ఆదర్శ కుటుంబం ట్రైలర్ రిలీజ్- ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన వెంకటేశ్
వెంకటేశ్-త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న 'ఆదర్శ కుటుంబం' ట్రైలర్ శుక్రవారం రిలీజ్ అయ్యింది.
Published : October 23, 2026 at 10:19 PM IST
Aadarsha Kutumbam Trailer : విక్టరీ వెంకటేశ్ కథానాయకుడిగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'ఆదర్శ కుటుంబం' ట్రైలర్ శుక్రవారం విడుదల అయ్యింది. 'ఆదర్శకుటుంబం - హౌస్ నెం.47' పేరుతో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో వెంకటేశ్ పక్కన శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా నటిస్తోంది. నారా రోహిత్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా అక్టోబరు 30న విడుదల కానుందని మూవీ టీమ్ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. కాగా, శుక్రవారం మల్లారెడ్డి విశ్వ విద్యాలయ పీఠ్ కాలేజ్లో మూవీ ట్రైలర్ విడుదల వేడుక జరిగింది. కుటుంబ అంశాలతో ముడిపడిన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు ప్రచార చిత్రం చూస్తే అర్థమవుతోంది.
వెంకటేశ్ యాక్షన్ మోడ్ ట్విస్ట్
ట్రైలర్లో ఓ సాధారణ మిడిల్క్లాస్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్గా వెంకటేశ్ చిట్టిబాబు క్యారెక్టర్లో ఆకట్టుకున్నారు. మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఎదుర్కొనే ఆర్ధిక ఇబ్బందులను ఇందులో చూపించారు. అయితే నార్మల్ ఫ్యామిలీ సినిమాల్లో చూపించే అంశాలను జోడిస్తూనే అదనంగా క్రైమ్ను ఇందులో త్రివిక్రమ్ యాడ్ చేశారు. అనుకోకుండా ఒక నేరంలో చిట్టిబాబు కుటుంబం ఇరుక్కుపోవడం, ఆ తర్వాత దాని నుంచి అతను ఎలా బయటపడ్డాడు? అనే దానిపై ట్రైలర్ సాగింది. సాధారణంగా ఫ్యామిలీ సినిమాలు అనగానే ఎమోషన్, కామెడీ సీన్స్ ఆశిస్తాం. కానీ ఇందులో వెంకటేశ్ మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తిగా ఉంటూనే, పుల్ యాక్షన్ మోడ్లోనూ కనిపిస్తున్నారు.
'ఆర్నెళ్ల క్రితం నువ్వు చేసిన తప్పు ఆరడుగుల షేప్ తీసుకుంటే అది నేనే!' అంటూ వెంకీ చెప్పే పవర్ఫుల్ డైలాగ్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టకుంటుంది. వీటితోపాటు 'అకార్డింగ్ టు సీతారామశాస్త్రి పాట ఒక వరం, చీటీపాట మాత్రం క్షవరం' అంటూ వెంకటేశ్ కామెడీగా చెప్పే డైలాగ్ సైతం నవ్వులు పూయించే విధంగా ఉంది. ఇక 'జైలు నాకు కొత్త కాదు, నా కుటుంబమే నాకు ముఖ్యం' అంటూ ట్రైలర్ చివర్లో వెంకీ చెప్పే డైలాగ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా ఉంది.
ఓజీ అంటుంటే నాకు గురూజీ అని వినిపిస్తుంది: తమన్
త్రివిక్రమ్ డైలాగ్లపై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అరవింద సమేతలో త్రివిక్రమ్ రాసిన డైలాగ్లను హీరో ఎన్టీఆర్ చెప్పే విధానం చాలా బాగుంటుందని తమన్ అన్నారు. అదే విధంగా ఆదర్శ కుటుంబంలో వెంకటేశ్ చెప్పిన డైలాగ్లు సైతం తనను అంతే ఆకట్టకున్నాయని తమన్ అన్నారు. త్రివిక్రమ్తో కలిసి వర్క్ చేయడం తనకు ఎప్పుడూ ఓ ప్రత్యేక అనుభూతి అని ఆయన అన్నారు. విద్యార్థులు 'ఓజీ ఓజీ' అని అరుస్తుండగా తమన్ దీనిపై స్పందించారు. 'మీరందరూ ఓజీ అని అంటుంటే నాకు మాత్రం గురూజీ అని వినిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన లేకపోతే నాకు ఓజీ సినిమా లేదు' అని తమన్ తెలిపారు. ఇందులో వెంకటేశ్ కొడుకుగా యాక్ట్ చేసిన రాజా ప్రజ్వల్పై తమన్ ఫన్నీ కామెంట్స్ చేశారు. స్టేజ్పై రాజా ప్రజ్వల్ మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డిని ఇమిటేట్ చేస్తూ మాట్లాడటంపై తమన్ స్పందించారు. త్వరలో త్రివిక్రమ్ చేయబోయే పెద్ద సినిమాకు రాజా ప్రజ్వల్ రైటర్గా వర్క్ చేయవచ్చని నవ్వుతూ అన్నారు.
ఆదర్శకుటుంబం సినిమా విషయానికొస్తే నివేదా పేతురాజ్, యువీనా పార్ధవి, రాజా ప్రజ్వల్, రావు రమేశ్, సత్య, వెన్నెల కిశోర్, బ్రహ్మాజీ, రఘబాబు, ఉదయ్బీర్ సంధు, పూజిత పొన్నాడ తదితరులు నటిస్తున్నారు. తమన్ సంగీంతం అందించగా, రవి కె. చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ను నవీన్ నూలి, ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా ఎ.ఎస్. ప్రకాశ్ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు. కెవిన్ కుమార్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫర్గా వర్క్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టును హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఎస్. రాధాకృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు.
'సలార్ 2' క్రేజీ అప్డేట్ - షూటింగ్ ఎప్పుడో చెప్పేసిన ప్రశాంత్ నీల్
'గరివిడి లక్ష్మి'ని రిజెక్ట్ చేసిన హీరోయిన్లు- లిస్ట్లో సాయి పల్లవి, నివేదా థామస్