకర్ తనయుడు చంద్రహాస్ 'రామ్నగర్ బన్నీ'తో సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. 2024లో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఆ సినిమా ప్రమోషన్లలో సమయంలోనే చంద్రహాస్ ఫేమస్ అయ్యారు. తన వైఖరి కారణంగా యాటిట్యూట్ స్టార్ అని పేరొందారు. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ల సైలెంట్గా ఉన్న చంద్రహాస్ తాజాగా 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో పాట పాడి సోషల్ మీడియాలో మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యారు.