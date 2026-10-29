తెలుగులో 'A' రేట్ సినిమాలు- రీసెంట్ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
'కల్ట్' సినిమాపై హీరో విశ్వక్సేన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. చిన్నపిల్లలు థియేటర్కు రావొద్దని సూచించారు.
Published : October 29, 2026 at 5:54 PM IST
Vishwak Sen Shocking Comments : 'చిన్న పిల్లలు, గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్లు మా సినిమాకు రావొద్దు' ఇవి టాలీవుడ్ హీరో విశ్వక్సేన్ మాటలు. ఆయన హీరోగా స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం కల్ట్. ఈ సినిమాలో మితిమీరిన వైలెన్స్ కంటెంట్ ఉండడంతో విశ్వక్ తాజాగా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. అయితే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు టాలీవుడ్లో ఇటీవల ఎక్కువైపోతున్నాయి. దీనికంటే ముందు వచ్చిన ఆయా సినిమాల ప్రమోషన్స్లోనూ మేకర్స్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేశారు. తమ సినిమాల్లో వైలెన్స్ భారీ స్థాయిలో ఉంటుందని, పిల్లలు దూరంగా ఉండాలని చెప్పారు. మరి గతంలో ఇలా ఓవర్ డోస్ వైలెన్స్తో వచ్చిన సినిమాలు ఏవి? అవి ఎలాంటి ఫలితాలు అందుకున్నాయో చూద్దాం.
ఆ సినిమాకు కూడా సేమ్ కామెంట్స్
యశ్ హీరోగా ఇదే ఏడాది ఆగస్టు 26న టాక్సిక్ రిలీజైంది. ఇందులో వైలెన్స్, బోల్డ్ సీన్స్ ఓవర్ డోస్గా ఉన్నాయి. టీజర్, ట్రైలర్ సహా ప్రమోషనల్ కంటెంట్లోనే దీనిపై ప్రేక్షకులకు క్లారిటీ వచ్చింది. మేకర్స్ కూడా ప్రమోషనల్ టైమ్లో అదే చెప్పారు. ఓ సందర్భంలో నిర్మాత వెంకట నారాయణ 'టాక్సిక్ కేవలం పెద్దల కోసం రూపొందించిన ఓ కల్పిత కథ' అంటూ పిల్లలు ఈ సినిమాకు దూరంగా ఉండాలని రిలీజ్కు ముందే చెప్పారు. అయితే భారీ అంచనాలు నడుమ విడుదలైన ఈ సినిమా మిక్స్డ్ రివ్యూలకే పరిమితమైంది.
లిస్ట్లో నాని సినిమా కూడా
గతేడాది నాని హీరోగా వచ్చిన హిట్ 3 కూడా దాదాపు ఇదే జాన్రాలో తెరకెక్కిందే. ఫుల్ వైలెన్స్, మితిమీరిన యాక్షన్ సీన్స్ ఉండడంతో దీనికి సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. అయితే మేకర్స్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకున్నా, చిన్న పిల్లలు ఈ సినిమాకు దూరంగా ఉండాలనేదే ఆ సర్టిఫికెట్ అర్థం. అయితే శైలేశ్ కొలను తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. వరల్డ్వైడ్గా రూ.100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించింది. 2025 మే 1 ఇది రిలీజైంది.
రజనీకి కూడా తప్పలేదు
లోకేశ్ కనగరాజ్ - రజనీకాంత్ కాంబోలో గతేడాది బాక్సాఫీస్ ముందుకు వచ్చిన సినిమా కూలీ. ఇందులో కూడా వైలెన్స్ ఎక్కువడం ఉండడంతో దీనికి ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. రజనీ కెరీర్లో తన సినిమాకు ఏ రావడం ఇదే తొలిసారి. అయితే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.500 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది.
ఇప్పుడు మరోసారి ఇలాంటి తరహాలోనే విశ్వక్సేన్ కల్ట్ ఉండనుంది. ట్రైలర్ చూస్తే ఆ విషయం అర్థమైంది. ఇందులో వైలెన్స్ డోస్ ఎక్కువగానే ఉంది. అందుకే చిన్న పిల్లలు, గుండె సంబంధింత జబ్బులు ఉన్న వాళ్లు తన సినిమాకు రావొద్దని చెప్పారు. మరి ఓవర్ వైలెన్స్, బోల్డ్ కంటెంట్తో రీసెంట్ టైమ్స్లో వచ్చిన సినిమాలు కొన్ని మంచి ఫలితాలు అందుకోగా, ఇంకొన్ని మిశ్రమ స్పందనలకు పరిమితమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో విశ్వక్ కల్ట్ ఎలా ఉంటుందో అని ఆడియెన్స్లో ఆసక్తి ఏర్పడింది. అయితే దీనికి రేపటితో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది.
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