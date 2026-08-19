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నిర్మాతగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్- బ్యానర్ పేరు ఏంటంటే!

సొంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ ప్రారంభించిననున్న యంగ్ టైగర్? పేరును సైతం ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం- లక్ష్మి ప్రణతికి బాధ్యతల అప్పగింత!

JR NTR
Jr NTR (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 12:50 PM IST

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Jr. NTR To Launch His Own Banner : సినీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోలు ఒకవైపు నటిస్తూనే మరోవైపు నిర్మాతలుగా మారి పలు విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మహేశ్​బాబు, రామ్​చరణ్, నాని తదితరులు హీరోలుగా చేస్తూనే నిర్మాతలుగా రాణిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ జాబితాలోకి ‘మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్’ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో ఆయన చేయబోయే ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించి ఆసక్తికరమైన టైటిల్స్ పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది.

సొంత నిర్మాణ సంస్థ పేరు ఇదేనట?

ఎన్టీఆర్ తన కొత్త ప్రొడక్షన్ హౌస్‌కు ‘NTRTAIN’ (ఎన్టీఆర్‌టైన్) అనే టైటిల్​ను ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్టీఆర్ పేరులోని మొదటి అక్షరాలు వచ్చేలా, అలాగే ప్రేక్షకులను వినోదాన్ని పంచే సంకేతంతో తర్వాత అక్షరలను కలిపి ఆయన ఈ ఉద్దేశంతో ఈ పేరును ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. ఈ బ్యానర్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల కార్యకలాపాలను ఎన్టీఆర్ సతీమణి లక్ష్మి ప్రణతి స్వయంగా పర్యవేక్షించనున్నారట. ఇప్పటికే ఎన్టీఆర్ సోదరుడు కల్యాణ్ రామ్​కు చెందిన ‘ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్’ బ్యానర్ ఉన్నప్పటికీ, పూర్తిగా స్వతంత్రంగా తన భార్య పర్యవేక్షణలో ఈ కొత్త సంస్థను తీసుకురావడం గమనార్హం. అయితే, ఈ బ్యానర్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.

గాడ్ ఆఫ్ వార్ కొత్త అప్డేట్!
టాలీవుడ్​లో ఉన్న క్రేజీ కాంబినేషన్​లో ఎన్టీఆర్ - త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ జోడీ ముందువరుసలో ఉంటుంది. వీరిద్దరి కలయికలో గతంలో వచ్చిన ‘అరవింద సమేత వీరరాఘవ’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంతటి ఘన విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ క్రేజీ కాంబో మరోసారి రిపీట్ కాబోతోంది.

ఈ సినిమా అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టర్‌లోనే దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ ఈ చిత్రాన్ని మైథలాజికల్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించనున్నట్లు స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా టైటిల్‌కు సంబంధించి ఫిల్మ్ నగర్ సర్కళ్లలో ఓ ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. ఈ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ కోసం చిత్ర యూనిట్ రెండు శక్తివంతమైన టైటిల్స్‌ను రిజిస్టర్ చేయించినట్లు తెలుస్తోంది. అందులో ఇప్పటికే ప్రచారంలో ఉన్న ‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ టైటిల్ ఒకటి కాగా, తాజాగా తెరపైకి వచ్చిన మరో ఆసక్తికరమైన పేరు ‘దేవసేనాపతి’. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఇతిహాసాలు, పురాణ నేపథ్యం ఆధారంగా ఈ కథ ఉండబోతున్నట్లు ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ ఇద్దరూ తమ చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్‌లను పూర్తి చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఆయా చిత్రాల షూటింగ్స్ అన్నీ కొలిక్కి వచ్చిన వెంటనే, ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

డ్రాగన్​కు అనుకున్న డేట్​కి వస్తుందా?
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ విషయానికొస్తే ఇటీవల ఆయన భుజానికి గాయమైంది. దాంతో సికింద్రాబాద్ కిమ్స్​లో వైద్యులు విజయవంతంగా తారక్​కు శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా 3 నెలల పాటు ఎన్టీఆర్​కు విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు సూచించారు. ప్రస్తుతం ఆయన లీడ్ రోల్​లో డ్రాగన్ తెరకెక్కుతుంది. ప్రస్తుతం ఇది షూటింగ్ దశలో ఉంది. అయితే ఎన్టీఆర్​కు గాయం కావడంతో షూటింగ్​ ఆలస్యం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది జూన్ 11న విడుదల కానుంది. అయితే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్​కు గాయం కావడంతో అనుకున్న డేట్​కు వస్తుందా? లేదా? అనేది దానిపై ఆడియెన్స్ పలు అనుమానాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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