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ఎస్​జే సూర్య సినిమా షూటింగ్​ సెట్​లో పేలిన సిలిండర్​ - ఒకరు మృతి

ప్రమాదంలో 10 మంది గాయపడగా ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం - ఘోర ప్రమాదంతో సెట్స్‌లో విషాద ఛాయలు

KILLER MOVIE GAS CYLINDER BLAST
KILLER MOVIE GAS CYLINDER BLAST (MOVIE POSTER)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 3, 2026 at 1:07 PM IST

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Killer Movie Accident : ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు ఎస్‌.జే సూర్య స్వీయ దర్శకత్వంలో వస్తున్న తాజా చిత్రం 'కిల్లర్' షూటింగ్ స్పాట్‌లో బుధవారం ఉదయం తీవ్ర విషాదకర ఘటన జరిగింది. చెన్నై పెరంబూర్‌లోని ప్రముఖ బిన్నీ మిల్ ప్రాంగణంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక కీలకమైన సీన్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో షూటింగ్ అవసరాల కోసం తీసుకువచ్చిన సిలిండర్ ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దంతో పేలడంతో అక్కడే ఉన్న 25 ఏళ్ల మదన్​ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది గాయపడగా ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం. ఊహించని ఈ ఘోర ప్రమాదంతో సెట్స్‌లో ఒక్కసారిగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

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