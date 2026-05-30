నటుడు అజిత్ కుమార్ తల్లి కన్నుమూత- సినీ ప్రముఖుల సంతాపం
గత కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న అజిత్ తల్లి- మూడేళ్ల క్రితం తండ్రి కూడా కన్నుమూత
Published : May 30, 2026 at 10:41 AM IST
Ajith Kumar Mother Passed Away : నటుడు అజిత్ కుమార్ ఇంట విషాదం నెలకొంది. ఆయన తల్లి మోహిని మణి కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె, శనివారం ఉదయం స్వగృహంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ప్రస్తుతం దుబాయ్లో ఉన్న అజిత్ ఆ విషయం తెలియగానే చెన్నై బయల్దేరారు. మూడేళ్ల క్రితం అజిత్ తండ్రి కూడా మరణించారు. అజిత్ తల్లి మృతి పట్ల చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు నటీనటులు సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు.
