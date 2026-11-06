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దీపావళి పార్టీలో అభిషేక్- ఐశ్వర్య గ్రాండ్ ఎంట్రీ- స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా స్టార్ కపుల్- ఆ రూమర్లకు చెక్

Abhishek Aishwarya : ముంబయిలో మనీశ్ మల్హోత్ర దీపావళి వేడుకలకు అభిషేక్ బచ్చన్ - ఐశ్వర్యారాయ్ హాజరైయ్యారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Abhishek Aishwarya
అభిషేక్ బచ్చన్ - ఐశ్వర్యారాయ్ (Source : ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 6, 2026 at 4:04 PM IST

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బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ అభిషేక్ బచ్చన్- ఐశ్వర్యారాయ్ మధ్యలో విబేధాలు ఉన్నట్లు కొంతకాలంగా జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఈ ఇద్దరు విడిపోనున్నారంటూ కూడా ప్రచారం జరిగింది. అలాంటి పుకార్లు, ఊహాగానాలకు ఇప్పటికే ఈ జంట స్పందించినా ప్రచారం ఆగలేదు. అయితే మరోసారి తమపై వస్తున్న రూమర్స్​కు పరోక్షంగా ఈ జోడీ కౌంటర్ ఇచ్చింది! బాలీవుడ్​లో ప్రముఖ డిజైనర్ మనీశ్ మల్హోత్ర నిర్వహించిన దీపావళి వేడుకలకు అభిషేక్- ఐశ్వర్య జంట కలిసి హాజరై సందడి చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

నవంబర్ 05న డిజైనర్ మనీశ్ ముంబయిలోని తన నివాసంలో దీపావళి ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్​లో అభిషేక్- ఐశ్వర్య జంట ఒకరి చేయి మరొకరు పట్టుకొని నడుస్తూ కనిపించారు. అనంతరం ప్రేమగా ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ కెమెరాకు ఫోజులిచ్చారు. ఐశ్వర్య ఎర్రటి చీర, గోల్డ్ ఎంబ్రయిడరీ బార్డర్​తో సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు. అభిషేక్ నల్లటి షెర్వానీ ధరించి ట్రెడిషనల్ ఔట్​ఫిట్​లో చాలా హుందాగా కనిపించారు. అయితే పండుగ వేళ ఇద్దరూ ఇలా ఎంతో అన్యోన్యంగా కనిపించడంతో మనీశ్ ఈవెంట్​లో ఇదే హైలైట్​గా నిలిచింది.

బాలీవుడ్ ప్రముఖ డిజైనర్ మనీశ్ మల్హోత్ర ప్రతి సంవత్సరం ముంబయిలోని తన నివాసంలో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ వేడుకలు బాలీవుడ్​లోని సెలబ్రిటీలు అంతా వచ్చి సందడి చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే గురువారం ఆయన నివాసంలో సెలబ్రిటీల సందడి నెలకొంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో అభిషేక్- ఐశ్వర్య జంట బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో కలిసి కనిపించడం చాలా అరుదు. దీంతో ఈ ఈవెంట్​కు కలిసి హాజరుకావడంతో ఈ జంట స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచింది.

కాగా, గత కొన్నేళ్లుగా ఈ జంట బహిరంగంగా కలిసి కనిపించడం తగ్గించేశారు. అయితే అప్పుడప్పుడు పలు ఈవెంట్లలో కలిసి కనిపించినా వారి మధ్య కొంత దూరం స్పష్టంగా కనిపించేదని, వారి వైవాహిక జీవితంలో మనస్పర్థలు వచ్చాయని ఊహాగానాలు ఉన్నాయని రకరకాల ప్రచారాలు జరిగాయి. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఈవెంట్​కు రావడం, ఫొటో దిగుతున్న సమయంలో ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా చూసుకోవడంతో తమ మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయనే పుకార్లకు తెరపడినట్లైంది. కాగా, 2007 ఏప్రిల్‌లో అభిషేక్ - ఐశ్వర్య వివాహం జరిగింది. 2011 నవంబర్​లో ఈ జంటకు కుమార్తె ఆరాధ్య బచ్చన్ జన్మించింది.

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అభిషేక్ ఐశ్వర్యారాయ్ ఈవెంట్ వీడియో

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