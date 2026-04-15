ఇండియన్​ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సరికొత్త చరిత్ర- తొలి ఫ్రాంచైజీగా ధురంధర్ రికార్డు

బాహుబలి, పుష్ప సినిమాల రికార్డును అధిగమించి రూ.3000 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిన ధురంధర్​ సిరీస్​ - డిసెంబర్ 2025లో విడుదలైన మొదటి భాగం ఒకే భాషలో అత్యధిక ఆదాయం ఆర్జించిన సినిమాగా రికార్డు

Published : April 15, 2026 at 12:41 PM IST

Dhurandhar Latest Collections: భారత సినిమా చరిత్రలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ధురంధర్​ సిరీస్​ ఒక సరికొత్త అధ్యాయం లిఖించింది. బాలీవుడ్ హీరో రణ్​వీర్ సింగ్, దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ సిరీస్​ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. బాహుబలి, పుష్ప సినిమాల రికార్డును అధిగమించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 3000 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిన మొట్టమొదటి ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫ్రాంచైజీగా ధురంధర్ నిలిచింది.

రోజుకు రూ.40 నుంచి రూ.60 కోట్ల వసూళ్లు
మార్చి 19న విడుదలైన ధురంధర్​ 2 సినిమా వీకెండ్​లలో మంచి కలెక్షన్లను సాధించింది. మొదటి రోజే రూ.102.55 కోట్లను వసూలు చేసి సూపర్ హిట్​గా నిలిచింది. మొదటి వారంలో యావరేజ్​గా రోజుకు రూ.40 నుంచి రూ.60 కోట్ల మధ్య వసూళ్లను సాధించింది. రెండవ వారంలో రోజుకు రూ.20-30 కోట్ల మేర వసూళ్లను సాధించగలిగింది. మూడో వారంలో సినిమా ఫామ్​ను కోల్పోవడంతో కలెక్షన్లు సింగిల్​ డిజిట్​కు పడిపోయాయి. అయితే మార్చి 18న వేసిన ప్రివ్యూలో ఈ సినిమా రూ.43 కోట్లు వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. ధురందర్​ 2 సినిమా కేవలం 26 రోజుల్లోనే దేశీయంగా రూ.1,311.68 కోట్లు వసూలు చేసింది. విదేశాల్లో మొత్తం నికర వసూళ్లు రూ.416.25 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. దీంతో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,727.93 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. సాక్‌నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, మొదటి వారంలో భారీగా రూ.674.17 కోట్లు సాధించిన ఈ సినిమా రెండవ వారంలో రూ.263.65 కోట్లు, మూడవ వారంలో రూ.110.60 కోట్లు వసూలు చేసింది.

రెండు భాగాలు కలిపి రూ.3,019.35 కోట్లు
ధురంధర్ మొదటి భాగం రూ.1,307.35 కోట్లు వసూలు చేస్తే, ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్ ఇప్పటికే రూ.1,712 కోట్ల క్లబ్​లో చేరింది. రెండు భాగాలు కలిపి రూ.3,019.35 కోట్లతో రూ.3,000 కోట్ల మార్కును దాటిన మొదటి భారత ఫ్రాంచైజీగా చరిత్ర సృష్టించాయి. సాక్‌నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, బాహుబలి ఫ్రాంచైజీ రూ.2,438 కోట్లు, పుష్ప ఫ్రాంచైజీ రూ.2,092.20 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేశాయి. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బాహుబలి, పుష్ప చిత్రాలకు గల్ఫ్ దేశాలు, చైనాలో మంచి వసూళ్లు వచ్చాయి. కానీ ఆ దేశాల సహకారం లేకుండానే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా ధురంధర్ 2 నిలిచింది. డిసెంబర్ 2025లో విడుదలైన మొదటి భాగం ఒకే భాషలో అత్యధిక ఆదాయం ఆర్జించిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ధురందర్​ 2 సినిమా కలెక్షన్లు మొదటి భాగం మొత్తం వసూళ్లను కేవలం 11 రోజుల్లోనే అధిగమించడం విశేషంగా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో రణ్​వీర్ సింగ్‌తో పాటు అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

ప్రమోషన్ల కంటే కథనంపైనే
రెండు సినిమాలు కూడా విడివిడిగా రూ. 1000 కోట్ల మార్కును దాటడం భారతీయ సినిమాల్లో అరుదైన విషయం. ప్రమోషన్ల కంటే కథనంపైనే చిత్ర బృందం నమ్మకం పెట్టుకుంది. ఆదిత్య ధర్ టేకింగ్, రణవీర్ సింగ్ పవర్​ఫుల్​ యాక్షన్​ సినిమాను మరో మెట్టు ఎక్కించాయి. లార్జ్ స్కేల్ యాక్షన్ సినిమాలకు ఇండియాలో ఉన్న క్రేజ్‌ను ఈ సినిమా మరోసారి నిరూపించింది. మొత్తానికి, ఇండియన్ సినిమా గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ధురంధర్ సిరీస్ ​తన సత్తా చాటుకుంది. మున్ముందు రాబోయే సినిమాలకు ఇది ఒక పెద్ద బెంచ్ మార్క్​గా నిలువనున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.

