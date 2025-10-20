తక్కువ బడ్జెట్తో వచ్చి వేల కోట్ల వసూళ్లు- బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన టాప్ సినిమాలివే!
పెట్టిన బడ్జెట్కు 10 రెట్లు లాభం-అమీర్ ఖాన్ 'దంగల్' ఆల్ టైమ్ రికార్డ్
Highest Grossing Bollywood Films : సినిమా తీయడమంటేనే ఒక రకంగా పెద్ద బెట్టింగ్ లాంటిదని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వందల కోట్లు పెట్టి తీసిన సినిమాలు కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా కొట్టొచ్చు. కేవలం కొన్ని కోట్లతో తీసిన చిన్న సినిమాలు చరిత్ర సృష్టించొచ్చు. పెట్టిన బడ్జెట్ తిరిగి రావడమే గొప్ప అనుకునే ఈ రోజుల్లో, కొన్ని సినిమాలు మాత్రం అద్భుతాలు చేస్తాయి. అవి కేవలం హిట్టవ్వడమే కాకుండా, పెట్టిన బడ్జెట్కు ఏకంగా పదింతలు, అంతకంటే ఎక్కువ వసూలు చేసి ట్రేడ్ పండితులనే ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. అలా బాలీవుడ్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించిన ఆ 7 సినిమాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
దంగల్ (2016): ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ గ్లోబల్ హిట్
ఈ లిస్టులో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది అమీర్ ఖాన్ 'దంగల్' గురించే. సుమారు రూ. 75 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ ఇన్స్పైరింగ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. పెట్టిన బడ్జెట్కు దాదాపు 26 రెట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసి, భారత సినీ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద గ్లోబల్ హిట్గా నిలిచిపోయింది.
భజరంగీ భాయిజాన్ (2015)
సల్మాన్ ఖాన్ కెరీర్లోనే ఒక బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచిపోయిన సినిమా 'భజరంగీ భాయిజాన్'. సుమారు రూ. 90 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 900 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేసింది. యాక్షన్, ఫైట్లు మాత్రమే కాదు, బలమైన ఎమోషనల్ కథతో కూడా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేయొచ్చని ఈ సినిమా నిరూపించింది. ఇది పెట్టిన బడ్జెట్కు సరిగ్గా 10 రెట్లు ఎక్కువ సాధించింది.
ది కశ్మీర్ ఫైల్స్ (2022): చిన్న సినిమా పెద్ద సంచలనం
ఇటీవలి కాలంలో అతిపెద్ద సంచలనం సృష్టించిన సినిమా 'ది కశ్మీర్ ఫైల్స్'. కేవలం రూ. 15 కోట్ల అతి తక్కువ బడ్జెట్తో, ఎలాంటి స్టార్ పవర్ లేకుండా వచ్చిన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. పెట్టిన బడ్జెట్కు 20 రెట్లు ఎక్కువ లాభాలను అందించి, మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ సినిమాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
క్లాసిక్ మూవీ హమ్ ఆప్కే హై కౌన్ (1994)
90ల కాలంలో రికార్డులు సృష్టించిన ఫ్యామిలీ డ్రామా 'హమ్ ఆప్కే హై కౌన్'. సల్మాన్ ఖాన్, మాధురీ దీక్షిత్ జంటగా నటించిన ఈ సినిమాను కేవలం రూ. 6 కోట్ల బడ్జెట్తో తీశారు. కానీ, అప్పట్లోనే ఈ సినిమా రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి న్యూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇది పెట్టిన బడ్జెట్కు దాదాపు 16 రెట్లు ఎక్కువ.
కహానీ (2012): లేడీ పవర్తో బాక్సాఫీస్ షేక్
ఒక బలమైన కథ, ఒక అద్భుతమైన నటి ఉంటే చాలు, బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేయొచ్చని నిరూపించిన సినిమా 'కహానీ'. విద్యా బాలన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ థ్రిల్లర్ మూవీ బడ్జెట్ కేవలం రూ. 8 కోట్లు. కానీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 80 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, పెట్టిన బడ్జెట్కు సరిగ్గా 10 రెట్లు లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.
మైనే ప్యార్ కియా (1989): ప్రేమకథతో రికార్డుల మోత!
సల్మాన్ ఖాన్ను ఓవర్నైట్ స్టార్ను చేసిన క్లాసిక్ ప్రేమకథ 'మైనే ప్యార్ కియా'. అప్పట్లో ఈ సినిమా బడ్జెట్ కేవలం రూ. 2 కోట్లు. టికెట్ ధర 10 రూపాయల కంటే తక్కువ ఉన్న ఆ రోజుల్లోనే, ఈ సినిమా రూ. 20కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, 10 రెట్ల లాభంతో ఒక ట్రెండ్సెట్టర్గా నిలిచింది.
స్త్రీ (2018): దెయ్యం సినిమాతో ఊహించని కలెక్షన్స్
హారర్, కామెడీని మిక్స్ చేసి తీసిన 'స్త్రీ' సినిమా బాలీవుడ్లో ఒక కొత్త ట్రెండ్ను సృష్టించింది. రూ. 25 కోట్ల లోపు బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 180 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. పెట్టిన బడ్జెట్కు 7 రెట్లకు పైగా లాభాలను అందించి, బాలీవుడ్లో మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ హిట్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది.