'డెకాయిట్' నా కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్- ధురందర్ 2 వేవ్కు నేను భయపడలేదు!: 'ఈటీవీ భారత్'తో అడివి శేష్
డెకాయిట్ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన యంగ్ హీరో అడివి శేష్- పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ మూవీ- తాజాగా ఈటీవీ భారత్కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన శేష్
By Seema Sinha
Published : April 14, 2026 at 8:05 PM IST
Actor Adivi Sesh ETV Bharat Interview : విభిన్నమైన కథలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంటారు యంగ్ హీరో అడివి శేష్. ఇప్పటి వరకు పలు జానర్స్లో నటించి ఆయన అభిమానుల మనసులు దోచుకున్నారు. ఇటీవలే షానియల్ డియో తెరకెక్కించిన 'డెకాయిట్' మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన అడివి శేష్, మరో హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈటీవీ భారత్కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. అందులో పలు విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.
సినిమా విజయంపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన అడివి శేష్
ఏప్రిల్ 10న విడుదలైన డెకాయిట్ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలి వారాంతంలోనే రూ.40 కోట్లు రాబట్టింది. హిందీ, తెలుగు మార్కెట్లలో మంచి వసూళ్లను రాబట్టింది. అడివి శేష్ గత చిత్రాలతో పోలిస్తే 'డెకాయిట్' మంచి కలెక్షన్లు రాబడుతోంది. ఈ క్రమంలో తన సినిమా విజయంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు అడివి శేష్. డెకాయిట్ తన కెరీర్లో బిగ్గెస్ ఓపెనర్ మూవీ అని వెల్లడించారు. అలాగే ధురందర్-2తో పోటీ గురించి కూడా స్పందించారు. రణవీర్ సింగ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ధురందర్-1లాగే దాని సీక్వెల్ కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మ్యాజిక్ను రిపీట్ చేసిందన్నారు. అయినప్పటికీ తమ చిత్రం విడుదల తేదీని మాత్రం తాము మార్చలేదన్నారు.
'చిన్నారి నుంచి ఓ పెద్ద ప్రశంస పొందాను'
"నా చిత్రం 'మేజర్' విడుదల సమయంలో అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'సామ్రాట్ పృథ్వీరాజ్', కమల్హాసన్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ 'విక్రమ్'తో పోటీ పడింది. అయినప్పటికీ 'మేజర్' సినిమా విడుదల తేదీని మేము వాయిదా వేయలేదు. పోటీ గురించి నేను అస్సలు ఆందోళన చెందను. మా సినిమా ప్రదర్శించేందుకు థియేటర్లు దొరికేలా చూడడమే ముఖ్యం. నా సినిమా ఎంత బాగున్నా, దాన్ని ప్రేక్షకులకు చూపించడానికి థియేటర్ దొరకపోతే సమస్య ఎదురువుతుంది. నాకు డెకాయిట్కు లభించిన అతిపెద్ద ప్రశంస ఒక చిన్నారి నుంచి వచ్చింది. నన్ను ఎందుకు ఏడ్పించావు అన్నట్లు ఆ చిన్నారి నా వైపు చూసింది. అది ఒక అందమైన అనుభూతి" అని అడివి శేష్ చెప్పారు.
చిచ్చుబుడ్డి సాంగ్కు డ్యాన్స్ చేయడంపై ఏమన్నారంటే?
అలాగే డెకాయిట్లో డ్యాన్స్ బీట్ చిచ్చుబుడ్డి సాంగ్కు నృత్యం చేయడంపైనా అడివి శేష్ స్పందించారు. ఇది కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నించాలనే ఉద్దేశంతో చేసిన పనని వెల్లడించారు. తెలుగు చిత్రసీమలో అందరూ ప్రేమకథలు చేస్తున్న సమయంలో తాను థ్రిల్లర్ మూవీస్ చేశానని గుర్తుచేశారు. నిజానికి డెకాయిట్ను ఒక యాక్షన్ సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్లో సాగే ప్రేమకథ అని చెప్పొచ్చని పేర్కొన్నారు. గతంలో రచయితగా ఉండడం వల్ల చాలా సమయం అందుకోసం వెచ్చించాల్సి వచ్చిందన్నారు.
దీంతో తన యాక్టింగ్ కెరీర్ నెమ్మదించిందని చెప్పారు. అందుకే భవిష్యత్తులో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ నుంచి వైదొలిగి, నటనపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. "నేను నటనపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలనుకుంటున్నాను. నా తర్వాతి చిత్రం గూఢాచారి-2కి కథ రాశాను. దాని చిత్రీకరణ ఇప్పటికే సగం పూర్తయింది. ఆ తర్వాత రచనకు విరామం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నా చేతిలో చాలా ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వాటికి నేను న్యాయం చేయాలనుకుంటున్నాను" అని అడివి శేష్ వివరించారు.
అలాంటి క్యారెక్టర్ వస్తే విలన్గా నటిస్తా : అడివి శేష్
నటనకు అవకాశం ఉన్న పాత్ర వస్తే విలన్గా మళ్లీ నటిస్తారా? అని అడివి శేష్ను ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి ప్రశ్న అడిగారు. సినిమాలో తన పాత్ర కేంద్ర బిందువుగా ఉంటే తాను విలన్గా నటించడానికి సిద్ధమేనని అడివి శేష్ బదులిచ్చారు. ఒకవేళ ప్రతినాయకుడే సినిమాను తన భుజాలపై మోస్తున్నాడంటే తప్పకుండా చేద్దామని చెప్పడానికి తానెప్పుడూ ముందుంటానని చెప్పారు.
"మేజర్ తర్వాత నాకు చాలా సినిమాలు అంటువంటివే వచ్చాయి. కానీ నేను ఆ చిత్రాలను చేయలేదు. ఎందుకంటే 2008 ముంబయి దాడుల్లో అమరుడైన ఆర్మీ అధికారి మేజర్ సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్పై తీసిన మేజర్ చిత్రం నాకు చాలా ముఖ్యమని నేను ఆయన తల్లిదండ్రులకు మాట ఇచ్చాను. ఇతర సైనికుల ప్రాజెక్టుల కోసం సందీప్ సార్ జీవితాన్ని నేను వాడుకుంటున్నట్లు కనిపించడం నాకు ఇష్టం లేదు. అదే సమయంలో నాకు మూడు బయోపిక్లలో నటించే అవకాశాలు వచ్చాయి. కానీ వాటిలో దేనిపైనా నాకు ఆసక్తి కలగలేదు. ఇప్పటివరకు పెద్ద నిర్మాణ సంస్థలు, దర్శకుల నుంచి సుమారు ఏడెనిమిది బాలీవుడ్ ఆఫర్లు వచ్చాయి. కానీ అవి ఏవీ నాకు నచ్చలేదు. ఏదైనా నాకు నచ్చిన స్క్రిప్ట్ వస్తే తప్పుకుండా బాలీవుడ్కి వెళ్తాను" అని అడివి శేష్ స్పష్టం చేశారు.
'ఆమిర్ ఖాన్కు ఫ్యాన్ని'
అలాగే బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఆమిర్ ఖాన్పై తనకున్న అభిమానం గురించి అడివి శేష్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు. ఆమిర్ ఖాన్ తీసుకున్న కెరీర్ ఆప్షన్ల నుంచి తాను ఎన్నో విషయాలను నేర్చుకున్నానన్నారు. అవి తన కెరీర్లో సృజనాత్మకతను పెంచాయని తెలిపారు. తన కెరీర్ను తీర్చిదిద్దుకోవడంలో ఆమిర్ పాత్ర కీలకమని స్పష్టం చేశారు. తెలుగులో నాగార్జున నుంచి మహేష్ బాబు వరకు చాలా మందికి తాను ఫ్యాన్నని అన్నారు. తాను వారి సినిమాలను చూస్తూ పెరిగానని వెల్లడించారు. తనకు జానీ డెప్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానమని చెప్పుకొచ్చారు.