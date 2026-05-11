స్పిరిట్ షూటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతోంది? ప్రభాస్ కూడా పాల్గొంటున్నారా?
స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ షెడ్యూల్ కొత్త అప్డేట్- మేకర్స్ ప్లాన్ ఎలా ఉందంటే?
Published : May 11, 2026 at 8:44 AM IST
Spirit Movie Latest Update : పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్ మూవీ కోసం అభిమానులు, సినీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఆ సినిమా తాజా షెడ్యూల్ మంగళవారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఇది దాదాపు రెండు నెలల పాటు కొనసాగనుందట. అందులో ప్రభాస్-వివేక్ ఒబెరాయ్ మధ్య భారీ ఫైట్ సీక్వెన్స్లు చిత్రీకరించనున్నట్లు సమాచారం. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఆ సినిమాలో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్నారు.
ప్రీమియం విల్లా కమ్యూనిటీలో
హైదరాబాద్ కొంపల్లి ప్రాంతంలోని ఓ ప్రీమియం విల్లా కమ్యూనిటీలో ప్రస్తుతం సినిమా చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. ఇక్కడ ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను చిత్రబృందం షూట్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. మంగళవారం నుంచి ప్రభాస్ షూటింగ్లో చేరనున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ అధికారి పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
అభిమానులు ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ప్రభాస్ సరసన త్రిప్తీ డిమ్రి హీరోయిన్గా ఆడిపాడనుండగా, వివేక్ ఒబెరాయ్ విలన్గా నటిస్తున్నారు. భద్రకాళి పిక్చర్స్, టి-సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ను కొత్త లుక్లో చూపిస్తారా అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. స్పిరిట్ నుంచి వస్తున్న ప్రతి అప్డేట్తో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతోంది.