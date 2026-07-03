ఆమిర్ ఖాన్ పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్- శాదీ ఎప్పుడంటే?
గౌరీ స్ప్రాట్తో వివాహం నిశ్చయమైనట్లు ధ్రువీకరించిన ఆమిర్ ఖాన్- కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వివాహ వేడుక- 'ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో' సినిమా స్క్రీనింగ్ సందర్భంగా ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించిన నటుడు
Published : July 3, 2026 at 7:28 AM IST
Aamir Khan Confirms Wedding Date : బాలీవుడ్ యాక్టర్ ఆమిర్ ఖాన్ ఇంట్లో మరోసారి పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి. జులై 5న తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్తో వివాహం నిశ్చయమైనట్లు ఆమిర్ ఖాన్ స్వయంగా వెల్లడించారు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల సమక్షంలో ఈ వేడుక జరగనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. గురువారం ముంబయిలో జరిగిన 'ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో' సినిమా స్క్రీనింగ్ సందర్భంగా మీడియాతో ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు.
#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, " i am getting married on july 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. we seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH— ANI (@ANI) July 3, 2026
" ghar pe hi kar rahe hai, sabki blessings chahenge": aamir khan confirms july 5 wedding with gauri spratt— ANI Digital (@ani_digital) July 2, 2026
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