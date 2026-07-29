రామాయణ ఆడియో రైట్స్కు భారీ డిమాండ్- భారీ ధరకు దక్కించుకున్న టీ-సిరీస్!
నితేశ్ తివారీ 'రామాయణ' ఆడియో రైట్స్కు భారీ డిమాండ్ - ఏకంగా రూ. 75 కోట్లకు టీ సిరీస్ సంస్థ కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం
Published : July 29, 2026 at 12:12 PM IST
Ramayana Audio Rights: భారతీయ సినీ చరిత్రలో అత్యంత భారీ ప్రాజెక్టుగా తెరకెక్కుతున్న మూవీ 'రామాయణ.' బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ పౌరాణిక గాథపై అంచనాలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీపై రోజూ ఏదో ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికర వార్త చర్చనీయాంశమైంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఆడియో హక్కులు రికార్డు స్థాయి ధరకి అమ్ముడైనట్లు బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రముఖ మ్యూజిక్ లేబుల్ 'టీ-సిరీస్' సంస్థ 'రామాయణ' ఆడియో హక్కులను దాదాపు రూ. 75 కోట్లకు సొంతం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక మ్యూజిక్ కంపెనీ ఈ స్థాయిలో డీల్ కుదుర్చుకోవడం ఇదే మొదటిసారి అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
రామాయణ మూవీ రెండు పార్ట్లుగా తెరకెక్కుతోంది. అయితే, ఈ డీల్ మొదటి భాగాగానికి సంబంధించిన జరిగిందా? లేక రెండు భాగాలకు కలిపి జరిగిందా? అనేది దానిపై స్పష్టత లేదు. ఏదేమైనప్పటికీ భారతీయ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద డీల్స్లో ఇది ఒకటిగా నిలవనుంది. గతంలో పుష్ప2 ఆడియో రైట్స్ను రూ.65 కోట్లకు టీ సిరీస్ సంస్థ దక్కించుకుంది. అయితే ఇప్పుడు దానికంటే ఎక్కువ మొత్తంలో రామాయణ ఆడియో హక్కులను కొనుగోలు చేయడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ దృశ్యకావ్యంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్ కపూర్ రాముడి పాత్రలో నటిస్తుండగా, దక్షిణాది నటి సాయిపల్లవి సీతాదేవి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అలాగే కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ ఈ చిత్రంలో రావణుడి పాత్రలో నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు సన్నీ డియోల్, రవి దూబే వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నామిత్ మల్హోత్రా ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, నిర్మాణ విలువలు హాలీవుడ్ స్థాయికి దీటుగా ఉండేలా దర్శకుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ జులై 30న విడుదల కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రచార చిత్రంపై ప్రేక్షకులతో పాటు, ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ట్రైలర్ విడుదలతో సినిమాపై ఉన్న అంచనాలు మరింత పెరుగుతాయని చిత్రయూనిట్ భావిస్తోంది. మరోవైపు రామాయణను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు చేరువ చేసేందుకు నిర్మాతలు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ భాగస్వామ్యంతో భారీ ఎత్తున చిత్రాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. జులై 30న హాలీవుడ్ చిత్రం 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీకి గ్లోబల్ స్థాయిలో మరింత ప్రచారం చేసేందుకు 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' మూవీతో రామాయణ ట్రైలర్ను ప్రదర్శించేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే భారతీయ సినిమా స్థాయిని మరోమెట్టు ఎక్కించే లక్ష్యంతో దాదాపు రూ. 4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, సాంకేతిక హంగులతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసేలా రామాయణాన్ని అత్యంత గ్రాండ్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం మొదటి భాగాన్ని 2026 దీపావళికి, రెండో భాగాన్ని 2027 దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు మేకర్స్ తీసుకురానున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయి సంగీత దర్శకులు హాన్స్ జిమ్మర్, ఏఆర్ రెహమాన్ దీనికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్,మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాపై భారతీయ సినీ ప్రేక్షకులే కాకుండా యావత్ సినీ ప్రపంచం సైతం ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా అని ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. విడుదలయ్యాక రామాయణ మరెన్ని సంచలనాలు సృష్టించనుందో వేచి చూడాల్సి ఉంది.
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