దీపావళి పార్టీలో అభిషేక్- ఐశ్వర్య గ్రాండ్ ఎంట్రీ- స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా స్టార్ కపుల్- ఆ రూమర్లకు చెక్
Abhishek Aishwarya : ముంబయిలో మనీశ్ మల్హోత్ర దీపావళి వేడుకలకు అభిషేక్ బచ్చన్ - ఐశ్వర్యారాయ్ హాజరైయ్యారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Published : November 6, 2026 at 4:04 PM IST
బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ అభిషేక్ బచ్చన్- ఐశ్వర్యారాయ్ మధ్యలో విబేధాలు ఉన్నట్లు కొంతకాలంగా జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఈ ఇద్దరు విడిపోనున్నారంటూ కూడా ప్రచారం జరిగింది. అలాంటి పుకార్లు, ఊహాగానాలకు ఇప్పటికే ఈ జంట స్పందించినా ప్రచారం ఆగలేదు. అయితే మరోసారి తమపై వస్తున్న రూమర్స్కు పరోక్షంగా ఈ జోడీ కౌంటర్ ఇచ్చింది! బాలీవుడ్లో ప్రముఖ డిజైనర్ మనీశ్ మల్హోత్ర నిర్వహించిన దీపావళి వేడుకలకు అభిషేక్- ఐశ్వర్య జంట కలిసి హాజరై సందడి చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
నవంబర్ 05న డిజైనర్ మనీశ్ ముంబయిలోని తన నివాసంలో దీపావళి ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్లో అభిషేక్- ఐశ్వర్య జంట ఒకరి చేయి మరొకరు పట్టుకొని నడుస్తూ కనిపించారు. అనంతరం ప్రేమగా ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ కెమెరాకు ఫోజులిచ్చారు. ఐశ్వర్య ఎర్రటి చీర, గోల్డ్ ఎంబ్రయిడరీ బార్డర్తో సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు. అభిషేక్ నల్లటి షెర్వానీ ధరించి ట్రెడిషనల్ ఔట్ఫిట్లో చాలా హుందాగా కనిపించారు. అయితే పండుగ వేళ ఇద్దరూ ఇలా ఎంతో అన్యోన్యంగా కనిపించడంతో మనీశ్ ఈవెంట్లో ఇదే హైలైట్గా నిలిచింది.
బాలీవుడ్ ప్రముఖ డిజైనర్ మనీశ్ మల్హోత్ర ప్రతి సంవత్సరం ముంబయిలోని తన నివాసంలో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ వేడుకలు బాలీవుడ్లోని సెలబ్రిటీలు అంతా వచ్చి సందడి చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే గురువారం ఆయన నివాసంలో సెలబ్రిటీల సందడి నెలకొంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో అభిషేక్- ఐశ్వర్య జంట బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో కలిసి కనిపించడం చాలా అరుదు. దీంతో ఈ ఈవెంట్కు కలిసి హాజరుకావడంతో ఈ జంట స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది.
కాగా, గత కొన్నేళ్లుగా ఈ జంట బహిరంగంగా కలిసి కనిపించడం తగ్గించేశారు. అయితే అప్పుడప్పుడు పలు ఈవెంట్లలో కలిసి కనిపించినా వారి మధ్య కొంత దూరం స్పష్టంగా కనిపించేదని, వారి వైవాహిక జీవితంలో మనస్పర్థలు వచ్చాయని ఊహాగానాలు ఉన్నాయని రకరకాల ప్రచారాలు జరిగాయి. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఈవెంట్కు రావడం, ఫొటో దిగుతున్న సమయంలో ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా చూసుకోవడంతో తమ మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయనే పుకార్లకు తెరపడినట్లైంది. కాగా, 2007 ఏప్రిల్లో అభిషేక్ - ఐశ్వర్య వివాహం జరిగింది. 2011 నవంబర్లో ఈ జంటకు కుమార్తె ఆరాధ్య బచ్చన్ జన్మించింది.