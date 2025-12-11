Telangana Panchayat Elections Results2025

ఆది పినిశెట్టి 'డబుల్ యాక్షన్' : ఒకే రోజు రెండు సినిమాలు- అందులో అలా, ఇందులో ఇలా!

"అఖండ 2" లో క్షుద్ర మాంత్రికుడిగా- "డ్రైవ్​"లో మీడియా కార్పొరేషన్ హెడ్​గా!- ఏది హైలైట్ అయ్యేనో!

Aadhi Pinisetty
Aadhi Pinisetty (Source : ETV Bharat)
Aadhi Pinishetty Two Movies Tomorrow : టాలీవుడ్ హీరో ఆది పినిశెట్టి శుక్రవారం రెండు సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. అందులో ఒకటి బాలయ్య బాబు 'అఖండ 2'. ఈ సినిమాలో క్షుద్ర మాంత్రికుడి పాత్రలో ప్రేక్షకులని అలరించబోతున్నారు. మరొకటి ఆయన హీరోగా నటించిన 'డ్రైవ్'​. ఈ సినిమా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ జాన్రాలో తెరకెక్కింది. ఆది జై పాత్రలో ఇందులో మీడియా కార్పొరేషన్ హెడ్​గా కనిపించనున్నారు. అయితే ఒకే నటుడు రెండు వేర్వేరు సినిమాలు, వేర్వేరు పాత్రలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది.

బాలయ్య vs ఆది
అఖండ 2లో ఆది నెగిటివ్​ షేడ్ పాత్ర పోషించారు. ఇందులో​ క్షుద్ర మాంత్రికుడి పాత్రలో బాలయ్యను ఢీ కొట్టనున్నారు. ట్రైలర్​లో ఆది పాత్రకు సంబంధించిన చిన్న క్లిప్​ను చూపించారు. అది అంచనాలు పెంచేస్తుంది. ఆయన గెటప్ డిఫరెంట్​గా ఉంది. బాడీపై టాటూ, పెద్ద జుట్టుతో క్షుద్ర పూజలు చేసే వ్యక్తిలాగా కనిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి పాత్రను ఆది మనుపెన్నడూ చేయలేదు. దీంతో ఈ రోల్ ఎలా ఉంటుందోనని ఆసక్తి పెరిగింది. బిగ్ స్క్రీన్​పై బాలయ్య- ఆది యాక్షన్ సీన్స్ ఎలా ఉంటాయో అని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్నారు.

ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకుంటాడా?
ఇంకో సినిమా 'డ్రైవ్'. ఇందులో ఆది హీరోగా నటించారు.​ అఖండలో నెగిటివ్ పాత్ర కాగా, ఇందులో పాజిటివ్ క్యారెక్టర్​లో అలరించనున్నారు. ట్రైలర్ చూస్తే ఈ సినిమా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్​ జాన్రాలో సాగనున్నట్లు అర్థం అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి జెనూస్ మహ్మద్ దర్శకత్వం వహించారు. మడోన్నాసెబాస్టియన్​ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. భవ్య క్రియేషన్స్​ బ్యానర్​పై వి ఆనంద్ ప్రసాద్​ నిర్మించారు. ఇందులో ఆది నటనా పరంగా స్కోప్ ఉన్న పాత్రగా కనిపిస్తుంది. అఖండ నెగిటివ్​ రోల్​, డ్రైవ్ సినిమాలో కీలక పాత్రలో ఏది ఆయన కెరీర్​కు ప్లస్ అవుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే!

ఆది కెరీర్​లో ఆ పాత్ర హైలైట్!
ఆది పినిశెట్టి నటించిన సినిమాల్లో 'రంగస్థలం'లో కెరీర్​లోనే హైలైట్ పాత్ర పడిందని చెప్పవచ్చు. ఈ సినిమాలో కుమార్ బాబు అనే కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.216 కోట్లు వసూలు చేసింది. కాగా, "వీ" చిత్రంతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైన ఆది తమిళంలోనూ పలు సినిమాల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళం భాషల్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు.

