'ఇల్లాలు+ప్రియురాలు= 30ఇయర్స్'- ఎవర్గ్రీన్ మూవీకి అప్పుడే 'పెర్ల్' యూనివర్సరీ!
వెంకటేశ్ - సౌందర్య క్లాసిక్ హిట్ 'ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు'- ఎవర్గ్రీన్ సినిమాకు అప్పుడే 30ఏళ్లు పూర్తి!
Published : May 22, 2026 at 7:00 AM IST
Intlo Illalu Vantintlo Priyuralu : ఇల్లాలు + ప్రియురాలు = 30 ఇయర్స్ అదేంటి అనుకుంటున్నారా! అదేనండి మన విక్టరీ వెంకటేశ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా 'ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు'. ఈ ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ విడుదలై అప్పుడే 30 ఏళ్లు పూర్తిచేసుకుంది. అంటే 'పెర్ల్' యూనివర్సరీ జరుపుకుంటోంది. నవ్వులు, భావోద్వేగాలు, కుటుంబ కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులను అలరిస్తూనే ఉంది.
తెలుగు సినీ చరిత్రలో ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆ తరహాలో ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిన చిత్రాల్లో ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు ఒకటి. విక్టరీ వెంకటేశ్, సౌందర్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం 1996 మే 22న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. సరిగ్గా 30 ఏళ్ల క్రితం విడుదలైన ఈ సినిమా అప్పట్లో భారీ విజయాన్ని అందుకుని, కుటుంబ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రానికి హాస్య చిత్రాల స్పెషలిస్టుగా పేరొందిన ఇ.వి.వి సత్యనారాయణ దర్శకత్వం వహించగా, శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.ఎల్. నారాయణ నిర్మించారు.
కుటుంబ భావోద్వేగాలు, వినోదం, అపార్థాలు, భార్య-భర్తల మధ్య జరిగే సరదా సంఘటనలను దర్శకుడు ఎంతో వినోదాత్మకంగా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో వెంకటేశ్ నటన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఒకవైపు అమాయక భర్తగా, మరోవైపు పరిస్థితుల వల్ల చిక్కుల్లో పడే వ్యక్తిగా ఆయన చూపించిన హావభావాలు ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించాయి. సౌందర్య తన సహజ నటనతో కుటుంబ ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకుంది. అలాగే కోట శ్రీనివాసరావు - బ్రహ్మానందం కామెడీ ట్రాక్లు అప్పట్లో థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపించాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన సన్నివేశాలు చిత్రానికి మరింత బలం చేకూర్చాయి. ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు చిత్రం తమిళంలో వచ్చిన 'తాయ్ కులమే తాయ్ కులమే' సినిమాకు రీమేక్గా రూపొందింది.
వెంకీ ఇమేజ్కి భిన్నంగా
ఇద్దరి పెళ్లాల మధ్య నలిగిపోయిన మొగుడి పాత్రలో వెంకీ పండించిన కామెడీకి నేటికీ ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ సినిమాని తెలుగులో రీమేక్ చేయాలనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు చాలా మంది హీరోలను సంప్రదించారట దర్శకులు ఇవివి. అయితే ఆ హీరోల్లో కొందరు తమ ఇమేజ్కు ఈ పాత్ర సరిపోదని భావించగా, మరికొందరు టైటిల్ మార్చితేనే నటిస్తామని చెప్పినట్లు సమాచారం. కానీ అందుకు ఇ.వి.వి.గారు అంగీకరించకపోవడంతో వాళ్లు ఈ రీమేక్ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకున్నారని సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరిగింది. చివరికి వెంకటేశ్ తన ఇమేజ్ని పక్కన పెట్టి, ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా ఈ సినిమాని అంగీకరించి తన ఖాతాలో మరో హిట్టు వేసుకున్నారు. సినిమా ఘన విజయం సాధించిన తర్వాత వదులుకున్నందుకు హీరోలు కూడా బాధపడ్డారనే టాక్ అప్పట్లో వినిపించింది.
విక్టరీ వెంకీ కెరీర్లో మైలురాయి
వెంకటేశ్ కెరీర్లో ఈ చిత్రం మరో విజయవంతమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ప్రేక్షకాదరణ పొందిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధించి, 25 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు కోటి అందించిన సంగీతం మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. సినిమాలోని ఆరు పాటలు అప్పట్లో ఆడియో పరంగా సూపర్ హిట్. మాస్, మెలోడీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిపిన ఈ పాటలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా 'అమ్మనే అయ్యానురా నీ రాకతో' అంటూ గాయని చిత్ర ఆలపించిన భావోద్వేగ గీతం అప్పట్లో విశేష ప్రజాదరణ పొందింది.
కథ విషయానికి వస్తే
సౌందర్యకు సంతానం కలగదని తెలిసిన దగ్గర నుంచే వెంకటేశ్ కి అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. ఈ విషయాన్ని తన తండ్రికి (కోట శ్రీనివాసరావు) తెలియకుండా దాచిపెడతాడు. ఇదే సమయంలో వ్యాపార పనుల నిమిత్తం నేపాల్ వెళ్లిన వెంకటేశ్, అక్కడ అనివార్య పరిస్థితుల్లో మనీషా పాత్రలో నటించిన వినీతను వివాహం చేసుకుంటాడు. కొద్దిరోజులకే ఆమె గర్భవతై ఒక మగపిల్లవాడికి జన్మనిస్తుంది.
నేపాల్లో ఒంటరిగా పిల్లవాడితో ఆమె పడుతున్న ఇబ్బందులు చూడలేక, వెంకటేశ్ ఆ బిడ్డను తీసుకుని తన ఇంటికి వస్తాడు. ఆ బిడ్డను దత్తత తీసుకున్నానని అబద్ధం చెప్పి సౌందర్య చేతిలో పెడతాడు. ఈ ఘటనలన్నింటినీ గమనించిన తండ్రి కోట శ్రీనివాసరావు, వెంకటేశ్ పి.ఏ పాత్రలో నటించిన బ్రహ్మానందాన్ని నిలదీయడంతో అసలు నిజం బయటపడుతుంది. వెంటనే కోట శ్రీనివాసరావు వినీతను ఇంటికి తీసుకొచ్చి, సౌందర్యకు పనిమనిషిగా పరిచయం చేస్తాడు.
ఒకవైపు భార్య-మరోవైపు ప్రియురాలు- ఇద్దరూ ఒకే ఇంట్లో ఉండటంతో వెంకటేశ్ పడే ఇబ్బందులు కథను మరింత వినోదాత్మకంగా మారుస్తాయి. ఇక్కడి నుంచే అసలు హాస్యం మొదలవుతుంది. ఇంట్లో ఇల్లాలు సౌందర్యతో, వంటింట్లో పనిమనిషి రూపంలో ఉన్న ప్రియురాలు వినీతతో వెంకటేశ్ పడే తిప్పలు ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి.
మనవడితో అల్లరి చేసే తాతగా కోట శ్రీనివాసరావు పాత్ర ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. మరోవైపు ఎప్పుడు నిజం బయటపడుతుందో అన్న భయంతో వెంకటేశ్ చూపించిన హావభావాలు, కామెడీ టైమింగ్ సినిమాకు ప్రధాన బలం. వినీత పనిమనిషిగా ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత కథ అనేక మలుపులు తిరుగుతూ ప్రేక్షకులకు నవ్వులతో పాటు మంచి వినోదాన్ని అందిస్తుంది.
గుర్తుండిపోయే సరదా సన్నివేశాలు
- తండ్రి కోట శ్రీనివాసరావుకు ఉన్న పుట్టుమచ్చ అదే చోట తన కొడుకుకు ఉండటం, అలాగే దత్తత తీసుకున్న చిన్నపిల్లాడికీ అదే ప్రదేశంలో పుట్టుమచ్చ ఉండే సరికి కోట అనుమానం వ్యక్తం చేసే సన్నివేశం సినిమాలో హైలైట్గా నిలుస్తుంది. ఆ సమయంలో వెంకటేశ్ ఇచ్చిన హావభావాలు, టెన్షన్తో కూడిన కామెడీ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అలరించాయి
- పనిమనిషి జడలో పువ్వులు పెట్టడం చూసిన చిన్నపిల్లవాడిని 'మార్కులు ఎందుకు తక్కువ వచ్చాయి?' అని అడిగితే, 'తల్లో మల్లెపూలు పెట్టాలి' అని చెప్పించే సరదా సన్నివేశం థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపించింది. చిన్నపిల్లాడి అమాయక నటన కూడా ఆ సన్నివేశానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది
- వంటగదిలో ప్రియురాలు అనుకుని వెనకనుంచి హత్తుకున్న వ్యక్తి తన భార్య సౌందర్య అని తెలుసుకున్న క్షణంలో వెంకటేశ్ ఇచ్చిన రియాక్షన్ సినిమా మొత్తానికే ఒక క్లాసిక్ కామెడీ మూమెంట్గా నిలిచిపోయింది. ఒక్కసారిగా సౌందర్య ముఖం చూసి ఆయన పలికే డైలాగ్స్, చూపించిన హావభావాలు ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించాయి. ఆ సన్నివేశం కోసం మాత్రమే సినిమాను మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించేంత వినోదాన్ని అందించారు
నటీనటులు :
- వెంకటేశ్ - శ్రీరామ్ పాత్రలో
- సౌందర్య - సీత పాత్రలో, శ్రీరామ్ భార్యగా
- వినీత - మనీషా పాత్రలో, శ్రీరామ్ రెండో భార్యగా
- బ్రహ్మానందం - గిరి పాత్రలో, శ్రీరామ్ స్నేహితుడిగా
- కోట శ్రీనివాసరావు - శ్రీరామ్ తండ్రి పాత్రలో
- మల్లికార్జునరావు - ఈరినాయుడు పాత్రలో, నేపాల్లో తెలుగు కార్మికుడిగా
- బాబు మోహన్ - నేపాల్లోని శ్రీరామ్ కంపెనీ బ్రాంచ్ మేనేజర్గా
- ఏవీఎస్ - డాక్టర్ అమరం పాత్రలో, గిరి బావగారిగా, శ్రీరామ్–సీతల వైద్యుడిగా
- మాస్టర్ నాగ్ అన్వేష్ - మనీషా, శ్రీరామ్ కుమారుడిగా
చివరగా
హాస్య ప్రధానంగా సాగిన ఈ చిత్రంలో ప్రతి నటీనటుడు తమ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేస్తూ అద్భుతమైన నటన కనబరిచారు. ముఖ్యంగా వెంకటేశ్, సౌందర్య నటనకు, ఇవివి మార్కు దర్శకత్వం తోడుకావడంతో చిత్రం సూపర్ డూపర్ హిట్గా నిలిచి విజయవంతంగా 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఇప్పటికీ టీవీలలో ఈ సినిమా ప్రసారమైతే ఛానల్ మార్చకుండా ఇంటిల్లిపాది ఆసక్తిగా చూస్తూ ఆనందిస్తుంటారు. కాలం మారినా ఈ చిత్రంలోని హాస్యం, భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను ఇప్పటికీ అలరిస్తూనే ఉన్నాయి.