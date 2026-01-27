ETV Bharat / entertainment

'లోకేశ్​ కనగరాజ్​ రెండో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా?'- అతనిపై నెటిజన్ల ఆగ్రహం!

విలేకరి అడిగిన తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న లోకేశ్​ అభిమానలు- రిపోర్టర్​ ప్రశ్నకు శాంతంగా సమాధానం ఇచ్చారంటూ దర్శకుడిని ప్రశంసిస్తూ పోస్టులు

Director Lokesh Kanagaraj
Director Lokesh Kanagaraj (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 7:53 PM IST

Director Lokesh Kanagaraj 2nd Marriage : ఇటీవల ఓ ప్రెస్​మీట్​లో పాల్గొన్న ప్రముఖ దర్శకుడు లోకేశ్​ కనగరాజ్​కు ఊహించని ప్రశ్న ఒకటి ఎదురైంది. ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై ఓ రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్న ఒకటి ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. లోకేశ్​ ఇటీవలి చిత్రం 'కూలీ', రజినీకాంత్‌తో చేసిన అనుభవం, అలాగే అల్లు అర్జున్‌తో తెరకెక్కబోయే కొత్త సినిమా గురించి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. అయితే ఈ ప్రెస్ మీట్‌లో ఓ రిపోర్టర్ లోకేశ్​ను ఉద్దేశించి ఓ ప్రశ్న అడిగారు.

"సామాజిక మాధ్యమాల్లో మీరు ఓ హీరోయిన్‌తో ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నారనే ప్రచారం నడుస్తోంది. మీరు మరో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారా?" అంటూ ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రశ్నకు లోకేశ్​ ఎంతో ఓర్పుగా స్పందించారు. "లేదు సార్​. నాకు ఇప్పటికే కుటుంబం ఉంది" అని స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఆ రిపోర్టర్​ అక్కడితో ఆగకుండా "సెకండ్ ఫ్యామిలీ?" అంటూ మళ్లీ అడగడం వివాదానికి దారి తీసింది. ఈ వ్యాఖ్యతో అసహనం వ్యక్తం చేసిన లోకేశ్​ ప్రెస్ మీట్‌ను ముగించుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

రిపోర్టర్ తీరుపై మండిపడుతున్న అభిమానులు!
అయితే, దర్శకుడు ఎంతో శాంతంగా, సంయమనంతో వ్యవహరించిన తీరు అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. రిపోర్టర్ తీరుపై దర్శకుడి అభిమానులు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. "ఇది చాలా చీప్ ప్రవర్తన, ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగడం సరికాదు" అంటూ పలువురు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఓ నెటిజన్ ఇలా రాసుకొచ్చారు. "రిపోర్టర్ అడిగినది తెలివితక్కువ ప్రశ్న. అయినప్పటికీ, లోకేశ్ ఈ విషయాన్ని​ చాలా కూల్‌గా తీసుకున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లకు గట్టిగా సమాధానం చెప్పాలి" అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. మరో వ్యక్తి "ఈ జర్నలిస్టుకు ఆయన పెళ్లి అయ్యిందని, పిల్లలు ఉన్నారని కూడా తెలియదా?" అంటూ విమర్శలు గుప్పించారు.

మరికొందరు "చీప్ బిహేవియర్ డా డేయ్" అంటూ తమిళంలో స్పందించగా, "ఇది సరదా కాదు, చాలా అసభ్యంగా ఉంది" అని మరికొందరు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా "సెకండ్ ఫ్యామిలీ" అంటూ చీప్​గా మాట్లాడిన రిపోర్టర్ వైఖరిపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తమైంది. మరోవైపు, ఈ వ్యవహారంలో లోకేశ్​ కనగరాజ్ చూపించిన సంయమనం పట్ల అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. "ఎంత రెచ్చగొట్టినా ప్రశాంతంగా ఉండటం గొప్ప విషయం, అసలు స్పందించకుండా వెళ్లిపోవడం సరైన నిర్ణయం" అంటున్నారు.

2012లో ఐశ్వర్యతో వివాహం
లోకేశ్​ కనగరాజ్ వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే, ఆయన 2012లో ఐశ్వర్యను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుటుంబానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఆయన మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, లోకేశ్​ చివరిగా 2025లో రజినీకాంత్‌తో 'కూలీ' చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ప్రస్తుతం ఆయన అల్లు అర్జున్‌తో కొత్త సినిమాను తెరకెక్కించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

మరోవైపు, కార్తితో చేయాల్సిన 'ఖైదీ 2'ను దర్శకుడు లోకేశ్​ ఆపేశారంటూ ఇటీవల రూమర్స్​ వచ్చిన నేపథ్యంలో లోకేశ్​ స్పందించారు. ఇటీవల, చెన్నైలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ విషయంపై ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. అల్లు అర్జున్​ సినిమా తర్వాతనే 'ఖైదీ 2'ను తెరకెక్కిస్తానని వెల్లడించారు. ఖైదీ 2 కోసం భారీ స్థాయిలో పారితోషికం అడిగారని, ఆ విషయంలో విభేదాలు రావడంతో మూవీని నిలిపివేశారంటూ జరిగిన ప్రచారాన్ని దర్శకుడు ఖండించారు. 'ఖైదీ 2' కోసం కార్తి సర్​ తనకు ఇచ్చిన తేదీలను మరో దర్శకుడు తీసుకున్నారని, అందుకే ఈ గ్యాప్​లో తాను అల్లు అర్జున్​తో సినిమా చేస్తున్నట్లు దర్శకుడు పేర్కొన్నారు.

