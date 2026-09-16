కన్నడ నటుడు అనంత్ నాగ్కు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు
2024 ఏడాదికిగాను అనంత్ నాగ్కు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు- ఈనెల 22న గుజరాత్లోని కెవాడియాలో జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల కార్యక్రమం
కన్నడ నటుడు అనంత్ నాగ్ (Etv Bharat)
Published : September 16, 2026 at 6:07 PM IST
Dada Saheb Phalke Award 2024 Winner : కన్నడ నటుడు అనంత్ నాగ్కు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు- 2024 ఏడాదికిగాను వరించింది. భారతీయ చలనచిత్ర రంగానికి ఆయన అందించిన కృషికి, అద్భుతమైన సినీ ప్రస్థానానికి గాను ఆ పురస్కారాన్ని అందించనుంది. దాదాసాహెబ్ పాల్కే అవార్డు కమిటీ సూచన మేరకు కేంద్రం బుధవారం ప్రకటించింది. ఈనెల 22న గుజరాత్లోని కేవాడియాలో జరిగే 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేయనున్నారు.