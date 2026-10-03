చైనాకు వణుకు పుట్టిస్తున్న దలైలామా ఆర్మీ కథ- భారత్లో విడుదల నిలిపివేత
చైనా కళ్లుగప్పి సినిమా షూట్- భారత్లో రిలీజ్ కాకుండా నిలిపివేత- కారణం ఏమిటి?
Published : October 3, 2026 at 8:31 AM IST
Four Rivers Six Ranges Film : భారత్-చైనా మధ్య దౌత్య సంబంధాల పునరుద్ధరణ జరుగుతున్న వేళ, ఓ సినిమా తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. అదే 'ఫోర్ రివర్స్ సిక్స్ రేంజెస్' అనే టిబెటన్ సినిమా. 1959లో దలైలామా చైనా కళ్లుగప్పి టిబెట్ నుంచి సురక్షితంగా తప్పించుకోవడానికి సహకరించిన రహస్య పోరాటయోధుల కథతో తీసిన చిత్రం ఇది. చైనాకు తెలియకుండా నేపాల్ మంచుకొండల్లో ప్రాణాలకు తెగించి అత్యంత రహస్యంగా ఈ సినిమాను ఎలా తీశారు? సినిమా విడుదలను భారత్లో ఎందుకు వాయిదా వేశారు? కనుమరుగైన టిబెట్ చరిత్రను ఈ సినిమా ఎలా బయటపెట్టింది? మొదలైన ఆసక్తికరమైన అంశాలను ఈ కథనంలో చూద్దాం.
షెన్పెన్ ఖైమ్సార్ 'ఫోర్ రివర్స్ సిక్స్ రేంజెస్' చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. టిబెట్ను చైనా ఆక్రమించే సమయంలో డ్రాగన్ బలగాలపై సాగించిన గెరిల్లా పోరాటమే ఈ సినిమా కథ. 1959లో దలైలామాను సురక్షితంగా భారత్కు చేర్చడంలో చుషి గ్యాంగ్డ్రక్ అనే తిరుగుబాటు దళం కీలక పాత్ర పోషించింది. గతంలో హాలీవుడ్లో వచ్చిన చాలా సినిమాలు దలైలామా జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కాయి. కానీ ఈ సినిమా, చైనా దురాక్రమణ కాలంలో ప్రాణత్యాగం చేసిన సాధారణ టిబెటన్ యోధుల కథను తెరకెక్కించింది.
చైనా కళ్లుగప్పి చిత్రీకరణ
ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ఒక సాహసయాత్ర లాంటిదేనని చెప్పుకోవచ్చు. నేపాల్లోని ముస్తాంగ్ పర్వత శ్రేణుల్లో ఏకంగా 15 వేల అడుగుల ఎత్తులో అత్యంత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఈ చిత్రాన్ని చిత్రీకరించారు. నేపాల్లో చైనా గూఢచారుల నిఘా తీవ్రంగా ఉంటుంది. అందుకే 'ది హిమాలయన్ రాబిన్ హుడ్' అనే నకిలీ పేరుతో షూటింగ్ అనుమతులు తీసుకున్నారు. వాస్తవానికి 45 రోజులపాటు షూటింగ్ చేయాల్సి ఉండగా, కేవలం కేవలం 19 రోజుల్లోనే గుట్టుచప్పుడు కాకుండా చిత్రీకరణ పూర్తి చేశారు. ఇందులో నటించిన వారంతా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎంపిక చేసిన సాధారణ టిబెటన్ పౌరులే కావడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా ఇందులో నటించిన రిగ్జిన్ ఫుర్పాత్సాంగ్ అనే మోడల్ తాత, నిజంగానే నాడు ఆ పోరాటంలో పాల్గొని చైనా బలగాల చేతిలో ప్రాణాలు విడిచాడు.
భారత్లో విడుదల నిలిపివేత!
అంతర్జాతీయ వేదికలపై ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ సినిమా, భారత్లో సెప్టెంబర్ 17న విడుదల కావాల్సింది. కానీ చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ భారత పర్యటన నేపథ్యంలో రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఈ సినిమా తమపై విభజనవాదాన్ని ప్రేరేపిస్తోందని చైనా మీడియా ఆరోపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తీవ్ర ఒత్తిళ్ల కారణంగా పీవీఆర్ ఐనాక్స్ సంస్థ ఈ సినిమా విడుదలను నిలిపివేసింది. భారీ మార్కెట్ ఉన్న చైనాను దూరం చేసుకోవడం ఇష్టంలేక హాలీవుడ్ సంస్థలు సైతం, ఆనాడు టిబెట్లో చైనా జరిపిన దురాగతాలను, నాటి వాస్తవాలను చూపించడానికి భయపడుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో టిబెట్ అసలు చరిత్రను, యోధుల త్యాగాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే ధిక్కార స్వరంగా ఈ సినిమా నిలవడం గమనార్హం.