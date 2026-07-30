సల్మాన్ మూవీకి నో చెప్పిన నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్- ఎందుకంటే?
వంశీ పైడిపల్లి - సల్మాన్ కాంబోలో రూపొందుతున్న యాక్షన్ మూవీ - ఇందులో అతిథి పాత్రను కార్తిక్ ఆర్యన్ రిజెక్ట్ చేసినట్లు సమాచారం
Published : July 30, 2026 at 12:54 PM IST
Karthik Aryan Salman Movie Rumours : బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమాకు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికర వార్త సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం చక్కర్లు కొడుతోంది. 'చందు ఛాంపియన్'తో జాతీయ ఉత్తమ నటుడు అవార్డుకు ఎంపికైన కార్తిక్ ఆర్యన్ను ఇందులో అతిథి పాత్ర కోసం మూవీ టీమ్ సంప్రదించినట్లు సమాచారం.
సల్మాన్ - వంశీ మూవీని రిజెక్ట్ చేసినట్లు సమాచారం
అయితే కార్తిక్ ఆర్యన్ ఇతర సినిమాలు, బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఆ ఆఫర్ను రిజెక్ట్ చేసినట్లు తెలిసింది. అయితే దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం లేకపోయినప్పటికీ ఇన్సైడ్ మాత్రం టాక్ నడుస్తోంది. అయితే పారా ఒలింపిక్స్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ మురళీకాంత్ పేట్కర్ బయోపిక్గా 'చందు ఛాంపియన్' తెరకెక్కింది. ఇందులో కార్తిక్ ఆర్యన్ ప్రధాన పాత్ర పోషించి అందులో ఒదిగిపోయారు. ఆ చిత్రానికి గాను ఇటీవల నేషనల్ బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డును కార్తిక్ ఆర్యన్ దక్కించుకోవడం విశేషం.
Team #SalmanKhanVamshiPaidipallyFilm wishes our National Award-winning Director @directorvamshi garu a very Happy Birthday 💥💥— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 27, 2026
The world isn't ready for the storm he’s crafting ❤️🔥❤️🔥
— https://t.co/j9geg36NHn#SVC63 @BeingSalmanKhan #Nayanthara #DilRaju #Shirish @SVC_official… pic.twitter.com/s0rT7yPvgt
మూవీ సెట్స్లో వంశీ పైడిపల్లి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్
ఇక సల్మాన్-వంశీ పైడిపల్లి సినిమా విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఫుల్ స్వింగ్లో షూటింగ్ నడుస్తోంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై 63వ సినిమాగా రూపొందుతుండగా, స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ నిర్మాత దిల్రాజు దీన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో సల్మాన్కు జోడీగా నయనతార కనిపించనున్నారు. ఇక స్టార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ అనిరుథ్ రవిచంద్రన్, తమన్ సంయుక్తంగా దీనికి స్వరాలను సమకూరుస్తుండటం విశేషం. ఇటీవల మూవీ సెట్స్లో సల్మాన్ ఖాన్ ఇతర నటీనటుల సమక్షంలో వంశీ పైడిపల్లి బర్త్డే వేడుకలు గ్రాండ్గా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ సల్మాన్ విషెస్ను తెలియజేస్తూ వంశీని ప్రేమగా హత్తుకున్నారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అంతేకాకుండా సినిమాలో సౌత్ నుంచి ప్రముఖ నటీనటులు కీలకపాత్రల్లో కనువిందు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్, తమిళనాడు సీఎం సీఎం విజయ్తో 'వారిసు' (తెలుగులో వారసుడు) తో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టిన వంశీ పైడిపల్లి ఈసారి బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్తో జతకట్టడం విశేషం. సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి దీనిపై అటు ఫ్యాన్స్లో, ఇటు సినీ ఇండస్ట్రీలో మంచి అంచనాలు క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇందులో నెగిటివ్ పాత్రలో స్టార్ యాక్టర్ అనిల్ కపూర్ కనిపించనున్నట్లు టాక్. అదే విధంగా అరవింద్ స్వామి, రాజ్పాల్ నౌరంగ్ యాదవ్ కీలక పాత్రలు పోషించనున్నట్లు తెలిసింది. వచ్చే ఏడాది మార్చిన ఈద్ సందర్భంగా మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.
డిఫరెంట్ సినిమాలతో అలరిస్తున్న డైరెక్టర్
మొదట్నుంచీ డిఫరెంట్ స్టోరీలతో, కట్టిపడేసే స్క్రీన్ప్లేతో వంశీ పైడిపల్లి సినిమాలను తీస్తూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన మార్క్ను క్రియేట్ చేసుకున్నారు. రెబల్ స్టార్, డార్లింగ్ ప్రభాస్తో తీసిన 'మున్నా'తో డైరెక్టర్గా వంశీ పైడిపల్లి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయమయ్యారు. ఆ మూవీలో ప్రభాస్ స్టైల్కు అప్పట్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కలయికలో వచ్చిన 'బృందావనం' మూవీతో కెరీర్లో ఫస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ను వంశీ పైడిపల్లి అందుకున్నారు. ఇందులో ఎన్టీఆర్ లుక్స్, డైలాగ్స్, మొదలుకుని అన్నీ సినిమాకు బాగా ప్లస్ అయ్యాయి.
ఆ తర్వాత మెగా పవర్ స్టార్ రామ్చరణ్తో 'ఎవడు' తీసి మరో హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇందులో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ అతిథి పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్తో నాగార్జున-కార్తి కాంబోలో 'ఊపిరి' అనే హార్ట్ టచింగ్ మూవీని తీసి విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణను అందుకున్నారు. ఈ సినిమా తన కెరీర్లో ఓ స్పెషల్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబుతో తీసిన 'మహర్షి', దళపతి విజయ్తో తీసిన వారసుడు చిత్రాలు బాక్సాఫీసు వద్ద ఘన విజయాలుగా నిలిచి వంశీని డైరెక్టర్గా మరో మెట్టు ఎక్కించాయి.
సల్మాన్, వంశీ పైడిపల్లి మూవీలో విలన్ రోల్- ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు?