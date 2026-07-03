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ఆమిర్​ ఖాన్​ పెళ్లి డేట్​ ఫిక్స్​- శాదీ ఎప్పుడంటే?

గౌరీ స్ప్రాట్​తో వివాహం నిశ్చయమైనట్లు ధ్రువీకరించిన ఆమిర్​ ఖాన్​- కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వివాహ వేడుక- 'ప్రీతమ్​ అండ్​ పెడ్రో' సినిమా స్క్రీనింగ్​ సందర్భంగా ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించిన నటుడు

Aamir Khan Marriage
Aamir Khan Marriage (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 7:28 AM IST

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Aamir Khan Confirms Wedding Date : బాలీవుడ్​ యాక్టర్​ ఆమిర్​​ ఖాన్​ ఇంట్లో మరోసారి పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి. జులై 5న తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్​తో వివాహం నిశ్చయమైనట్లు ఆమిర్​ ఖాన్​ స్వయంగా వెల్లడించారు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల సమక్షంలో​ ఈ వేడుక జరగనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. గురువారం ముంబయిలో జరిగిన 'ప్రీతమ్​ అండ్​ పెడ్రో' సినిమా స్క్రీనింగ్​ సందర్భంగా మీడియాతో ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు.

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AMIR KHAN MARRIAGE FIX
AAMIR KHAN CONFIRMS WEDDING DATE

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