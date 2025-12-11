ఆది పినిశెట్టి 'డబుల్ యాక్షన్' : ఒకే రోజు రెండు సినిమాలు- అందులో అలా, ఇందులో ఇలా!
"అఖండ 2" లో క్షుద్ర మాంత్రికుడిగా- "డ్రైవ్"లో మీడియా కార్పొరేషన్ హెడ్గా!- ఏది హైలైట్ అయ్యేనో!
Published : December 11, 2025 at 8:17 PM IST
Aadhi Pinishetty Two Movies Tomorrow : టాలీవుడ్ హీరో ఆది పినిశెట్టి శుక్రవారం రెండు సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. అందులో ఒకటి బాలయ్య బాబు 'అఖండ 2'. ఈ సినిమాలో క్షుద్ర మాంత్రికుడి పాత్రలో ప్రేక్షకులని అలరించబోతున్నారు. మరొకటి ఆయన హీరోగా నటించిన 'డ్రైవ్'. ఈ సినిమా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జాన్రాలో తెరకెక్కింది. ఆది జై పాత్రలో ఇందులో మీడియా కార్పొరేషన్ హెడ్గా కనిపించనున్నారు. అయితే ఒకే నటుడు రెండు వేర్వేరు సినిమాలు, వేర్వేరు పాత్రలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది.
బాలయ్య vs ఆది
అఖండ 2లో ఆది నెగిటివ్ షేడ్ పాత్ర పోషించారు. ఇందులో క్షుద్ర మాంత్రికుడి పాత్రలో బాలయ్యను ఢీ కొట్టనున్నారు. ట్రైలర్లో ఆది పాత్రకు సంబంధించిన చిన్న క్లిప్ను చూపించారు. అది అంచనాలు పెంచేస్తుంది. ఆయన గెటప్ డిఫరెంట్గా ఉంది. బాడీపై టాటూ, పెద్ద జుట్టుతో క్షుద్ర పూజలు చేసే వ్యక్తిలాగా కనిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి పాత్రను ఆది మనుపెన్నడూ చేయలేదు. దీంతో ఈ రోల్ ఎలా ఉంటుందోనని ఆసక్తి పెరిగింది. బిగ్ స్క్రీన్పై బాలయ్య- ఆది యాక్షన్ సీన్స్ ఎలా ఉంటాయో అని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్నారు.
ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకుంటాడా?
ఇంకో సినిమా 'డ్రైవ్'. ఇందులో ఆది హీరోగా నటించారు. అఖండలో నెగిటివ్ పాత్ర కాగా, ఇందులో పాజిటివ్ క్యారెక్టర్లో అలరించనున్నారు. ట్రైలర్ చూస్తే ఈ సినిమా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జాన్రాలో సాగనున్నట్లు అర్థం అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి జెనూస్ మహ్మద్ దర్శకత్వం వహించారు. మడోన్నాసెబాస్టియన్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. భవ్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై వి ఆనంద్ ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఇందులో ఆది నటనా పరంగా స్కోప్ ఉన్న పాత్రగా కనిపిస్తుంది. అఖండ నెగిటివ్ రోల్, డ్రైవ్ సినిమాలో కీలక పాత్రలో ఏది ఆయన కెరీర్కు ప్లస్ అవుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే!
ఆది కెరీర్లో ఆ పాత్ర హైలైట్!
ఆది పినిశెట్టి నటించిన సినిమాల్లో 'రంగస్థలం'లో కెరీర్లోనే హైలైట్ పాత్ర పడిందని చెప్పవచ్చు. ఈ సినిమాలో కుమార్ బాబు అనే కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.216 కోట్లు వసూలు చేసింది. కాగా, "వీ" చిత్రంతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైన ఆది తమిళంలోనూ పలు సినిమాల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళం భాషల్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు.