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'ఆదర్శ కుటుంబం' ఫస్ట్ గ్లింప్స్ రిలీజ్- వెంకీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైనర్ లోడింగ్!

వెంకటేశ్ ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి వీడియో గ్లింప్స్ ఔట్- వీడియోతో పాత్ర ఎలా ఉండనుందో పరిచయం చేశారుగా

Aadarsha Kutumbam
Aadarsha Kutumbam (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 1:14 PM IST

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Aadarsha Kutumbam Update : దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ - త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి మేకర్స్ తొలి వీడియో గ్లింప్స్ వదిలారు. 'మీట్ ది మ్యాన్ ఆఫ్ హౌస్' అనే క్యాప్షన్ జోడిస్తూ సోమవారం సోషల్ మీడియాలో వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. సినిమాలో వెంకటేశ్ పాత్ర ఎలా ఉండనుందో ఈ గ్లింప్స్​తో పరిచయం చేశారు. ఇందులో వెంకటేశ్ చిట్టిబాబు అనే పాత్రలో అలరించనున్నారు.

కాగా, ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి ఫీమేల్ లీడ్​గా నటిస్తున్నారు. ఆమె స్వర్ణ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆమెకు సంబంధించిన వీడియో గ్లింప్స్​ మంగళవారం రిలీజ్ కానుంది. ఇక త్రివిక్రమ్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాను హారిక హసిన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్​పై చినబాబు నిర్మిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 02న మూవీ గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

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