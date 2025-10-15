ETV Bharat / entertainment

భర్తల కంటే భార్యలే రిచ్- ఎక్కువ ఆస్తి ఉన్న టాప్ హీరోయిన్లు వీరే

భర్తలను మించిన ఆస్తితో టాప్‌లో ఉన్న హీరోయిన్లు!

Richest Indian Actresses
Richest Indian Actresses (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2025 at 10:02 PM IST

3 Min Read
Richest Indian Actresses : సాధారణంగా ఒక కుటుంబంలో భర్తే ఎక్కువగా సంపాదిస్తాడని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, గ్లామర్ ప్రపంచంలో ఈ రూల్స్ వర్తించవు. ఇక్కడ హీరోయిన్లు కేవలం నటనలోనే కాదు, బిజినెస్‌లో, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్లలో కూడా దుమ్మురేపుతున్నారు. తమకంటూ ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యాన్నే నిర్మించుకుని, తమ భర్తల కంటే ఎక్కువ ఆస్తిని కలిగి ఉన్నారు. అందం, అభినయంతో పాటు తెలివైన పెట్టుబడులతో కోట్లకు పడగలెత్తిన ఆ స్టార్ హీరోయిన్లు ఎవరో తెలుసుకుందాం.

అందాల రాణి- ఆస్తిలో మహారాణి
ఈ లిస్టులో మొదటి స్థానంలో అందాల తార ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ ఉన్నారు. 51 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆమె క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. బాలీవుడ్ మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం, ఐశ్వర్య ఆస్తి విలువ ఏకంగా రూ. 900 కోట్లు. ఇది ఆమె భర్త, నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ ఆస్తి (రూ. 280 కోట్లు) కంటే మూడు రెట్లకు పైగా ఎక్కువ. దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతూ, అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు అంబాసిడర్‌గా ఉంటూ, తెలివైన పెట్టుబడులు పెడుతూ ఐశ్వర్య ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారు.

బాలీవుడ్ క్వీన్స్: దీపికా, అలియా
ప్రస్తుత బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్లలో దీపికా పదుకొణె, అలియా భట్ ముందు వరుసలో ఉంటారు. ఆస్తి విషయంలో కూడా వీరే టాప్. దీపికా ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 500 కోట్లు కాగా, ఆమె భర్త రణ్‌వీర్ సింగ్ ఆస్తి రూ. 245 కోట్లు. ఇండియాలోనే అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటిగా, సొంత ప్రొడక్షన్ హౌస్, ఎన్నో బ్రాండ్లతో దీపిక దూసుకుపోతోంది. మరోవైపు, అలియా భట్ ఆస్తి విలువ రూ. 550 కోట్లుగా అంచనా. ఆమె భర్త రణబీర్ కపూర్ ఆస్తి రూ. 345 కోట్లు. అలియా కూడా సొంత ప్రొడక్షన్ హౌస్, కిడ్స్ వేర్ బ్రాండ్‌తో బిజినెస్‌లో రానిస్తున్నారు.

కత్రినా, ప్రీతి: స్వయం కృషితో ఎదిగిన స్టార్స్
ఈ లిస్టులో ఉన్న మరో ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లు కత్రినా కైఫ్, ప్రీతి జింటా. కత్రినా ఆస్తి విలువ రూ. 224 కోట్లు కాగా, ఆమె భర్త విక్కీ కౌశల్ ఆస్తి కేవలం రూ. 41 కోట్లు. 'కే బ్యూటీ' పేరుతో సొంతంగా కాస్మెటిక్ బ్రాండ్‌ను విజయవంతంగా నడుపుతూ కత్రినా తన సంపాదనను పెంచుకుంతున్నారు. ఇక ఒకప్పటి బాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రీతి జింత ఆస్తి విలువ రూ. 183 కోట్లు. ఆమె భర్త జీన్ గుడ్‌ఎనఫ్ ఆస్తి రూ. 25 కోట్లు మాత్రమే. ప్రీతి సినిమాలతో పాటు, ఐపీఎల్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుకు యజమానిగా, బిజినెస్ వెంచర్లతో భారీగా సంపాదిస్తున్నారు.

సౌత్ లేడీ సూపర్ స్టార్
సౌత్ ఇండియా లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార కూడా ఈ లిస్టులో చోటు సంపాదించుకుంది. నయనతార ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 200 కోట్లు కాగా, ఆమె భర్త, దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ ఆస్తి రూ. 50 కోట్లు. దశాబ్దానికి పైగా సౌత్ ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్న నయనతార, ఒక్కో సినిమాకు అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటుంది. అంతేకాకుండా, సొంతంగా స్కిన్ కేర్ బ్రాండ్, ఇతర వ్యాపారాలలో కూడా పెట్టుబడులు పెడుతూ తన ఆస్తిని పెంచుకుంటున్నారు.

బంగాల్ బ్యూటీ బిపాసా బసు
ఈ లిస్టులో ఉన్న మరో బ్యూటీ బిపాసా బసు. తన ఫిట్‌నెస్, నటనతో బాలీవుడ్‌లో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలిగిన బిపాసా ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 130 కోట్లు. ఆమె భర్త, నటుడు కరణ్ సింగ్ గ్రోవర్ ఆస్తి కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ. సినిమాలతో పాటు బ్రాండ్ డీల్స్, రియల్ ఎస్టేట్, పబ్లిక్ ఈవెంట్స్ ద్వారా బిపాసా భారీగా సంపాదిస్తోంది. ఈ హీరోయిన్లందరూ తమ టాలెంట్‌తో, తెలివితో తమ కాళ్లపై తాము నిలబడటమే కాకుండా, ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు

BOLLYWOOD COUPLES
CELEBRITY NET WORTH
BOLLYWOOD LATEST NEWS
AISHWARYA RAI NET WORTH
RICHEST INDIAN ACTRESSES

