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'నా పెళ్లిపై వస్తున్న వార్తలు నిజమే'- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆమిర్ ఖాన్- వివాహం ఎప్పుడంటే?

గత కొంతకాలంగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్, తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్​ రిలేషన్‌షిప్‌పై రూమర్స్​- తాజాగా క్లారిటి ఇచ్చిన నటుడు- గౌరీని మూడో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడి

Aamir Khan Marriage
Aamir Khan Marriage (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 8:40 PM IST

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Aamir Khan Marriage Update : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్, తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్​తో జులై 5న వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరి రిలేషన్‌షిప్‌పై వస్తున్న రూమర్లకు తెరదించుతూ, తాను గౌరీని మూడో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న విషయాన్ని ఆమిర్ ఖాన్ స్వయంగా ధ్రువీకరించారు.

"నేను ప్రస్తుతం అమెరికాలో పర్యటిస్తున్నాను. నా వివాహానికి సంబంధించిన వార్త నిజమే. మా వివాహం జులై 5న జరగనుంది" అని ఓ వార్తా సంస్థతో ఆమిర్ పేర్కొన్నారు. కాగా, ఆమిర్‌కు ఇది మూడో వివాహం కానుంది. ఆయన మొదటగా సినీ నిర్మాత రీనా దత్తాను వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి జునైద్, ఐరా ఖాన్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అనంతరం, 2005లో దర్శకురాలు కిరణ్ రావును వివాహమాడారు. అయితే పలు కారణాల వల్ల ఈ జంట 2021లో విడిపోయింది.

2025లో తన చిత్రం 'సితారే జమీన్ పర్' ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పుడు, ఆమిర్ గౌరీ స్ప్రట్‌ను మీడియాకు పరిచయం చేశారు. ఆ సమయంలో తాము గత ఏడాదికి పైగా కలిసి ఉన్నామని ఆమిర్ తెలిపారు. "గౌరీ స్ప్రాట్​ది బెంగళూరు. మాకు గత 25 ఏళ్లుగా ఒకరితో ఒకరికి పరిచయం ఉంది. కానీ మా మధ్య అనుబంధం ఏడాదిన్నర క్రితం చిగురించింది. ఆమె అనుకోకుండా ముంబయికి రావడం, మేము యాదృచ్ఛికంగా కలుసుకోవడం, ఆ తర్వాత ఒకరితో ఒకరు సంప్రదింపులు కొనసాగించడం ఇలా అంతా సహజసిద్ధంగా జరిగిపోయింది" అని ఆమిర్ గత ఏడాది పేర్కొన్నారు.

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