'టైగర్ కాదు అసలు టార్గెట్ ఆమిర్ ఖాన్- మూడో పెళ్లితో బిష్ణోయ్ టార్గెట్లోకి!'- విచారణలో సంచలన విషయాలు
టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల ఘటనలో సెన్సేషనల్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆమిర్ ఖాన్ను టార్గెట్గా చేసుకుని ఆయన నివాస ప్రాంతాన్ని నిందితులు 3 సార్లు పరిశీలించినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
Published : October 26, 2026 at 9:47 AM IST
Tiger Shroff Attack Updates : నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై తుపాకీ కాల్పుల ఘటనలో మరో సెన్సేషనల్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనకు ముందు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ మెయిన్ టార్గెట్ ఆమిర్ ఖాన్ అని పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించినట్లు జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. కానీ ఆమిర్ ఎక్కువగా ఇంట్లోనే ఉండటం, లేకపోతే సినిమా షూటింగ్ కోసం బయటకు వెళ్లడంతో ఆయనను టార్గెట్గా చేసుకున్న ప్రయత్నాలు ఫెయిల్ అయినట్లు సమాచారం.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, హరియాణా నుంచి ఇద్దరు షూటర్లు సెప్టెంబర్ 20న ముంబయికి చేరుకున్నారు. వీరు దాదాపు ఒక నెల రోజుల పాటు సిటీలో ఉంటూ ఆమిర్ ఖాన్ నివాస ప్రాంతాన్ని మూడుసార్లు పరిశీలించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. కానీ ఆమిర్ ఖాన్ మూవీ షూటింగ్ నుంచి వచ్చి ఇంట్లోకి వెళ్లాక, రోజుల తరబడి బయటకు రాకపోవడంతో నిందితులు తమ ప్లాన్ను మార్చుకోవాల్సి వచ్చినట్లు తెలిసింది. దీంతో అక్టోబర్ తొలి వారంలో ఆమిర్కు బదులుగా టైగర్ ష్రాఫ్ను టార్గెట్గా చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
టైగర్ ష్రాఫ్పై అటాక్ అందుకే!
టైగర్ ష్రాఫ్ ప్రతి ఆదివారం ఫుట్బాల్ ఆడేందుకు బయటకు తరచూ వస్తుండటం నిందితులను ఆకర్షించింది. ఆమిర్ ఖాన్తో పోలిస్తే టైగర్ ష్రాఫ్ కదలికలను గుర్తించడమనేది సులభమని భావించి టార్గెట్ను మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆమిర్ ఖాన్కు ఈ ఏడాది జులైలో లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ నుంచి బెదిరింపులు వచ్చినట్లు జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. గౌరీ స్ప్రాట్తో ఆయన వివాహం కారణంగా ఆ గ్యాంగ్కు చెందిన ఒక వ్యక్తి సామాజిక మాధ్యమాల్లో మెసేజ్, ఆడియో క్లిప్ ద్వారా బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ బెదిరింపులకు, ప్రస్తుతం జరిగిన ఘటనకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆమిర్ఖాన్పై దాడి వెనుక ఉన్న కారణాలపై పోలీసులు అన్వేషిస్తున్నారు. ఆమిర్కు నిందితులు ఇటీవల పంపించిన పోస్టులు, ఆడియో క్లిప్లు నెట్టింట బాగా వైరల్ అయ్యాయి. అందులో ఆమిర్ ఖాన్ 'లవ్ జిహాద్'ను ప్రోత్సహిస్తున్నారని నిందితులు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఆ తర్వాత ఆ బెదిరింపులు నిజమైనవేనని ముంబయి పోలీసులు కూడా ధ్రువీకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆమిర్ఖాన్పై దాడి చేసేందుకు కుట్ర జరిగి ఉంటుందని పోలీసులు పలు అనుమానాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు సల్మాన్ ఖాన్ను 2018 నుంచి బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ లక్ష్యంగా చేసుకుందని పోలీసు వర్గాలు ఇప్పటికే పేర్కొన్నాయి. అయితే సల్మాన్ ఖాన్ చుట్టూ ఉన్న కట్టుదిట్టమైన భద్రత కారణంగా నిందితులు ఏం చేయలేకపోయినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆయుధాలు స్వాధీనం!
మరోవైపు, టైగర్పై కాల్పులు జరిపిన ఆయుధాలు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సూరత్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద తుర్కియే తయారీ జిగాన పిస్తోల్, ఓ దేశీయ తుపాకీతోపాటు 10 లైవ్రౌండ్లు కూడా అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారని సమాచారం.
ఆ హీరోలపై కూడా నిందితుల రెక్కీ!
అక్టోబర్ 18న ముంబయిలోని జుహు ప్రాంతంలో టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పులు జరిగాయి. ఆ సమయంలో అతను కారులో ఉండటంతో సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. అయితే కారు డ్రైవర్తో పాటు మరో వ్యక్తి మాత్రం గాయాలపాలయ్యారు. ఇక ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటికే 11 మంది నిందితులను ముంబయి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే అమీర్ఖాన్, సల్మాన్ఖాన్తో పాటు రణ్బీర్ కపూర్, అమితాబ్ బచ్చన్, అక్షయ్ కుమార్ ఇళ్ల దగ్గర కూడా నిందితులు రెక్కీ నిర్వహించినట్లు పోలీసుల విచారణలో తెలుస్తోంది.
మరోవైపు, టైగర్ ష్రాఫ్పై జరిగిన కాల్పులకు తానే బాధ్యుడినని ప్రకటించుకున్న గ్యాంగ్స్టర్ అనిల్ పండిట్ను, ఈ కేసులో నిందితుడిగా ముంబయి పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, అతను లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ముఠాతో సంబంధం కలిగి ఉండి, అమెరికా నుంచి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
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