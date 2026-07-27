'ఆదర్శ కుటుంబం' ఫస్ట్ గ్లింప్స్ రిలీజ్- వెంకీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ లోడింగ్!
వెంకటేశ్ ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి వీడియో గ్లింప్స్ ఔట్- వీడియోతో పాత్ర ఎలా ఉండనుందో పరిచయం చేశారుగా
Published : July 27, 2026 at 1:14 PM IST
Aadarsha Kutumbam Update : దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ - త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి మేకర్స్ తొలి వీడియో గ్లింప్స్ వదిలారు. 'మీట్ ది మ్యాన్ ఆఫ్ హౌస్' అనే క్యాప్షన్ జోడిస్తూ సోమవారం సోషల్ మీడియాలో వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. సినిమాలో వెంకటేశ్ పాత్ర ఎలా ఉండనుందో ఈ గ్లింప్స్తో పరిచయం చేశారు. ఇందులో వెంకటేశ్ చిట్టిబాబు అనే పాత్రలో అలరించనున్నారు.
కాగా, ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి ఫీమేల్ లీడ్గా నటిస్తున్నారు. ఆమె స్వర్ణ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆమెకు సంబంధించిన వీడియో గ్లింప్స్ మంగళవారం రిలీజ్ కానుంది. ఇక త్రివిక్రమ్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాను హారిక హసిన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై చినబాబు నిర్మిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 02న మూవీ గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.