Yearender : 2025 టాలీవుడ్ రిపోర్ట్- ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు తెలుగు సినిమాలు ఇవే!
2025 బాక్సాఫీస్ రేసులో పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హవా- 300 కోట్లు వసూల్ చేసి టాప్లో నిలిచిన ఓజీ- అంచనాలు అందుకోలేకపోయిన గేమ్ ఛేంజర్- 100 కోట్ల క్లబ్లో నాగచైతన్య
Published : December 28, 2025 at 7:01 AM IST
2025 Top 10 Telugu Movies : 2025 సంవత్సరం టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్కు కొత్త కళను తీసుకొచ్చింది. కొన్ని సినిమాలు అంచనాలను తలకిందులు చేస్తే, మరికొన్ని సినిమాలు ఊహించని రేంజ్లో వసూళ్లు రాబట్టి రికార్డులు సృష్టించాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది సీనియర్ హీరోల జోరు ఎక్కువగా కనిపించింది. అలాగే యువ హీరోలు కూడా తమ మార్కెట్ స్టామినాను నిరూపించుకున్నారు. ఈ ఏడాది వరల్డ్ వైడ్గా అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టి, బాక్సాఫీస్ దగ్గర కాసుల వర్షం కురిపించిన టాప్ 10 తెలుగు సినిమాలు ఏవి? వాటి కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
విక్టరీ వెంకటేశ్- అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో వచ్చిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలిచి సంచలనం సృష్టించింది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ తోడుకావడంతో ఈ సినిమా ఏకంగా రూ. 297 కోట్లకు పైగా రాబట్టి, 300 కోట్ల క్లబ్ కు అతి చేరువలో నిలిచింది. వెంకటేశ్ కెరీర్లోనే ఇది బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్.
గేమ్ ఛేంజర్
గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్- శంకర్ కలయికలో భారీ అంచనాలతో వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మిక్స్డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అయినప్పటికీ చరణ్ క్రేజ్తో రూ. 198 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. అంచనాల స్థాయిని అందుకోలేకపోయినా, కలెక్షన్స్ పరంగా పర్వాలేదనిపించింది.
డాకు మహారాజ్
నందమూరి బాలకృష్ణ మాస్ అవతారంలో వచ్చిన డాకు మహారాజ్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద గట్టిగానే క్లిక్కయ్యింది. బాలయ్య డైలాగ్స్, యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్కు మాస్ ఆడియెన్స్ ఫిదా అయ్యారు. దీంతో ఈ సినిమా రూ. 130 కోట్లు కొల్లగొట్టి బాలయ్య స్టామినాను మరోసారి చాటిచెప్పింది.
తండేల్
నాగచైతన్య, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన తండేల్ సినిమా మంచి ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీగా ఆకట్టుకుంది. వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీకి జనం బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. దీంతో ఈ సినిమా రూ. 100 కోట్ల మార్కును దాటి నాగచైతన్యకు మంచి బూస్ట్ ఇచ్చింది.
కోర్ట్
నాని నిర్మాతగా వ్యవహరించిన చిన్న సినిమా కోర్ట్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ద విజయమే సాధించింది. కేవలం కంటెంట్ నమ్ముకుని వచ్చిన ఈ సినిమా రూ. 55 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, చిన్న సినిమాలలో ఈ ఏడాది బిగ్గెస్ట్ ప్రాఫిట్స్ అందుకుంది.
హిట్ 3
నేచురల్ స్టార్ నాని అర్జున్ సర్కార్గా నటించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీకి మంచి క్రేజ్ దక్కింది. సైలెంట్గా వచ్చి బాక్సాఫీస్ దగ్గర వైలెంట్గా కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 120 కోట్లు వసూలు చేసి నాని కెరీర్లో మరో హిట్గా నిలిచింది.
కుబేర
నాగార్జున, ధనుష్ మల్టీస్టారర్గా వచ్చిన కుబేర సినిమా క్లాస్ ఆడియెన్స్ను మెప్పించింది. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వం, ఇద్దరు స్టార్ల నటన సినిమాకు ప్లస్ అయ్యాయి. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 115 కోట్లు వసూలు చేసి మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
హరిహర వీరమల్లు
చాలా కాలం వాయిదా పడుతూ వచ్చిన పవన్ కల్యాణ్ పీరియాడిక్ సినిమా హరిహర వీరమల్లు ఎట్టకేలకు ఈ ఏడాది విడుదలైంది. డిలే అయినా సరే పవన్ క్రేజ్ వల్ల ఓపెనింగ్స్ బాగా వచ్చాయి. ఫైనల్ గా రూ. 118 కోట్లు రాబట్టి నిర్మాతలను గట్టెక్కించింది.
కింగ్డమ్
విజయ్ దేవరకొండ నటించిన కింగ్డమ్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద డీసెంట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. యూత్ ఫుల్ ఎలిమెంట్స్తో వచ్చిన ఈ చిత్రం రూ. 83 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. భారీ హిట్ కాకపోయినా, నిర్మాతలు సేఫ్ అయ్యేలా వసూళ్లు వచ్చాయి.
మిరాయ్
హనుమాన్ తర్వాత తేజ సజ్జా నటించిన ఈ సూపర్ హీరో సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ద సర్ప్రైజ్. విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉండటంతో ప్రేక్షకులు దీనికి పట్టం కట్టారు. వరల్డ్ వైడ్గా రూ.142 కోట్లు వసూలు చేసి తేజ సజ్జా మార్కెట్ రేంజ్ను పెంచింది.
దే కాల్ హిమ్ ఓజీ (OG)
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్- సుజీత్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఈ గ్యాంగ్ స్టర్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. పవన్ కల్యాణ్ స్టైల్, యాక్షన్కు ఆడియెన్స్ బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఈ సినిమా ఓవరాల్గా ఏకంగా రూ. 325 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి ఈ ఏడాది టాలీవుడ్ టాప్ గ్రాసర్గా నిలిచింది.
అఖండ 2
బాలకృష్ణ, బోయపాటి కాంబినేషన్లో వచ్చిన మోస్ట్ అవైటెడ్ సీక్వెల్ అఖండ 2. డిసెంబర్లో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో విజయవంతంగా రన్ అవుతోంది. ఇప్పటివరకు రూ. 115 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఫైనల్ రన్లో ఈ కలెక్షన్స్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది.