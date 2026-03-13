ETV Bharat / entertainment

కమల్ హాసన్- రాధిక కల్ట్ క్లాసిక్ స్వాతిముత్యం- రిలీజై 40ఏళ్లు గడుస్తున్నా మేలిముత్యంలా మెరిసిపోతూనే ఉంది!

Swathi Muthyam
Swathi Muthyam (Source : ETV Bharat)
March 13, 2026

Swathi Muthyam 40 Years : 'కళాతపస్వి' కె.విశ్వనాథ్, అభిరుచి గల నిర్మాత ఏడిద నాగేశ్వరరావుల కలయికలో పూర్ణోదయ సంస్థ ద్వారా రూపుదిద్దుకున్న చిత్రాలన్నీ ఆణిముత్యాల్లాగ ప్రేక్షకుల మదిలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయి. వారి కలయికలో వచ్చిన చిత్రాల్లో 'స్వాతిముత్యం' ఒక ఆణిముత్యంగా ఎన్నదగినది. ఈ చిత్రరాజం ప్రేక్షకుల ముంగిట చేరి నేటికి 40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. దృశ్యకావ్యంగా ప్రేక్షక హృదయాల్లో నిలిచి, గొప్ప కుటుంబ కథా చిత్రంగా కొలిచిన 'స్వాతిముత్యం' పలు అవార్డులతో పాటు అప్పటి బాక్సాఫీస్ రికార్డులను సైతం కొల్లగొట్టింది.

"1986 మార్చి 13వ" తేదీన విడుదలైన ఈ సినిమా భారత్​ తరపున ఆస్కార్ ఎంట్రీని కూడా పొందింది. ఆనాడే 'స్వాతిముత్యం' ఆస్కార్ ఎంట్రీతో పాటు ఏషియన్- పసిఫిక్ చిత్రోత్సవంలో ఉత్తమ నటుడి అవార్డు, అలాగే ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా జాతీయ పురస్కారంతో పాటు బంగారు నందిని కూడా సొంతం చేసుకుంది. దర్శకత్వ విభాగంలో ఫిల్మ్ ఫేర్ విజేతగా కూడా నిలిచింది. గత నలభై ఏళ్లుగా కమల్ హాసన్ నటనకు సంబంధించి ఈ పాత్రపై వచ్చిన ప్రశంసలు ఎంత మాత్రం అతిశయోక్తి కాదన్నది చరిత్ర చెబుతున్న సత్యం.

హాలీవుడ్​ సినిమాతో పోలిక!
కమల్ హాసన్ సాధారణ నటన పద్ధతులను అనుసరించలేదు. ఆయన శరీర భాష, స్పందన, భావప్రకటన ఇలా అన్నింటినీ పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. ఈ పాత్రకు ఆయనకు రెండో నంది అవార్డు (ఉత్తమ నటుడు),ఆసియా- ఫసిఫిక్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఉత్తమ నటుడు అవార్డు లభించాయి. తర్వాతి ఇంటర్వ్యూలలో, 1994లో వచ్చిన హాలీవుడ్ చిత్రం ఫారెస్ట్ గంప్​తో పోలికలపై స్పందిస్తూ శివయ్య పాత్ర ముందే వచ్చిందని కమల్ హాసన్ పేర్కొన్నారు.

పాత్రలకు జీవం
ఈ అంశంపై వాదనలు ఉన్నప్పటికీ, కాలక్రమం మాత్రం స్పష్టమే. రాధిక, నిర్మలమ్మ పోటీపడి నటించారు. గొల్లపూడి, శరత్ బాబు, ఏడిద శ్రీరాం, జెవి సోమయాజులు, దీప, వై.విజయ, మొదలైన నటీనటులు వాళ్ల పాత్రలకు జీవం పోశారు. ఎం.వి.రఘు ఛాయాగ్రహణం సహజత్వానికి అద్దం పట్టింది. ఏడిద రాజా ఈ చిత్రానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరించారు. దీనిని రష్యన్‌ భాషలోకి అనువదించగా, అక్కడ కూడా విజయవంతమైంది. సంప్రదాయం, సంచలనం, సంగీతం, సాహిత్యం రంగరించుకున్న ఈ చిత్రం తమిళంలో సిప్పిక్కుల్ ముత్తు. కన్నడలో కిచ్చ సుదీప్ హీరోగా స్వాతిముత్తు, హిందీలో అనిల్ కపూర్ ఈశ్వర్​గా పునర్నిర్మాణమై దేశవ్యాప్తంగా సంచలన విజయాలను సొంతం చేసుకుంది.

ఎవర్​గ్రీన్ పాటలు
ఆత్రేయ, సినారె, సిరివెన్నెల గీతాలు ప్రేక్షకులను రసవృష్టిలో ముంచి ముద్దచేశాయి. పసిడికి తావి అబ్బినట్లు ఆ కవుల కలం నుంచి జాలువారిన స్వర్ణాక్షరాలకు ఇళయరాజా రసరమ్యమైన సుస్వరాలతో పాటు, అద్బుతమైన నేపధ్య సంగీతం ఈ చిత్ర విజయానికి జతచేరాయి. అమాయకుడిగా కమల్ హాసన్ పాత్ర భారతీయ సినిమాల్లో అజరామరంగా నిలిచిపోయింది. ఈ చిత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటకలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరణ జరుపుకుంది. స్వాతిముత్యం విడుదలై ఇన్నేళ్ళైనా వన్నె తగ్గని మేలిముత్యంలా మెరిసిపోతూనే ఉంది.

