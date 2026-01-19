ETV Bharat / entertainment

సూపర్ హిట్ సంక్రాంతి ఫైట్ - టాలీవుడ్​కు బూస్ట్ ఇచ్చిన పొంగల్ రిలీజ్​లు- 2026 మంచి ఆరంభమే!

సంక్రాంతి ఫైనల్ రిపోర్ట్ - థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఐదు సినిమాలు- బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలా రాణించాయంటే?

2026 Sankranthi Telugu movies
2026 Sankranthi Telugu movies (Movie Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
2026 Sankranthi Telugu Movies : సంక్రాంతి పండగకు రిలీజైన తెలుగు సినమాలు ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తున్నాయి. పాన్ఇండియా స్టార్ రాజాసాబ్​తో మొదలైన పొంగల్ బాక్సాఫీస్ సందడి శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమమురారితో కొనసాగుతోంది. ఈసారి పండగ బరిలో తెలుగు నుంచే ఐదు సినిమాలు బరిలో ఉండడంతో తొలి నుంచీ ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే దాదాపు అన్ని సినిమాలు ప్రేక్షకులను అలరించడంలో సక్సెస్ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో పొంగల్ సినిమాల రిపోర్ట్​ను పరిశీలిస్తే!

ది రాజాసాబ్​
పాన్ఇండియా స్టార్​ ప్రభాస్​ హీరోగా తెరకెక్కించిన చిత్రం 'ది రాజాసాబ్'​. భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమానే ఈ సంక్రాంతికి ఫస్ట్​ విడుదలైంది. దర్శకుడు మారుతీ హార్రర్​ కామెడీ జాన్రాలో రూపొందించిన ఈ సినిమా జనవరి 9న థియేటర్లోకి వచ్చింది. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్​ లుక్స్​ ఆడియెన్స్​లో ఆసక్తిని రెకెత్తించించాయి. కానీ విడుదలయ్యాక ఇది మిక్స్​డ్​ రెస్పాన్స్​ను అందుకుంది. అయినప్పటికీ డార్లింగ్ ప్రభాస్​ను వింటెజ్ లుక్​లో చూసినందుకు ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు!

మన శంకరవరప్రసాద్​ గారు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్' ఈ సంక్రాంతికి రిలీజైన సినిమాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా దూసుకెళ్తోంది. ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైన్​మెంట్​గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆడియెన్స్​ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ప్రమోషన్స్​ నుంచి సినిమా విడుదల వరకు మూవీ మేకర్స్​ చక్కటి వ్యూహాన్ని అమలు చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలోని సాంగ్స్​ ఫ్యాన్స్​ను అలరించాయి. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ పలు రికార్డ్​లను బ్రేక్​ చేస్తూ, బాక్సాఫీస్​ వద్ద హవా కొనసాగిస్తోంది.

భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి
దర్శకుడు కిశోర్ తిరుమల- హీరో రవితేజ కాంబోలో వచ్చిన చిత్రం 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. ఈ సినిమా జనవరి 13న థియేటర్లోకి వచ్చింది. ఇద్దరు హీరోయిన్లు డింపుల్ హయాతి, అషికా రంగనాథ్​తో ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్​ రోల్​లో రవితేజ అలరించారు. కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్​గా వచ్చిన ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభించింది.

అనగనగా ఒక రాజు
ఎనర్జీస్టార్​ నవీన్​ పొలిశెట్టి- మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటించిన సినిమా 'అనగనగా ఒక రాజు'. మారి​ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న రిలీజ్​ చేశారు. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్, యూత్ ఈ సినిమాకు కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇందులో నవీన్​ కామెడీ టైమింగ్, నటనతో పాటు భీమవరం సాంగ్​ హైలెట్​గా నిలిచాయి. ఓవరాల్​గా చూసుకుంటే ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్​ వద్ద హిట్​​ టాక్​ను అందుకుంది. ఐదు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్​లోనూ చేరింది.

నారీ నారీ నడుమ మురారి
సంక్రాంతి బరిలో ఆఖరిగా విడుదలైన సినిమా 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' ఒకటి. రామ్​ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో శర్వనంద్​ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా 2026 జనవరి 14న థియేటర్లోకి వచ్చింది. కాగా దర్శకుడు ఈ మూవీని కామెడీ జాన్రాలో రూపొందించారు. మూవీ మేకర్స్​ ఈ సినిమాను ​పెద్దగా ప్రమోట్​​ చేయలేదు. అయినా ఈ సినిమా కంటెంట్​ ఆడియెన్స్​ను కట్టిపడేసింది. దీంతో మౌత్​టాక్ బాగుండడంతో థియేటర్లలో అక్యుపెన్సీ పెరుగుతోంది.

ఓవరాల్​ రివ్యూ
ఓవరాల్​గా చూసుకుంటే సంక్రాంతికి విడుదలైన ఐదు సినిమాలు కూడా ప్రేక్షకులను బాగానే అలరించాయి. ఇలాంటి సూపర్ హిట్ సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ ఫైట్ సినీ రంగానికి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని రీసెంట్​గా హీరో శర్వానంద్ అన్నారు. ఆయన సంక్రాంతి పోటీలో ఉంటే, తన ఒక్క సినిమానే కాకుండా అన్ని చిత్రాలూ సక్సెస్ అవుతున్నాయని అన్నారు. అటు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు కూడా దాదాపు ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి!

