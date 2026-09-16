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కన్నడ నటుడు అనంత్ నాగ్‌కు దాదా సాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డు

2024 ఏడాదికిగాను అనంత్‌ నాగ్‌కు దాదా సాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డు- ఈనెల 22న గుజరాత్‌లోని కెవాడియాలో జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల కార్యక్రమం

Dada Saheb Phalke Award
కన్నడ నటుడు అనంత్ నాగ్‌ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 6:07 PM IST

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Dada Saheb Phalke Award 2024 Winner : కన్నడ నటుడు అనంత్ నాగ్‌కు దాదా సాహెబ్‌ ఫాల్కే అవార్డు- 2024 ఏడాదికిగాను వరించింది. భారతీయ చలనచిత్ర రంగానికి ఆయన అందించిన కృషికి, అద్భుతమైన సినీ ప్రస్థానానికి గాను ఆ పురస్కారాన్ని అందించనుంది. దాదాసాహెబ్‌ పాల్కే అవార్డు కమిటీ సూచన మేరకు కేంద్రం బుధవారం ప్రకటించింది. ఈనెల 22న గుజరాత్‌లోని కేవాడియాలో జరిగే 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేయనున్నారు.

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DADA SAHEB PHALKE AWARD 2024
DADA SAHEB PHALKE AWARD

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