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తెలుగులో 'A' రేట్​ సినిమాలు- రీసెంట్​ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'కల్ట్' సినిమాపై హీరో విశ్వక్​సేన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. చిన్నపిల్లలు థియేటర్​కు రావొద్దని సూచించారు.

A Rated Movies
A సర్టిఫికెట్ సినిమాలు (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2026 at 5:54 PM IST

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Vishwak Sen Shocking Comments : 'చిన్న పిల్లలు, గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్లు మా సినిమాకు రావొద్దు' ఇవి టాలీవుడ్ హీరో విశ్వక్​సేన్ మాటలు. ఆయన హీరోగా స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం కల్ట్. ఈ సినిమాలో మితిమీరిన వైలెన్స్ కంటెంట్ ఉండడంతో విశ్వక్​ తాజాగా ఈ స్టేట్​మెంట్ ఇచ్చారు. అయితే ఇలాంటి స్టేట్​మెంట్​లు టాలీవుడ్​లో ఇటీవల ఎక్కువైపోతున్నాయి. దీనికంటే ముందు వచ్చిన ఆయా సినిమాల ప్రమోషన్స్​లోనూ మేకర్స్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేశారు. తమ సినిమాల్లో వైలెన్స్ భారీ స్థాయిలో ఉంటుందని, పిల్లలు దూరంగా ఉండాలని చెప్పారు. మరి గతంలో ఇలా ఓవర్ డోస్ వైలెన్స్​తో వచ్చిన సినిమాలు ఏవి? అవి ఎలాంటి ఫలితాలు అందుకున్నాయో చూద్దాం.

ఆ సినిమాకు కూడా సేమ్ కామెంట్స్
యశ్ హీరోగా ఇదే ఏడాది ఆగస్టు 26న టాక్సిక్ రిలీజైంది. ఇందులో వైలెన్స్, బోల్డ్ సీన్స్ ఓవర్ డోస్​గా ఉన్నాయి. టీజర్, ట్రైలర్ సహా ప్రమోషనల్ కంటెంట్​లోనే దీనిపై ప్రేక్షకులకు క్లారిటీ వచ్చింది. మేకర్స్ కూడా ప్రమోషనల్ టైమ్​లో అదే చెప్పారు. ఓ సందర్భంలో నిర్మాత వెంకట నారాయణ 'టాక్సిక్‌ కేవలం పెద్దల కోసం రూపొందించిన ఓ కల్పిత కథ' అంటూ పిల్లలు ఈ సినిమాకు దూరంగా ఉండాలని రిలీజ్​కు ముందే చెప్పారు. అయితే భారీ అంచనాలు నడుమ విడుదలైన ఈ సినిమా మిక్స్​డ్ రివ్యూలకే పరిమితమైంది.

లిస్ట్​లో నాని సినిమా కూడా
గతేడాది నాని హీరోగా వచ్చిన హిట్​ 3 కూడా దాదాపు ఇదే జాన్రాలో తెరకెక్కిందే. ఫుల్ వైలెన్స్, మితిమీరిన యాక్షన్ సీన్స్ ఉండడంతో దీనికి సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. అయితే మేకర్స్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకున్నా, చిన్న పిల్లలు ఈ సినిమాకు దూరంగా ఉండాలనేదే ఆ సర్టిఫికెట్ అర్థం. అయితే శైలేశ్ కొలను తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించింది. 2025 మే 1 ఇది రిలీజైంది.

రజనీకి కూడా తప్పలేదు
లోకేశ్ కనగరాజ్ - రజనీకాంత్ కాంబోలో గతేడాది బాక్సాఫీస్ ముందుకు వచ్చిన సినిమా కూలీ. ఇందులో కూడా వైలెన్స్ ఎక్కువడం ఉండడంతో దీనికి ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. రజనీ కెరీర్​లో తన సినిమాకు ఏ రావడం ఇదే తొలిసారి. అయితే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.500 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది.

ఇప్పుడు మరోసారి ఇలాంటి తరహాలోనే విశ్వక్​సేన్ కల్ట్ ఉండనుంది. ట్రైలర్ చూస్తే ఆ విషయం అర్థమైంది. ఇందులో వైలెన్స్ డోస్ ఎక్కువగానే ఉంది. అందుకే చిన్న పిల్లలు, గుండె సంబంధింత జబ్బులు ఉన్న వాళ్లు తన సినిమాకు రావొద్దని చెప్పారు. మరి ఓవర్ వైలెన్స్, బోల్డ్ కంటెంట్​తో రీసెంట్ టైమ్స్​లో వచ్చిన సినిమాలు కొన్ని మంచి ఫలితాలు అందుకోగా, ఇంకొన్ని మిశ్రమ స్పందనలకు పరిమితమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో విశ్వక్ కల్ట్ ఎలా ఉంటుందో అని ఆడియెన్స్​లో ఆసక్తి ఏర్పడింది. అయితే దీనికి రేపటితో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది.

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