మమ్ముట్టికి నాలుగో నేషనల్ అవార్డ్- ఘనంగా 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం
ఘనంగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం- గుజరాత్ కెవాడియా వేదికగా కార్యక్రమం- రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము చేతుల మీదుగా పురస్కారాలు అందుకున్న గ్రహీతలు
Published : September 22, 2026 at 6:02 PM IST
National Film Awards 2026 : భారతీయ సినీ రంగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ప్రదానోత్సవం అట్టహాసంగా జరిగింది. దశాబ్దాలుగా దేశ రాజధాని న్యూదిల్లీ విజ్ఞాన్ భవన్ వేదికగా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తుండగా, ఈసారి మాత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల కార్యక్రమం గుజరాత్లోని కెవాడియాలో ఏర్పాటు చేశారు. కేంద్ర సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ్ భారత్ స్ఫూర్తితో తొలిసారిగా దిల్లీ వెలుపల నిర్వహించింది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఈ సందర్భంగా విజేతలకు పురస్కారాలు అందించారు. 2024లో విడుదలైన సినిమాలు, నాన్ ఫీచర్ ఫిల్మ్స్కు సంబంధించి పలు కేటగిరీల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన వారిని ఈ అవార్డులతో సత్కరించారు.
ఈ ఏడాది ఉత్తమ నటుడి అవార్డును ఇద్దరు నటులు పంచుకున్నారు. మలయాళ చిత్రం భ్రమయుగంలో అద్భుత నటన ప్రదర్శించినందుకు మమ్ముట్టికి, చందూ ఛాంపియన్ హీరో కార్తిక్ ఆర్యన్ను ఈ పురస్కారం వరించింది. మమ్ముట్టి ఇది నాలుగో నేషనల్ అవార్డ్ కావడం విశేషం. ఈ ఇరువురూ వేర్వేరుగా రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా నేషనల్ అవార్డును అందుకున్నారు. వీరు అవార్డు స్వీకరిస్తున్న సమయంలో ప్రేక్షకులు, ఇతర నటీనటులు నిల్చొని చప్పట్లతో స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇచ్చారు. ఆర్టికల్ 370 చిత్రంలో తన పాత్రకుగానూ యామీ గౌతమ్ ఉత్తమ నటిగా ఎంపికయ్యారు.