మూడు దశాబ్దాలైనా తరగని 'భామ' నవ్వులు- కమల్హాసన్ 'భామనే సత్యభామనే' విశేషాలు ఇవే!
Kamal Haasan Bhamane Satyabhamane: కమల్ హాసన్ ఎవర్ గ్రీన్ క్లాసిక్ 'భామనే సత్యభామనే' చిత్రం రిలీజై నేటికి ముప్పై ఏళ్లు పూర్తయింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర విశేషాలపై ప్రత్యేక కథనం మీ కోసం.
Published : November 10, 2026 at 6:01 AM IST
కొన్ని సినిమాలు విడుదలైనప్పుడు ప్రేక్షకులను నవ్విస్తాయి. మరికొన్ని కాలం గడిచినా సరే అదే స్థాయిలో అలరిస్తుంటాయి. అలాంటి అరుదైన చిత్రాల్లో కమల్హాసన్ నటించిన 'భామనే సత్యభామనే' ఒకటి. అద్భుతమైన హాస్యం, విలక్షణమైన పాత్రధారణ, ఆసక్తికరమైన కథనం, హృద్యమైన కుటుంబ భావోద్వేగాలు ఇలా అన్ని అంశాల మేళవింపుగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. విడుదలై మూడు దశాబ్దాలు పూర్తవుతున్నా టీవీల్లో ఎప్పుడు ప్రసారమైనా ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తూనే ఉంది. అలాంటి అరుదైన చిత్రంగా పేరొందిన 'భామనే సత్యభామనే' ఈ మంగళవారం నాటికి 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోనున్న నేపథ్యంలో ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
తండ్రి ప్రేమ - వృద్ధురాలి వేషం!
మదన్ (కమల్ హాసన్), జానకి (మీనా) దంపతులు విభేదాల కారణంగా విడిపోతారు. కోర్టు తీర్పు ప్రకారం కూతురు భారతిని వారానికి ఒక్కసారి మాత్రమే కలుసుకునే అవకాశం మదన్కి లభిస్తుంది. కూతురిపై అమితమైన ప్రేమ ఉన్న అతడికి ఆ దూరాన్ని భరించడం కష్టమవుతుంది. ఎలాగైనా తన కూతురికి దగ్గరగా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. అదే సమయంలో జానకి తండ్రి విశ్వనాథ శాస్త్రి (జెమినీ గణేశన్) ఇంట్లో చిన్నారిని చూసుకోవడానికి ఆయా కావాలనే ప్రకటన వెలువడుతుంది. దీంతో తన స్నేహితుడైన మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సహాయంతో మదన్ వృద్ధ బ్రాహ్మణ మహిళ 'శ్రీమతి భామ'గా వేషం మార్చుకుని ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్కడి నుంచి మొదలయ్యే గందరగోళం, అపార్థాలు, అనుకోని పరిణామాలే ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణ.
మగాడి వేషంలో ఆడతనం - కమల్ నటవిశ్వరూపం!
ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం కమల్ హాసన్ నటన. మదన్గా యువకుడి పాత్రలో కనిపిస్తూనే, మరోవైపు వృద్ధురాలు భామగా పూర్తిగా భిన్నమైన హావభావాలను ప్రదర్శించారు. కేవలం చీర కట్టుకోవడం, మేకప్ వేసుకోవడంతోనే ఆ పాత్ర పూర్తయిపోలేదు. వృద్ధ మహిళ నడక, మాట తీరు, కూర్చునే విధానం, చేతుల కదలికలు ఇలా ప్రతి చిన్న అంశాన్నీ పరిశీలించి తెరపై సహజంగా ఆవిష్కరించారు. ముఖ్యంగా భామ పాత్రలో ఆయన పలికించే డైలాగ్స్, చూపించే హావభావాలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. పురుషుడిగా తన అసలు వ్యక్తిత్వాన్ని బయటపడకుండా కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు నవ్వులు పూయిస్తాయి.
భామపై ఇద్దరి మనసు
ఈ సినిమాలో హాస్యానికి మరో ప్రధాన కారణం భామ పాత్ర చుట్టూ అల్లుకున్న ఆసక్తికరమైన ప్రేమ వ్యవహారం. వృద్ధురాలి వేషంలో ఉన్న భామ అందం, వంటతీరు, మంచితనానికి ఆకర్షితులై జానకి తండ్రి విశ్వనాథ శాస్త్రి, ఇంటి యజమాని ఇద్దరూ ఆమెపై మనసు పారేసుకుంటారు. ఒకవైపు తన అసలు గుర్తింపును దాచుకోవాలి. మరోవైపు తనపై ప్రేమను పెంచుకుంటున్నవారిని దూరంగా ఉంచాలి. ఈ పరిస్థితుల్లో మదన్ పడే పాట్లు ప్రేక్షకులకు నవ్వుల విందును అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా తన మామగారి ప్రేమను తప్పించుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు సినిమాకే హైలైట్గా నిలుస్తాయి.
ప్రతి పాత్ర నవ్వుల పూదోటే!
కమల్హాసన్ నటనకు తోడు సహాయక పాత్రలు కూడా సినిమాకు గొప్ప బలాన్నిచ్చాయి. హీరోయిన్ మీనా జానకి పాత్రలో సహజంగా నటించగా, జెమినీ గణేశన్ తన అనుభవంతో విశ్వనాథ శాస్త్రి పాత్రకు జీవం పోశారు. నాజర్ వంటవాడిగా, మణివణ్ణన్ ఇంటి యజమానిగా తమదైన శైలిలో నవ్వులు పంచారు. ముఖ్యంగా భామపై అనుమానం పెంచుకునే వంటవాడి పాత్రలో నాజర్ నటన ఆకట్టుకుంటుంది. కమల్ స్నేహితుడిగా మేకప్ ఆర్టిస్ట్ పాత్రలో నగేశ్ తనదైన కామెడీ టైమింగ్ తో అలరించారు. ఇలా ప్రతి పాత్రకూ కథలో ప్రాధాన్యం ఉండటంతో సినిమా ఆద్యంతం వినోదభరితంగా సాగుతుంది.
మేకప్ వెనుక గంటల కష్టం!
భామ పాత్రను అంత సహజంగా తెరపై ఆవిష్కరించడంలో మేకప్ విభాగం కృషి ఎంతో ఉంది. కమల్హాసన్ వృద్ధురాలిగా కనిపించేందుకు ప్రత్యేక ప్రోస్థటిక్ మేకప్ పద్ధతులను ఉపయోగించారు. ప్రతిరోజూ షూటింగ్కు ముందు గంటల తరబడి మేకప్ వేసుకోవాల్సి వచ్చేది. ముఖంపై ముడతలు, వృద్ధాప్య ఛాయలు, చర్మపు రూపం సహజంగా కనిపించేలా ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకున్నారు. అంతేకాదు, భామ క్యారెక్టర్ కోసం కమల్హాసన్ చేసిన పరిశీలన, సాధన కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఒక సంప్రదాయబద్ధమైన వృద్ధ బ్రాహ్మణ మహిళ శరీర భాషను తెరపై ఆవిష్కరించేందుకు ఆయన ఎంతో శ్రమించారు. అందుకే ఆ పాత్ర కేవలం హాస్యాన్ని పండించే వేషంగా కాకుండా ఒక సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వంగా ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయింది.
మాటల్లో చమత్కారం - సంగీతంలో మాధుర్యం!
దర్శకుడు కె.ఎస్.రవికుమార్ ఈ చిత్రాన్ని వినోదాత్మకంగా తెరకెక్కించారు. ప్రముఖ హాస్య రచయిత క్రేజీ మోహన్ అందించిన సంభాషణలు, సన్నివేశాల్లోని చమత్కారం సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. దేవా అందించిన సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం హాస్య సన్నివేశాలకు మరింత బలాన్నిచ్చాయి. ఇందులోని అన్ని పాటలు కూడా అప్పట్లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
నవ్వుల వెనుక హృదయాన్ని తాకే భావోద్వేగం!
'భామనే సత్యభామనే'లో హాస్యం ఎంత ప్రధానమో, కుటుంబ అనుబంధాలకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఉంది. కూతురిని చూడటానికి ఒక తండ్రి వృద్ధురాలి వేషం వేసుకుని, గంటల తరబడి మేకప్ చేయించుకుని, ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం వెనుక ఉన్నది తండ్రి ప్రేమే. ఆ భావోద్వేగం ప్రేక్షకుల హృదయాలను తాకుతుంది. అలాగే భార్యాభర్తల మధ్య అపార్థాలు, అహాలు, పరస్పర అవగాహన లోపం వల్ల ఏర్పడే దూరాన్ని కూడా ఈ కథ చక్కగా ఆవిష్కరిస్తుంది. నవ్విస్తూనే కుటుంబ బంధాల విలువను గుర్తు చేయడం ఈ చిత్రంలోని మరో ప్రత్యేకత.
తరాలు మారినా తరగని వినోదం!
సినిమా విజయం కేవలం వసూళ్లతోనో, విడుదలైన సమయంలో వచ్చిన ప్రశంసలతోనో నిర్ణయించబడదు. ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా ప్రేక్షకులను మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించేలా అలరించగలిగితేనే అది నిజమైన క్లాసిక్ అవుతుంది. ఆ కోవకు చెందిన చిత్రమే 'భామనే సత్యభామనే'. కమల్హాసన్ అసాధారణ నటన, అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్, క్రేజీ మోహన్ చమత్కార సంభాషణలు, బలమైన కుటుంబ భావోద్వేగాలు, ఇలా ఇవన్నీ కలగలిసిన ఈ చిత్రం మూడు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా ప్రేక్షకులకు అదే స్థాయిలో వినోదాన్ని అందిస్తోంది. నవ్వులతో పాటు కుటుంబ బంధాల విలువను గుర్తుచేసే ఈ సినిమా తెలుగు సినీ చరిత్రలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఎవర్గ్రీన్ కామెడీ క్లాసిక్గా నిలిచిపోతుంది.
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