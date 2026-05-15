ETV Bharat / entertainment

37ఏళ్ల కుర్రాడి 20ఏళ్ల సినీ జర్నీ- రామ్​ మల్టీ టాలెంటెడ్​ గురూ- నెక్స్ట్ మూవీకి అన్నీ RAPOనే!

తెలుగు చిత్రసీమలో తనకంటూ ప్రత్యేకతను చాటుకున్న నటుడు రామ్ - చాలా చిన్న వయసులోనే నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టిన RAPO- మల్టీ టాలెంటెడ్​గా ఘనత!

Ram Pothineni Birthday Special
Ram Pothineni Birthday Special (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 15, 2026 at 11:25 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Ram Pothineni Birthday Special : ఒకప్పుడు చాక్లెట్ బాయ్​గా రొమాంటిక్, క్లాస్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్​గా నిలిచారు. గత కొంతకాలంగా ఇస్మార్ట్ శంకర్‌గా, ఉస్తాద్‌గా పేరు సంపాదించుకున్నారు. ఆయనే మన హీరో రామ్ పోతినేని. 2006లో రామ్ తన సినీ కెరీర్​ను ప్రారంభించారు. విజయవంతంగా తన సినీ ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. 20 సంవత్సరాల సినీ కెరీర్‌లో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలను​ చూశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సినిమా కెరీర్‌కు సంబంధించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

విద్యాభ్యాసం చెన్నైలో
హైదరాబాద్‌లో జన్మించిన రామ్‌ విద్యాభ్యాసం మొత్తం చెన్నైలోనే పూర్తి చేశారు. తెలుగు నిర్మాత స్రవంతి రవికిషోర్ గారి మేనల్లుడు. రామ్ తన 12వ ఏటనే చాలా చిన్న వయస్సులోనే నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. తమిళంలో 'ID' అనే లఘు చిత్రంలో నటించి, స్విట్జర్లాండ్‌లోని ఓటెన్‌లో జరిగిన యూరోపియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో 60 దేశాల నుంచి ప్రదర్శించిన 120 చిత్రాలలో ఉత్తమ నటుడి అవార్డును గెలుచుకున్నారు.

Ram Pothineni Birthday Special
రామ్ పోతినేని (ETV Bharat)

తొలి చిత్రం దేవదాసు
ప్రతిభావంతుడైన యువ నటుడు రామ్, తెలుగులో తన తొలి చిత్రం 'దేవదాసు'తో మంచి పేరును సంపాదించారు. గొప్ప నటన ప్రతిభ, నృత్యంలో అనర్గళమైన నైపుణ్యం, యాక్షన్ సన్నివేశాలను కూడా చేయగల సామర్థ్యం ఉన్న యువ, చురుకైన నటుడిగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకున్నాడు. నటులలో పరిపూర్ణతను కోరుకునే ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత వై.వి.ఎస్.చౌదరి. ఈయన దర్శకత్వంలో 'దేవదాసు' చిత్రం ద్వారా 2006లో రామ్​ని కథానాయుకుడిగా తెలుగు చిత్ర సీమకి పరిచయం చేశారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న మన రామ్‌ తన నిబద్ధత, చిత్తశుద్ధి, అంకితభావాన్ని ప్రదర్శించాడు.

తొలి చిత్రంతోనే రికార్డులు
దేవదాసు చిత్రం పెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్‌గా మారడంతో పాటు, ఒక కొత్త హీరో చిత్రం 17 కేంద్రాలలో 175 రోజులు నడిచి చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలో అతని నటనే అతనికి నిజమైన గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. మరో పర్ఫెక్షనిస్ట్ దర్శకుడు సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'జగడం' చిత్రంతో రెండో అవకాశం లభించింది. భారీ అంచనాలతో రూపొందిన ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ సుమారు 14 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసి, ఒక కొత్త నటుడికి మరో రికార్డును నెలకొల్పింది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద పెద్దగా విజయం సాధించనప్పటికీ, రామ్ తన నటనకు విమర్శకుల నుంచి ఎంతో మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.

Ram Pothineni Birthday Special
రామ్ పోతినేని (ETV Bharat)

సొంత బ్యానర్‌ లో మూడో చిత్రం
తన సొంత బ్యానర్ అయిన "శ్రీ స్రవంతి మూవీస్" కోసం తన మూడవ చిత్రం ప్రముఖ దర్శకుడు శ్రీనువైట్ల దర్శకత్వంలో "రెడీ" చేశారు. ఇది అతనికి మరో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది అంతేకాకుండా యూఎస్​ఏలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించింది. రామ్‌ ని ఒక విభిన్న స్థాయికి తీసుకెళ్లి, టాలీవుడ్‌లోని అగ్ర హీరోల జాబితాలో ఒకరిగా నిలబెట్టింది. రామ్‌ తన 20 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానంలో 22 చిత్రాల్లో నటించారు. అప్పడప్పుడు అతిథి పాత్రలు చేశారు. 'రొమాంటిక్' (2021) సినిమాలో ఒక పాటలో అతిథి పాత్రలో (Cameo) కనిపించారు. గాత్ర దానం: 'రేయ్' (2015) సినిమాకు వ్యాఖ్యాతగా (Narrator) వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు.

ప్రధాన అవార్డులు
యూరోపియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ (స్విట్జర్లాండ్ - 2002): తమిళ షార్ట్ ఫిలిం ఆడయాళం (Adayaalam) లో డ్రగ్స్ బారిన పడిన కుర్రాడిగా అద్భుత నటనకు గాను ఉత్తమ నటుడు అవార్డు గెలుచుకున్నారు. ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ సౌత్ (2007): తొలి చిత్రం దేవదాసు (2006) సినిమాకు గాను ఉత్తమ పరిచయ నటుడు అవార్డు అందుకున్నారు. జీ సినిమా అవార్డ్స్ తెలుగు (2020): మాస్ బ్లాక్‌బస్టర్ ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్రంలో ఆయన చూపించిన ఎనర్జిటిక్ నటనకు గాను సెన్సేషనల్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డును గెలుచుకున్నారు.

కొన్ని చిత్రాలలో నటనకు గాను ఆయన ఉత్తమ నటుడి కేటగిరీలో గట్టి పోటీని ఇచ్చారు. ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ సౌత్ (2009): రెడీ చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడు నామినేషన్. ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్స్ సౌత్ (2012): కందిరీగ చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడు నామినేషన్. సైమా అవార్డ్స్ (SIIMA - 2021): ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్రానికి గాను ఉత్తమ నటుడు కేటగిరీలో నామినేట్ అయ్యారు.

అరుదైన రికార్డులు
హీరో రామ్ పోతినేని బాక్సాఫీస్ వద్ద, ముఖ్యంగా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌లో ఎవరూ ఊహించని రీతిలో అరుదైన రికార్డులను సృష్టించారు. ఆయన ఖాతాలో ఉన్న కొన్ని ప్రధాన రికార్డుల వివరాలు ఇవి. యూట్యూబ్‌లో డిజిటల్ రికార్డుల రారాజు (YouTube King): ఉత్తరాది (నార్త్ ఇండియా) ప్రేక్షకులలో రామ్ సినిమాలకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. ఆయన సినిమాల హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్లు యూట్యూబ్‌లో ఆల్‌టైమ్ రికార్డులను తిరగరాశాయి. బిలియన్ వ్యూస్ దాటిన తొలి సౌత్ ఇండియన్ హీరో: యూట్యూబ్‌లో హిందీ డబ్బింగ్ సినిమాల ద్వారా 200 కోట్లకు (2 Billion) పైగా వీక్షణలు (Views) సాధించిన తొలి దక్షిణ భారతీయ హీరోగా రామ్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు.

100 మిలియన్ క్లబ్ సినిమాలు: ఆయన నటించిన కందిరీగ, డబుల్ ఇస్మార్ట్, నేను శైలజ, ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ, హలో గురు ప్రేమ కోసమే వంటి దాదాపు 9 కి పైగా చిత్రాలు హిందీ డబ్బింగ్‌ రూపంలో 100 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించి రికార్డు నెలకొల్పాయి.

మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్స్: యూట్యూబ్‌లో సొంత ఛానెల్ ద్వారా 1 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్స్ మైలురాయిని చేరుకున్న మొదటి టాలీవుడ్ హీరోగా హై రేంజ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ గుర్తింపు సాధించారు.

బాక్సాఫీస్ & కెరీర్ బెస్ట్ వసూళ్లు: పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఇస్మార్ట్ శంకర్ (2019) చిత్రం రామ్ కెరీర్‌లోనే అత్యధికంగా రూ. 65 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి అప్పట్లో మాస్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.

చిన్న వయసులోనే ఇంటర్నేషనల్ గుర్తింపు: కేవలం 11 ఏళ్ల వయసులోనే 'ఆడయాళం' అనే షార్ట్ ఫిలింలో డ్రగ్ అడిక్ట్‌గా నటించి, యూరోపియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఉత్తమ నటుడు అవార్డును గెలుచుకున్న అతి పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచారు.

Ram Pothineni Birthday Special
రామ్ పోతినేని (ETV Bharat)

బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్స్: టాలీవుడ్‌లోనే కాకుండా నేషనల్ లెవెల్‌లో గుర్తింపు తెచ్చుకుని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ కాస్మెటిక్ బ్రాండ్ గార్నియర్ (Garnier) కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించారు. ఇటీవల ఆంధ్రా కింగ్‌ తాలుకా అంటూ మనందరిని పలకిరించిన రామ్‌ త్వరలో ఆయన దర్శకత్వంలోనే ఒక చిత్రం చేయడానికి సొంతంగా కథను కూడా సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఆయన అభిమానులుగా మనం కూడా ఈ చిత్రం కోసం ఎదురుచూద్దాం. ఆల్‌ ది బెస్ట్‌ మై డియర్‌ రాపో.

రామ్​ డైరక్షన్​లో 23వ సినిమా
ఇప్పటివరకూ నటుడిగా, గాయకుడిగా, గేయ రచయితగా తన ప్రతిభను చాటుకున్న రామ్‌పోతినేని ఇప్పుడు దర్శకుడిగా తొలి చిత్రాన్ని రూపొందించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తన 23వ సినిమాకు తానే దర్శకత్వం వహిస్తున్నట్లు ఆయన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతానికి RAPO23గా ఈ సినిమా ప్రచారంలో ఉంది. సైకలాజికల్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కించనున్నారు. రాపో సినిమాటిక్స్‌ బ్యానర్‌పై కృష్ణ పోతినేని దీన్ని నిర్మించనున్నారు. ఇందులో రామ్‌ "వీర" పాత్రలో కనిపించనున్నారు. లెదర్‌ జాకెట్‌తో వెనకవైపు నిలబడి ఉన్న ఆయన లుక్‌ స్టైలిష్‌గా ఆకట్టుకుంటోంది. పోస్టర్‌ను పంచుకుంటూ "ఒంటరి తోడేలు కథ ఇది" అనే ట్యాగ్‌లైన్‌ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఈ కథను రామ్‌ స్వయంగా సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. జూన్‌లో రెగ్యులర్‌ చిత్రీకరణ ప్రారంభించి, డిసెంబర్‌లో సినిమాను విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారు. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించనున్నారు.

నాని బాటలో రామ్ పోతినేని- లవర్​ బాయ్​ను అలా చూడనున్నామా?

ఓటీటీలోకి సైలెంట్​ ఎంట్రీ! 'డబుల్ ఇస్మార్ట్' స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే? - Double Ismart Movie OTT

TAGGED:

RAM POTHINENI BIRTHDAY
RAM POTHINENI BIRTHDAY DATE
RAM POTHINENI PHOTOS
RAM POTHINENI MOVIES
RAM POTHINENI BIRTHDAY SPECIAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.