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సల్మాన్ మూవీకి నో చెప్పిన నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్- ఎందుకంటే?

వంశీ పైడిపల్లి - సల్మాన్ కాంబోలో రూపొందుతున్న యాక్షన్ మూవీ - ఇందులో అతిథి పాత్రను కార్తిక్ ఆర్యన్ రిజెక్ట్ చేసినట్లు సమాచారం

salman Khan Movie Update
salman Khan Movie Update (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 12:54 PM IST

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Karthik Aryan Salman Movie Rumours : బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్​ ఖాన్​ హీరోగా టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమాకు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికర వార్త సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం చక్కర్లు కొడుతోంది. 'చందు ఛాంపియన్​'తో జాతీయ ఉత్తమ నటుడు అవార్డుకు ఎంపికైన కార్తిక్ ఆర్యన్​ను ఇందులో అతిథి పాత్ర కోసం మూవీ టీమ్​ సంప్రదించినట్లు సమాచారం.​

సల్మాన్ - వంశీ మూవీని రిజెక్ట్ చేసినట్లు సమాచారం
అయితే కార్తిక్ ఆర్యన్ ఇతర సినిమాలు, బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఆ ఆఫర్​ను రిజెక్ట్ చేసినట్లు తెలిసింది. అయితే దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం లేకపోయినప్పటికీ ఇన్​సైడ్ మాత్రం టాక్ నడుస్తోంది. అయితే పారా ఒలింపిక్స్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ మురళీకాంత్ పేట్కర్ బయోపిక్​గా 'చందు ఛాంపియన్' తెరకెక్కింది. ఇందులో కార్తిక్ ఆర్యన్ ప్రధాన పాత్ర పోషించి అందులో ఒదిగిపోయారు. ఆ చిత్రానికి గాను ఇటీవల నేషనల్ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డును కార్తిక్ ఆర్యన్ దక్కించుకోవడం విశేషం.

మూవీ సెట్స్​లో వంశీ పైడిపల్లి బర్త్​డే సెలబ్రేషన్స్
ఇక సల్మాన్-వంశీ పైడిపల్లి సినిమా విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఫుల్ స్వింగ్​లో షూటింగ్ నడుస్తోంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్​పై 63వ సినిమాగా రూపొందుతుండగా, స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ నిర్మాత దిల్​రాజు దీన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో సల్మాన్​కు జోడీగా నయనతార కనిపించనున్నారు. ఇక స్టార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్, తమన్ సంయుక్తంగా దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తుండటం విశేషం. ఇటీవల మూవీ సెట్స్​లో సల్మాన్ ఖాన్ ఇతర నటీనటుల సమక్షంలో వంశీ పైడిపల్లి బర్త్​డే వేడుకలు గ్రాండ్​గా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ సల్మాన్ విషెస్​ను తెలియజేస్తూ వంశీని ప్రేమగా హత్తుకున్నారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

అంతేకాకుండా సినిమాలో సౌత్ నుంచి ప్రముఖ నటీనటులు కీలకపాత్రల్లో కనువిందు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్, తమిళనాడు సీఎం సీఎం విజయ్​తో 'వారిసు' (తెలుగులో వారసుడు) తో బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ కొట్టిన వంశీ పైడిపల్లి ఈసారి బాలీవుడ్ స్టార్​ హీరో సల్మాన్​తో జతకట్టడం విశేషం. సినిమా అనౌన్స్​ చేసినప్పటి నుంచి దీనిపై అటు ఫ్యాన్స్​లో, ఇటు సినీ ఇండస్ట్రీలో మంచి అంచనాలు క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇందులో నెగిటివ్ పాత్రలో స్టార్ యాక్టర్ అనిల్ కపూర్ కనిపించనున్నట్లు టాక్. అదే విధంగా అరవింద్ స్వామి, రాజ్​పాల్ నౌరంగ్ యాదవ్ కీలక పాత్రలు పోషించనున్నట్లు తెలిసింది. వచ్చే ఏడాది మార్చిన ఈద్ సందర్భంగా మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

డిఫరెంట్ సినిమాలతో అలరిస్తున్న డైరెక్టర్
మొదట్నుంచీ డిఫరెంట్ స్టోరీలతో, కట్టిపడేసే స్క్రీన్​ప్లేతో వంశీ పైడిపల్లి సినిమాలను తీస్తూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన మార్క్​ను క్రియేట్ చేసుకున్నారు. రెబల్ స్టార్, డార్లింగ్ ప్రభాస్​తో తీసిన 'మున్నా'తో డైరెక్టర్​గా వంశీ పైడిపల్లి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయమయ్యారు. ఆ మూవీలో ప్రభాస్ స్టైల్​కు అప్పట్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్​ కలయికలో వచ్చిన 'బృందావనం' మూవీతో కెరీర్​లో ఫస్ట్ కమర్షియల్ హిట్​ను వంశీ పైడిపల్లి అందుకున్నారు. ఇందులో ఎన్టీఆర్ లుక్స్, డైలాగ్స్, మొదలుకుని అన్నీ సినిమాకు బాగా ప్లస్ అయ్యాయి.

ఆ తర్వాత మెగా పవర్​ స్టార్ రామ్​చరణ్​తో 'ఎవడు' తీసి మరో హిట్​ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇందులో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ అతిథి పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్​తో నాగార్జున-కార్తి కాంబోలో 'ఊపిరి' అనే హార్ట్ టచింగ్ మూవీని తీసి విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణను అందుకున్నారు. ఈ సినిమా తన కెరీర్​లో ఓ స్పెషల్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత సూపర్​స్టార్ మహేశ్​ బాబుతో తీసిన 'మహర్షి', దళపతి విజయ్​తో తీసిన వారసుడు చిత్రాలు బాక్సాఫీసు వద్ద ఘన విజయాలుగా నిలిచి వంశీని డైరెక్టర్​గా మరో మెట్టు ఎక్కించాయి.

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