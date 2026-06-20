'ఒక్క పెద్ద సినిమా అయినా రికవరీ అయ్యిందా?- ఇక్కడ దేనికీ గ్యారెంటీ లేదు!' - బడ్జెట్ రికవరీపై అభిషేక్ నామా కామెంట్స్
నాగబంధం మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ అభిషేక్ నామా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ - నేనే శ్రీమంతుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను, నేనే బ్రహ్మోత్సవం చేశాను, ఏ సినిమాకు గ్యారంటీ ఉండదని వ్యాఖ్య
Published : June 20, 2026 at 11:48 AM IST
Abhishek Nama on Nagabandham Movie : అభిషేక్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై పాన్ఇండియా స్థాయిలో రూపొందుతున్న నాగబంధం మూవీ ట్రైలర్ను తాజాగా విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ నామా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్మీట్లో బడ్జెట్ రికవరీపై అభిషేక్ నామా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఏ ఒక్క పెద్ద సినిమా అయినా బడ్జెట్ రికవరీ అయ్యిందా? అంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
బడ్జెట్ రికవరీపై అభిషేక్ నామా కామెంట్స్
జులై 3న నాగబంధం చిత్రం విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో రీసెంట్గా మూవీటీమ్ ట్రైలర్ లాంఛ్ చేసింది. అనంతరం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో సినిమా బడ్జెట్, బిజినెస్, రికవరీ పై రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు డైరెక్టర్ అభిషేక్ నామా సమాధానమిచ్చారు. 'ఏ సినిమాకు గ్యారంటీ ఉంది?, ఏ పెద్ద సినిమాకైనా బడ్జెట్ రికవరీ అయిందా? చెప్పండి' అంటూ బదులిచ్చారు.
'ఏ సినిమాకు గ్యారంటీ ఉంది? నేనే శ్రీమంతుడు సినిమా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను, బ్రహ్మోత్సవం చేసింది కూడా నేనే. ఏది గ్యారంటీ ఉంది? సినిమాలో అసలు లాజిక్ అనేది ఉండదు. ఒకప్పుడు సినిమాల విషయంలో మినిమమ్ గ్యారంటీ అనేది ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. ఏదైనా ఒక దానిపై బెట్ పెట్టి అది 100 శాతం వస్తుందా అంటే అది కూడా లేదు ఇప్పుడు. ఏదైనా పెద్ద సినిమాకు పెట్టిన బడ్జెట్ రికవరీ అయ్యిందా? నాకు చెప్పండి. మా కంటే ఇంకా మీకే (జర్నలిస్ట్లను ఉద్దేసిస్తూ) మా నెంబర్స్ ఇంకా బాగా తెలుస్తాయి' అని నిర్మాత, డైరెక్టర్ అభిషేక్ నామా అన్నారు.
ట్రైలర్లో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు : అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయంలో ఉండే బ్రహ్మకమలం చుట్టూ కథ అంతా తిరుగుతున్నట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్ధమవుతుంది. ఆ బ్రహ్మ కమలం కోసం రాక్షసులు, కొద్దిమంది వ్యక్తులు దక్కించుకునేందుకు పోటీ పడుతుండగా, నాగసాధువులతో కలిసి యువకుడు (విరాట్ కర్ణ) ఏ విధంగా కాపాడాడు అనేది చిత్ర ప్రధాన అంశంగా అనిపిస్తుంది.
గతంలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ కాగా, ప్రస్తుతం ట్రైలర్ విడుదలతో అంచనాలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ట్రైలర్ ద్వారా కథను పరిచయం చేయడంతో పాటుగా విజువల్స్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు దైవిత అంశాలతో వచ్చిన కార్తికేయ 2 లాంటివి విశేష జనాదరణను పొందిన క్రమంలో ఈ నాగబంధం చిత్రం ఎంతమేర ఆకట్టుకుంటుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఎదురుచూడాల్సిందే.
చాలా సినిమాలు ఆలయాల బ్యాగ్రౌండ్లో ప్రేక్షకులను అలరించాయి. ఇదే తరహాలో కేరళలోని అనంత పద్మనాభ స్వామి దేవాలయంలో ఉన్న ఆరో గదికి సంబంధించి ఉన్న నాగబంధనంపై ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. అందుకోసం మేకర్స్ భారీ ఖర్చుతో అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ సెట్ వేశారు. మొత్తం 50 రోజులు పాటు కష్టపడి ఈ సెట్ను నిర్మించినట్లు తెలుస్తుంది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్స్ సినిమాపై బజ్ క్రియేట్ చేయగా, జులై 3వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో పలు భాషల్లో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
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