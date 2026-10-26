ఘనంగా అర్జున్ చిన్న కుమార్తె అంజన పెళ్లి- ఫొటోలు వైరల్
నటుడు అర్జున్ చిన్న కుమార్తె అంజన పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలను అంజన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
Published : October 26, 2026 at 3:18 PM IST
Anjana Arjun Wedding : నటుడు అర్జున్ ఇంట్లో పెళ్లి బాజాలు మోగాయి. ఆయన చిన్న కుమార్తె అంజన తన చిన్ననాటి స్నేహితులు ఇసాయ్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, అతికొద్ది మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో అక్టోబర్ 19న వీళ్లిద్దరి వివాహం జరిగింది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలను అంజన తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాజాగా షేర్ చేశారు. అక్టోబర్ 19 పెళ్లి జరిగినట్లు తేదీని హైలైట్ చేస్తూ పోస్టు పెట్టారు. ఇక అక్టోబర్ 20న అంజన- ఇసాయ్ రిసెప్షన్ కూడా గ్రాండ్గా జరిగింది. అయితే ఈ పెళ్లి ఇటలీలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
14ఏళ్ల ప్రేమ బంధం
తన వెడ్డింగ్ ఫొటోలను అంజన షేర్ చేస్తూ 'To forever 19.10.2026, 14 Yearslater' అనే క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. అంటే తామిద్దరిది 14ఏళ్ల ప్రేమబంధం అని ఇలా చెప్పారన్నమాట. దీంతో ఈ కొత్త జంటకు సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కాగా, అంజన - ఇసాయ్ చాలా కాలంగా ప్రేమలో ఉన్నారు. పెళ్లికి ముందే ఆయనతో తీసుకున్న ఫొటోలను అంజన ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసేవారు. గతేడాది ఇటలీలోనే వీళ్ల ఎంగేజ్మెంట్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం ఇటలీలోనే సన్నిహితులు, కుటుంబసభ్యుల సమక్షంలో వివాహం జరిగింది.
సినిమాలకు దూరం
తండ్రి నటుడు, దర్శకుడు అయినప్పటికీ అంజన మాత్రం ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు. ఫ్యాషన్, వ్యాపార రంగాలపై దృష్టి పెట్టారు. సార్జా వరల్డ్ అనే ఓ కంపెనీని రన్ చేస్తున్నారు. దీనికి ఆమె సీఈవోగా కొనసాగుతున్నారు. పర్యావరణహిత పదార్థాలతో చేసే తోలు హ్యాండ్ బ్యాగ్ల వ్యాపారంలో అంజన రాణిస్తున్నారు.
ఇక 2024లో అర్జున్ పెద్ద కుమార్తె ఐశ్వర్య పెళ్లి జరిగింది. ఆమె తమిళ దర్శకుడు తంబి రామయ్య కుమారుడు, నటుడు ఉమాపతి రామయ్యను వివాహం చేసుకున్నారు. ఐశ్వర్య సినిమాల్లో కొనసాగుతున్నారు. ఆమె ఫీమేల్ లీడ్ రోల్లో నటించిన సీతా పయనం సినిమా ఇదే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రిలీజైంది. తెలుగులో ఆమెకు ఇదే తొలి సినిమా. ఈ చిత్రాన్ని స్వయంగా ఆమె తండ్రి అర్జున్ కెరకెక్కించడం విశేషం. ఇందులో ఐశ్వర్య సీత పాత్రలో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం సన్నెక్ట్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అంతకుముందు ఆమె పట్టాతు యానై (తమిళం), ప్రేమ బరహ (కన్నడ) సినిమాల్లోనూ నటించారు.
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