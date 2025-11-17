ETV Bharat / entertainment

రజనీ, బాలయ్యకు అరుదైన గౌరవం- సన్మానించనున్న IFFI

నవంబర్ 20 నుంచి 27 వరకు గోవాలో IFFI- ఈవెంట్​లో రజనీకాంత్ , బాలయ్యకు సన్మానం

IFFI Goa Film Festival
IFFI Goa Film Festival (IFFI Goa Film Festival poster and ETV Bharat)
Published : November 17, 2025 at 2:37 PM IST

IFFI Goa Film Festival : 56వ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (IFFI)గోవాలో అట్టహాసంగా జరగనున్నాయి. అయితే ఈఏడాది ఈవెంట్​లో సౌత్ హీరోలు రజనీకాంత్ , బాలకృష్ణకు అరుదైన గౌరవం దక్కనుంది. వారు 50 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఇద్దరు అగ్ర హీరోలను గోవా అంతర్జాతీయ సినీ ఉత్సవాల్లో సన్మానించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర సమాచార ప్రసారశాఖ సహాయ మంత్రి ఎల్.మురుగన్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు . ఈ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని, దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సినీ ప్రముఖులు హాజరవుతారని తెలిపారు.

సినిమా రంగంలో అపారమైన ప్రజాధారణ, విశిష్టమైన కెరీర్‌, భారతీయ సినిమాకు వారు చేసిన కృషి గానూ వారిద్దరిని సన్మానించనున్నట్లు మంత్రి వివరించారు. 1975లో 'అపూర్వ రాగంగల్' చిత్రంతో నటుడిగా అరంగేట్రం చేసిన రజనీ, ఐదు దశాబ్దాలుగా తన చిత్రాలతో భారతీయ సినీ ప్రపంచంలో విశేష స్థానం సంపాదించుకున్నారు. మరోవైపు, బాలయ్య కూడా 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంలో వందకు పైగా చిత్రాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో హిందూపురం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా రాజకీయ రంగంలో కూడా చురుకుగా కొనసాగుతున్నారు. అలానే దానికి తోడు, బాలయ్య ఈ ఏడాదే పద్మభూషణ్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

Balakrishna Felicitation
బాలకృష్ణ (IFFI Website)

ఈ ఏడాది నవంబర్ 20 నుంచి 27 వరకు గోవాలో IFFI కార్యక్రమం జరగనుంది. డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ స్టేడియంలో జరిగే ముగింపు కార్యక్రమంలో ఈ సత్కార కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం 7,500 మంది ప్రతినిధులు ఈ ఫెస్టివల్‌కు నమోదు చేసుకున్నారు. 84 దేశాల నుంచి వచ్చిన 270కు పైగా చిత్రాలు ఈ ప్రతిష్టాత్మక చలనచిత్రోత్సవంలో ప్రదర్శించనున్నారు.

IFFI GOA FILM FESTIVAL

