ప్రదీప్ రావత్ కోసమే 'గజిని'కి ఓకే చెప్పిన ఆమిర్ ఖాన్ - ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం మీకు తెలుసా?
బాలీవుడ్ గజిని గురించి ఇంట్రస్టింగ్ విషయం - ఈ సినిమా చేయాలని ఆమిర్ ఖాన్ను ఒప్పించిన ప్రదీప్ రావత్ - మరి ఆమిర్ ఎందుకు ఒప్పుకున్నారంటే?
Published : August 5, 2026 at 11:36 AM IST
Aamir Khan Pradeep Rawat Ghajini Movie Story : ప్రదీప్ రావత్ అనగానే తెలుగు ప్రేక్షకులకు ముందుగా గుర్తొచ్చే సినిమా సై. అలాగే గజిని డబుల్ యాక్షన్ను కూడా ఎవరూ మర్చిపోలేరు. ఆ తర్వాత ఎన్నో చిత్రాల్లో అద్భుతమైన విలనిజం పండించిన ఆయన మంగళవారం సాయంత్రం క్యాన్సర్తో పోరాడుతూ కన్నుమూశారు. అతని మరణ వార్త సినీ లోకాన్ని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టేసింది. ఈ క్రమంలో ఆయన గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. దర్శకుడు ఏఆర్ మురుగదాస్ తెరకెక్కించిన సూపర్ హిట్ సినిమా గజినిని ఆమిర్ ఖాన్ హీరోగా హిందీలో రీమేక్ చేశారు. అక్కడ కూడా ఇది బ్లాక్బస్టర్ అయ్యింది. అయితే ప్రదీప్ రావత్ కారణంగానే ఆమీర్ ఖాన్ ఇందులో నటించారనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. అసలు మురుగదాస్కు ప్రదీప్ ఎలా పరిచయమయ్యాడు? ఆమిర్ ఖాన్ను గజిని సినిమా కోసం ఎలా ఒప్పించాడు? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీ కోసం!
సై సినిమాతో మొదలైన ప్రయాణం
రాజమౌళి తెరకెక్కించిన సై (2004) సినిమాతో ప్రదీప్ రావత్ తెలుగులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. నిజానికి రాజమౌళి అసిస్టెంట్ ఒకరు లగాన్ సినిమాలో ప్రదీప్ను చూసి ఒక ఏజెన్సీ ద్వారా ఆయనను వెతికి పట్టుకున్నారట. సై సినిమా రగ్బీ క్రీడ నేపథ్యంలో సాగే కథ కాబట్టి, అందులో ఒక కాలేజ్ కుర్రాడి పాత్ర కోసం ప్రదీప్ను ముందుగా ఆడిషన్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన వయసుకు తగ్గట్లుగా కథలో మార్పులు చేసి ఆ పాత్రను ఒక గుండా పాత్రగా మార్చేశారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే ఆయనకు ఏఆర్ మురుగదాస్ పరిచయమయ్యారు.
మేకప్ రూమ్ దగ్గర మురుగదాస్
హైదరాబాద్లో సై సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది. ప్రదీప్ రావత్ మేకప్ వేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి రోజూ తలుపు చాటు నుంచి చూసి ఏమీ మాట్లాడకుండా వెళ్లిపోయేవాడట. అలా చాలాసార్లు జరగడంతో తన అసిస్టెంట్ను పిలిచి ఆ వ్యక్తి ఎవరని ప్రదీప్ ఆరా తీశాడు. అప్పుడు ఆ అసిస్టెంట్ ఆ వచ్చిన వ్యక్తి ఏఆర్ మురుగదాస్ అని, ఆయన ఒక దర్శకుడు అని చెప్పాడు. అలా వారిద్దరి మధ్య మొదటి పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో సూర్య హీరోగా మురుదాస్ తెరకెక్కించిన గజినిలో ప్రదీప్ను విలన్గా ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఇక ఆ తర్వత హిందీలో చేయడానికి సిద్ధమవ్వగా ప్రదీప్ అతనికి సలహాలు ఇచ్చాడు. ఆ సమయంలో మురుగదాస్కు హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషలు పెద్దగా వచ్చేవి కావు.
సల్మాన్ ఖాన్ వద్దనుకుని
తమిళం, తెలుగులో సూపర్ హిట్ అయిన గజిని సినిమాను హిందీలో వీలైనంత త్వరగా రీమేక్ చేయాలని మురుగదాస్ అనుకున్నాడు. అందుకోసం ముందుగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ను హీరోగా తీసుకోవాలని భావించాడు. కానీ ప్రదీప్ రావత్ దర్శకుడికి మరో సలహా ఇచ్చాడు. సల్మాన్ ఖాన్కు కోపం ఎక్కువని, భాష సరిగ్గా రాని మురుగదాస్తో అతను సెట్ కాలేడని భావించాడట. అప్పటికే ఆమిర్ ఖాన్తో పరిచయం ఉండటంతో ఆయనైతే ఈ ప్రాజెక్టుకు కరెక్ట్ అని ప్రదీప్ ఇద్దరికి పరిచయం చేశారట. ఆమిర్ ఖాన్ ఎవరిపైనా అరిచి కోప్పడడని, చెడు పదాలు వాడడని ఆయనను స్వయంగా కలిసి ఈ కథ గురించి చెప్పారట.
ఆమిర్ ఖాన్ను ఒప్పించి
గజిని కథ గురించి ఆమిర్ ఖాన్కు చెప్పేటప్పుడు ప్రదీప్ రావత్ ఒక చిన్న ట్రిక్ ప్లే చేశాడు. హిందీ రీమేక్ గురించి ముందే చెప్పకుండా, కేవలం తమిళ సినిమా చూపిస్తానని మాత్రమే ఆమీర్ను అడిగాడు. ఆమిర్ ఖాన్ చాలా తెలివైన వాడు కావడంతో సినిమా చూడటానికి ముందు చాలా సమయం తీసుకున్నాడు. కానీ ప్రదీప్ రావత్ స్వయంగా అడగటంతో ఆయనకు నో చెప్పలేక చివరకు గజిని సినిమా చేయడానికి ఆమిర్ ఒప్పుకున్నారు. అలా 2008 డిసెంబర్ 25న విడుదలైన హిందీ గజిని బాలీవుడ్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరిన సినిమాగా రికార్డులు సృష్టించింది.
క్యాన్సర్తో ప్రదీప్ రావత్ కన్నుమూత
గత కొంతకాలంగా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న 74 ఏళ్ల ప్రదీప్ రావత్ ముంబైలోని కోకిలాబెన్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన వైద్యం కోసం పది రోజుల క్రితం భివాండిలోని క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి మారారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం సాయంత్రం ఆయన తుదిశ్వాస విడిచినట్లు నటుడు యశ్పాల్ శర్మ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు. సర్ఫరోష్, స్టాలిన్, సరైనోడు, నేను శైలజ లాంటి ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్లో విలన్గా మెప్పించిన ప్రదీప్ రావత్ మరణంతో సినీ పరిశ్రమ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యింది. మంచి నటుడిని కోల్పోయాం అంటూ పలువురు సినీ ప్రముకులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రముఖ నటుడు ప్రదీప్ సింగ్ రావత్ కన్నుమూత- సినీ ప్రముఖుల సంతాపం
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