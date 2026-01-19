సూపర్ హిట్ సంక్రాంతి ఫైట్ - టాలీవుడ్కు బూస్ట్ ఇచ్చిన పొంగల్ రిలీజ్లు- 2026 మంచి ఆరంభమే!
సంక్రాంతి ఫైనల్ రిపోర్ట్ - థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఐదు సినిమాలు- బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలా రాణించాయంటే?
Published : January 19, 2026 at 8:53 PM IST
2026 Sankranthi Telugu Movies : సంక్రాంతి పండగకు రిలీజైన తెలుగు సినమాలు ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తున్నాయి. పాన్ఇండియా స్టార్ రాజాసాబ్తో మొదలైన పొంగల్ బాక్సాఫీస్ సందడి శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమమురారితో కొనసాగుతోంది. ఈసారి పండగ బరిలో తెలుగు నుంచే ఐదు సినిమాలు బరిలో ఉండడంతో తొలి నుంచీ ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే దాదాపు అన్ని సినిమాలు ప్రేక్షకులను అలరించడంలో సక్సెస్ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో పొంగల్ సినిమాల రిపోర్ట్ను పరిశీలిస్తే!
ది రాజాసాబ్
పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కించిన చిత్రం 'ది రాజాసాబ్'. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమానే ఈ సంక్రాంతికి ఫస్ట్ విడుదలైంది. దర్శకుడు మారుతీ హార్రర్ కామెడీ జాన్రాలో రూపొందించిన ఈ సినిమా జనవరి 9న థియేటర్లోకి వచ్చింది. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ లుక్స్ ఆడియెన్స్లో ఆసక్తిని రెకెత్తించించాయి. కానీ విడుదలయ్యాక ఇది మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ను అందుకుంది. అయినప్పటికీ డార్లింగ్ ప్రభాస్ను వింటెజ్ లుక్లో చూసినందుకు ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు!
The KING SIZE BLOCKBUSTER marches on with unprecedented love ❤️🔥#TheRajaSaab collects 238 Cr+ Worldwide Gross in its First Week and going super strong at every centre 🔥#BlockbusterTheRajaSaab #Prabhas @directormaruthi @musicthaman @peoplemediafcy @rajasaabmovie pic.twitter.com/lJu4V95f5G— The RajaSaab (@rajasaabmovie) January 16, 2026
మన శంకరవరప్రసాద్ గారు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్' ఈ సంక్రాంతికి రిలీజైన సినిమాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా దూసుకెళ్తోంది. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆడియెన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ప్రమోషన్స్ నుంచి సినిమా విడుదల వరకు మూవీ మేకర్స్ చక్కటి వ్యూహాన్ని అమలు చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలోని సాంగ్స్ ఫ్యాన్స్ను అలరించాయి. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ పలు రికార్డ్లను బ్రేక్ చేస్తూ, బాక్సాఫీస్ వద్ద హవా కొనసాగిస్తోంది.
An excellent Monday at the cinemas for #ManaShankaraVaraPrasadGaru ❤️🔥— Shine Screens (@Shine_Screens) January 19, 2026
The blockbuster festival continues with HOUSEFULL shows on Day 8 🤩🔥#MegaSankranthiBlockbusterMSG enters its BLOCKBUSTER second week, with audiences flocking to theatres to watch #MSG on repeat 💥 pic.twitter.com/XR7UB4Oh3e
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి
దర్శకుడు కిశోర్ తిరుమల- హీరో రవితేజ కాంబోలో వచ్చిన చిత్రం 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. ఈ సినిమా జనవరి 13న థియేటర్లోకి వచ్చింది. ఇద్దరు హీరోయిన్లు డింపుల్ హయాతి, అషికా రంగనాథ్తో ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ రోల్లో రవితేజ అలరించారు. కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా వచ్చిన ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభించింది.
Sequence that is shaking the theatres 💥💥— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) January 19, 2026
The most awaited #KarthikaDeepam Remix song from the BLOCKBUSTER entertainer #BharthaMahaseyalakuWignyapthi is out now🔥
🔗https://t.co/SqPeWArFlH
Book your tickets now for the BLOCKBUSTER #BMW 🎟️https://t.co/PHqoD6aKGE… pic.twitter.com/cG2ijfi1XE
అనగనగా ఒక రాజు
ఎనర్జీస్టార్ నవీన్ పొలిశెట్టి- మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటించిన సినిమా 'అనగనగా ఒక రాజు'. మారి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న రిలీజ్ చేశారు. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్, యూత్ ఈ సినిమాకు కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇందులో నవీన్ కామెడీ టైమింగ్, నటనతో పాటు భీమవరం సాంగ్ హైలెట్గా నిలిచాయి. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ టాక్ను అందుకుంది. ఐదు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లోనూ చేరింది.
USA 🇺🇸 Maa Raju gari midha mee Premaki dhanyavadhallu 🙏🏻❤️#AnaganagaOkaRaju USA gross storms past $1.4M+ ❤️🔥❤️🔥❤️🔥— MokshaMovies (@MokshaMovies) January 19, 2026
Enjoy your holiday with our Raju garu in theatres near you 🤩🤩🤩
Book tickets now
All Passes Enabled 🇺🇸 #BlockbusterAOR Overseas by @MokshaMovies… pic.twitter.com/YpZygKqjEN
నారీ నారీ నడుమ మురారి
సంక్రాంతి బరిలో ఆఖరిగా విడుదలైన సినిమా 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' ఒకటి. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో శర్వనంద్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా 2026 జనవరి 14న థియేటర్లోకి వచ్చింది. కాగా దర్శకుడు ఈ మూవీని కామెడీ జాన్రాలో రూపొందించారు. మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను పెద్దగా ప్రమోట్ చేయలేదు. అయినా ఈ సినిమా కంటెంట్ ఆడియెన్స్ను కట్టిపడేసింది. దీంతో మౌత్టాక్ బాగుండడంతో థియేటర్లలో అక్యుపెన్సీ పెరుగుతోంది.
#NariNariNadumaMurari going to join elite $1M club in USA 💥💥 pic.twitter.com/yff8TcHgPM— Original Gangster (@25SEPT25) January 19, 2026
ఓవరాల్ రివ్యూ
ఓవరాల్గా చూసుకుంటే సంక్రాంతికి విడుదలైన ఐదు సినిమాలు కూడా ప్రేక్షకులను బాగానే అలరించాయి. ఇలాంటి సూపర్ హిట్ సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ ఫైట్ సినీ రంగానికి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని రీసెంట్గా హీరో శర్వానంద్ అన్నారు. ఆయన సంక్రాంతి పోటీలో ఉంటే, తన ఒక్క సినిమానే కాకుండా అన్ని చిత్రాలూ సక్సెస్ అవుతున్నాయని అన్నారు. అటు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు కూడా దాదాపు ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి!
