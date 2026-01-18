చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేశ్ మొక్కు- తిరుమలకు పాదయాత్ర- రేపు ప్రారంభం
మహా పాదయాత్రకు సిద్ధమైన బండ్ల గణేశ్- తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కు తీర్చుకునేందుకే సంకల్ప యాత్ర- చంద్రబాబు నాయుడుపై అభాండాలు తొలగాలని గతంలో సుప్రీంకోర్టు వద్ద మొక్కు- నెరవేరడంతో పాదయాత్ర చేయాలని నిర్ణయం
Published : January 18, 2026 at 11:34 AM IST
Bandla Ganesh Pada Yatra : ప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కు తీర్చుకునేందుకు మహా పాదయాత్రకు సిద్ధమయ్యారు. సోమవారం (19వ తేదీ) నుంచి షాద్నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు కాలినడకన పాదయాత్ర చేపట్టనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. బండ్ల గణేశ్ నిర్ణయం ఇప్పటికే రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో విస్తృత చర్చకు దారితీసింది. ఆయన చేపట్టనున్న సంకల్ప యాత్ర ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
నెటిజన్లు ఆయన భక్తిని, సంకల్పాన్ని ప్రశంసిస్తూనే, షాద్నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు నడక అంటే సాధారణ విషయం కాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు. శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో ధైర్యం అవసరమైన ఆ ప్రయాణాన్ని గణేశ్ చేపట్టడం పట్ల చాలామంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, తన పాదయాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సంకల్ప యాత్ర పేరిట ప్రెస్ నోట్ రూపంలో తాజాగా విడుదల చేశారు బండ్ల గణేశ్.
సుప్రీంకోర్టు గడప వద్ద మొక్కు
తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా పేర్కొంటూ, తన మనోవేదనకు కారణమైన అంశాలన్నీ తొలగిపోవాలనే సంకల్పంతోనే పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు గణేశ్ తెలిపారు. దేశం గర్వించే నాయకుడు, దార్శనికుడు అయిన నారా చంద్రబాబు నాయుడుపై వచ్చిన అభాండాలు తొలగిపోవాలని, ఆయన జైలు నుంచి బయటకు రావాలని గతంలో సుప్రీంకోర్టు గడప వద్ద మొక్కుకున్నట్లు గుర్తు చేశారు. ఆ సమయంలో "నా గడప నుంచి నీ కొండ దాకా పాదయాత్ర చేసి వస్తా" అని వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కుకున్నానని వెల్లడించారు.
ఇప్పుడు శేషాచలం కొండ పిలుస్తోంది: గణేశ్
కాలక్రమంలో ఆ మొక్కు నెరవేరిందని, చంద్రబాబు నాయుడు తిరిగి రాజకీయ జీవితంలో అఖండ విజయంతో పూర్వ వైభవాన్ని సాధించుకున్నారని బండ్ల గణేశ్ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల ఆయనపై ఉన్న కేసులు కూడా కొట్టివేయడంతో తన మనసు కుదుటపడిందని తెలిపారు. ఆ సందర్భంలో కుటుంబంతో కలిసి చేసిన మొక్కును ఇప్పుడు తీర్చుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని చెప్పారు. "నా గడప నన్ను అడుగుతోంది మొక్కుబడి తీర్చుకోమని శేషాచలం కొండ పిలుస్తోంది వచ్చి దర్శించుకోమని" అంటూ భావోద్వేగంగా తన మనసులోని మాటలను ప్రెస్ నోట్లో వెల్లడించారు.
రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు
జనవరి 19వ తేదీన ఉదయం 9 గంటలకు షాద్నగర్లోని తన నివాసం ముందు కొబ్బరికాయ కొట్టి పాదయాత్రను ప్రారంభించనున్నట్లు బండ్ల గణేశ్ తెలిపారు. అమ్మానాన్నల ఆశీర్వాదాలతో ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, తిరుమల చేరుకుని ఏడు కొండల వాడైన శ్రీనివాసుని దర్శించుకోవడమే తన సంకల్పమని స్పష్టం చేశారు. ఈ యాత్ర పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనదే తప్ప, రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్పారు.
మాట ఆలకించిన దేవుడికి మొక్కు చెల్లించడమే లక్ష్యం
"ఇది రాజకీయ యాత్ర కాదు. నా మనోవేదన తీర్చిన, నా కోరిక నెరవేర్చిన, నా మాట ఆలకించిన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి నా మొక్కుబడి చెల్లించడమే నా లక్ష్యం" అని బండ్ల గణేశ్ పేర్కొన్నారు. షాద్నగర్లోని తన స్వగృహం నుంచి భారీ ఎత్తున కార్యక్రమం నిర్వహించి పాదయాత్రను ప్రారంభించనున్నానని తెలిపారు.
పాదయాత్రపై సర్వత్రా ఆసక్తి
అయితే తాజా ప్రెస్నోట్తో బండ్ల గణేశ్ భక్తి భావం మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చింది. సినీ నిర్మాతగా, రాజకీయంగా కూడా ఎప్పటికప్పుడు వార్తల్లో నిలిచే బండ్ల గణేశ్, ఇప్పుడు భక్తుడిగా చేపడుతున్న ఈ మహా పాదయాత్రపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. షాద్నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు సాగే సంకల్ప యాత్ర ఎలా కొనసాగనుందోనన్న ఉత్కంఠతో అభిమానులు, భక్తులు ఎదురు చూస్తున్నారు.
నిర్మాత బండ్లగణేశ్కు ఏమైంది.. అలా అన్నారేంటి?
కార్లు పైకిలేస్తే థియేటర్లకు జనాలు రారంటున్న బండ్ల గణేష్, వారికి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్