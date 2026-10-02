21 ఏళ్ల తర్వాత 'కజ్ రారే 2.0?'- కానీ అభిషేక్ బచ్చన్ కండిషన్ ఇదే
21 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ‘కజ్రా రే’ ట్రెండింగ్- షూటింగ్లోనే జరిగిన 4 గంటల డాన్స్ పార్టీ- 2.0 వెర్షన్పై అభిషేక్ ఓపెన్ కామెంట్
Published : October 2, 2026 at 5:45 PM IST
Abhishek Bachchan Kajra Re : 2005లో వచ్చిన 'బంటీ ఔర్ బబ్లీ'లో క్లిక్కయిన పాటలు ఎన్ని ఉన్నా, వెంటనే గుర్తొచ్చేది మాత్రం 'కజ్ రారే' సాంగ్. అమితాబ్ బచ్చన్, అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ ముగ్గురు హైలెట్ అయిన ఆ పాట అప్పట్లో ఊహించని స్థాయిలో హిట్ అయ్యింది. అప్పటికి ఐశ్వర్య, అభిషేక్ పెళ్లి కూడా కాలేదు. రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు.అయితే 21 ఏళ్ల తర్వాత 'కజ్ రారే' గురించి అభిషేక్ మాట్లాడడంతో ఆ పాట వెనుక జరిగిన కొన్ని విషయాలు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. షూటింగ్లోని మూమెంట్స్ గురించి ఆయన చెప్పిన విధానం ఫన్నీగా ఉంది.
షూటింగ్ కంటే పార్టీలా
జాతీయ మీడియాతో ఇటీవల జరిగిన చిట్చాట్లో 'కజ్ రారే' షూటింగ్ తనకు చాలా స్పెషల్ అని అభిషేక్ చెప్పారు. తాను ఏ పాట షూటింగ్లోనూ అంత ఫన్ చేయలేదని అన్నారు. ఆ రోజుల్లో సెట్లో పని చేస్తున్నట్టు కాకుండా ఒక పెద్ద పార్టీ జరుగుతున్నట్టే ఉండేదని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఒక రోజు షూటింగ్ సమయంలోనే తన బర్త్డే కూడా వచ్చిందని, అందరూ కలిసి సెలబ్రేట్ చేశారని చెప్పారు. దర్శకుడు షాద్ అలీ పాటను గంటల తరబడి ప్లే చేయడంతో సెట్లో ఉన్నవాళ్లు నిజంగానే డాన్స్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేశారట. షూటింగ్ కోసం ప్రతి మూమెంట్ను విడిగా ప్లాన్ చేయకుండా, ఆ ఫన్ను అలాగే కెమెరాలో పట్టుకోవాలని షాద్ అనుకున్నారట.
2.0 వెర్షన్ చేస్తారా?
అదే ఫన్ చివరకు పాటలో కూడా కనిపించింది. షాద్ అలీ దాదాపు 4 గంటలు పాటను ప్లే చేసి, అందరూ ఫ్రీగా డాన్స్ చేస్తున్న ఫుటేజ్ను షూట్ చేశారట. తర్వాత అందులో కొన్ని షాట్స్ను ఫైనల్ సాంగ్లో పెట్టారని అభిషేక్ చెప్పారు. అందుకే పాటలో కొన్ని మూమెంట్స్ చాలా నేచురల్గా కనిపిస్తాయని అన్నారు. ‘కజ్రా రే’ ఇప్పుడు కల్ట్ స్టేటస్కు వెళ్లిందని, షూట్ చేసిన రోజులను గుర్తు చేసుకున్నా ఇంకా మంచి ఫీలింగ్ వస్తుందని చెప్పారు. అదే సమయంలో 2.0 వెర్షన్ చేస్తారా అని అడిగితే తాను రెడీ అని వెంటనే చెప్పారు. ఆ ప్రశ్నకు ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఐశ్వర్య, నాన్నను ఒప్పించండి
అయితే అభిషేక్ ఒక ఫన్నీ కండిషన్ కూడా పెట్టారు. తాను 'కజ్ రారే 2.0' చేయడానికి సిద్ధమేనని, కానీ ముందుగా ఐశ్వర్య రాయ్, తన తండ్రి అమితాబ్ బచ్చన్ను ఒప్పించాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. 'నేను రెడీనే, మీరు ఐశ్వర్యను, నాన్నను కన్విన్స్ చేయాలి' అని చెప్పారు. 2005లో 'బంటీ ఔర్ బబ్లీ'లో అభిషేక్, రాణి ముఖర్జీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, అమితాబ్ వాళ్ల వెంటపడే పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్ర చేశారు. ఐశ్వర్య మాత్రం 'కజ్ రారే' పాట కోసం స్పెషల్ అప్పియరెన్స్ ఇచ్చారు.
మార్కెటింగ్ టీమ్కు నమ్మకం లేదట
ఈ పాట వెనుక మరో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం కూడా ఉంది. సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో ఏ పాట బాగా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి మార్కెటింగ్ టీమ్ ఇంటర్నల్గా ఒక లిస్ట్ తయారు చేసిందట. సంగీత దర్శకుడు ఎహ్సాన్ నూరాని చెప్పినదాని ప్రకారం ఆ లిస్ట్లో 'కజ్ రారే' చాలా కింద ఉందట. అంటే టీమ్లో చాలామంది ఈ పాటే పెద్ద హిట్ అవుతుందని ముందుగా అనుకోలేదన్నమాట. కానీ పాట విడుదలైన 4 రోజులకే ముంబయి ఎయిర్పోర్ట్ బయట ఒక పెళ్లి బ్యాండ్ అదే పాటను ప్లే చేస్తుండటం చూసి తాను ఆశ్చర్యపోయానని ఎహ్సాన్ గతంలో చెప్పారు. మార్కెటింగ్ టీమ్ అంచనా ఒకలా ఉంటే, బయట ప్రేక్షకుల రెస్పాన్స్ మాత్రం పూర్తిగా మరోలా వచ్చింది.
అమితాబ్ కూడా వద్దన్నారట
ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటంటే? అమితాబ్ బచ్చన్కే మొదట ఈ పాటపై నమ్మకం లేదట. దర్శకుడు షాద్ అలీ గతంలో ఒక వివరణ ఇచ్చారు. పాట వినిపించినప్పుడు 'ఇది వర్క్ కాదు' అని అమితాబ్ అన్నారట. అంతేకాదు, ఈ పాటను షూట్ చేయకపోయినా సరిపోతుందని కూడా చెప్పారని షాద్ గుర్తు చేసుకున్నారు. తర్వాత అదే పాట ఎక్కువగా గుర్తుండిపోయిన పాటల్లో ఒకటిగా మారింది. శంకర్ ఎహ్సాన్ లాయ్ సంగీతం అందించగా, అలీషా చినాయ్, శంకర్ మహదేవన్, జావేద్ అలీ పాడారు. వైభవి మర్చంట్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు.
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