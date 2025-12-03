ETV Bharat / entertainment

గర్ల్​ఫ్రెండ్​తో ఆమిర్​ ఖాన్​ చట్టా పట్టాల్- ఫొటోస్​, వీడియోస్ ఫుల్​​ ​వైరల్​

25 ఏళ్ల పరిచయం – 2024లో ప్రేమగా మారిన బంధం- ఆమిర్​ గౌరీ స్ప్రాట్ ప్రేమాయణం

Aamir Khan Spots At Airport
Aamir Khan Spots At Airport (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Aamir Khan Gauri Spots At Airport : బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్​ ఖాన్​ తాజాగా తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్​తో ముంబయి ఎయిర్​పోర్టులో తలుక్కుమన్నారు. సాదాసీదా దుస్తుల్లో కనిపించిన వీళ్లు, ఒకరిచేతులు మరొకరు పట్టుకొని, చిరునవ్వులు నవ్వుతూ, కొద్ది సేపు కెమెరాలకు పోజు ఇచ్చారు. తరువాత ఇద్దరూ కలిసి ఎగ్జిట్ వైపు వెళ్లిపోయారు. ఇప్పుడీ దృశ్యాలు ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి.

25 ఏళ్ల పరిచయం
ఈ సంవత్సరం మార్చిలో 60 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆమిర్​ ఖాన్​ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గౌరీ స్ప్రాట్‌తో తనకు ఉన్న సంబంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఫ్యాషన్, ప్రొడక్షన్ రంగంలో పనిచేసే గౌరీ, ఆమిర్​కు మధ్య దాదాపు 25 ఏళ్లుగా స్నేహం ఉందని తెలిపారు. అయితే ఇరువురు 2024లో కలిశామని, తమ మధ్య ఉన్న స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారిందని ఆమిర్​ చెప్పారు.

పెళ్లి కాలేదు కానీ- భార్యాభర్తలమే!
ఇటీవ‌ల ఆమిర్ ఖాన్​​ ఓ ఇంటర్వ్యూలో గౌరీతో తనకున్న అనుబంధం ఎలాంటిదో చెప్పారు. తమ బంధం ఎంతో స్ట్రాంగ్​గా ఉందని​ అన్నారు. "గౌరీ, నేను మా బంధంలో చాలా సీరియ‌స్‌గా ఉన్నాం. మేము భాగస్వాములుగా కలిసి ఉన్నాం. పెళ్లి చేసుకుంటామా, లేదా అన్నది వేరే విషయం. కానీ నా మనసులో మాత్రం నేను ఇప్పటికే ఆమెతో వివాహ బంధంలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది" అని ఆమిర్​ చెప్పారు. ఈ మాటలు కూడా సోషల్​ మీడియా అంతటా వైరల్​ అయ్యాయి.

సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల స్పందన
ఎయిర్‌పోర్టులో ఆమిర్​–గౌరీ జంటను చూసిన అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "హ్యాపీగా ఉన్న ఆమిర్​ను చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాము", "గౌరీ స్ప్రాట్‌తో ఆయన కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంది" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

జంటపై పెరుగుతున్న ఆసక్తి
గత కొంతకాలంగా ఆమిర్​ ఖాన్​ ప్రేమ గురించి, వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చాలా వార్తలు వస్తున్నాయే ఉన్నాయి. వాస్తవానికి వీరిద్దరూ కలిసి బయటికి రావడం ఇదేమి మొదటిసారి కాదు. కానీ వీరిద్దరూ చేతులు పట్టుకొని నడవడం, కెమెరాలను చూసి సిగ్గు పడడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.

గోవాలో ఏమన్నారంటే?
ఇటీవల గోవాలో జరిగిన 56వ అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం (IFFI) సమావేశంలో ఆమిర్ ఖాన్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారతీయ సినిమాల బాక్సాఫీస్ వసూళ్లను పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఉంచాలని సూచించారు. అమెరికాలో వసూళ్ల వివరాలు "రెంట్ ర్యాక్" ద్వారా స్పష్టంగా అందుబాటులో ఉంటాయని, భారత్​లోనూ ఇలానే ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

"మన దగ్గర కూడా బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు గురించి పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో ఉంచాలి. వాస్తవ గణాంకాలను దాచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సినిమా ఎన్ని థియేటర్లలో విడుదలైందో, కలెక్షన్లు ఎంత వచ్చాయో ప్రేక్షకులకు స్పష్టంగా తెలియాలి. వసూళ్లు ఇప్పుడు సినిమాల నాణ్యతను అంచనా వేయడానికి ప్రమాణంగా మారాయి. అలాంటప్పుడు సమాచారాన్ని దాచిపెట్టడం సరికాదు" అని ఆమిర్​‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సినీ పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

ఆమిర్​ ఖాన్ ఇంతకు ముందు రెండు వివాహాలు చేసుకున్నారు. మొదటి భార్య రీనా దత్తాను 1986లో రహస్యంగా పెళ్లిచేసుకున్నారు. కానీ ఈ జంట 2002లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తరువాత ఆమిర్​ కిరణ్​ రావ్​ను 2005 డిసెంబర్​లో వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ వీరు 2021 జులైలో విడిపోయారు. ఇప్పుడు గౌరీతో ఆయన పీకల్లోతు ప్రేమలో ఉన్నారు.

'పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు కూడా నిర్మాతలే చెల్లించాలా?'- బీ టౌన్ స్టార్స్​పై ఆమిర్ గరం!

'ఆమిర్ మూవీనా? మేం నటించం'- మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్​ సినిమాలు రిజెక్ట్​ చేసిన స్టార్​ హీరోయిన్స్ వీరే!

TAGGED:

AAMIR KHAN RELATIONSHIP STATUS
AAMIR KHAN DAUGHTER
AAMIR KHAN HIT MOVIES
AAMIR KHANS GIRLFRIEND BIODATA
AAMIR KHAN GAURI SPOTS AT AIRPORT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.