బాక్సాఫీస్ వద్ద చిన్న సినిమాల భారీ విధ్వంసం- 2025 ఇయర్ ఎండ్ కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్!
2025లో బడ్జెట్ చిన్నదైనా లాభాల్లో రికార్డులు సృష్టించిన సినిమాలు- ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం భారీ వసూళ్లు రాబట్టిన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అదరగొట్టిన డబ్బింగ్ సినిమాలు డ్రాగన్, కొత్త లోక
Published : December 22, 2025 at 10:27 AM IST
Telugu Low Budget Hit Movies 2025 : 2025 సంవత్సరం టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ లెక్కలను పూర్తిగా మార్చేసింది. భారీ బడ్జెట్ ఉంటేనే సినిమాలు ఆడుతాయనే అపోహను పటాపంచలు చేస్తూ, చిన్న సినిమాలు కనీవినీ ఎరుగని లాభాలను తెచ్చిపెట్టాయి. కంటెంట్ బాగుంటే ఆడియెన్స్ ఎంత పెద్ద విజయాన్ని అందిస్తారో ఈ ఏడాది రుజువైంది. ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది విడుదలైన ప్రధాన సినిమాలు, అవి సాధించిన మొత్తం కలెక్షన్స్, నిర్మాతలకు మిగిలిన లాభాల వివరాలు మీకోసం.
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం: జనవరి 14
విక్టరీ వెంకటేశ్ హీరోగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సంక్రాంతి బరిలో దిగి సంచలనం సృష్టించింది. మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేష్ హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమాపై విడుదలకు ముందే భారీ అంచనాలు ఉండేవి. ఈ సినిమా ఓవరాల్ బడ్జెట్ విలువ సుమారు రూ. 41.50 కోట్లు. బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ. 42.50 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద వెంకటేశ్ మార్క్ కామెడీ వర్కౌట్ అవ్వడంతో ట్రిపుల్ బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 275.50 కోట్లు
- మొత్తం షేర్: రూ. 158.73 కోట్లు
- లాభం: రూ. 116.23 కోట్లు
డ్రాగన్: ఫిబ్రవరి 21
లవ్ టుడే సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన తమిళ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన చిత్రం డ్రాగన్. అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్గా నటించింది. డబ్బింగ్ సినిమా అయినప్పటికీ కంటెంట్ కొత్తగా ఉండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రేక్షకులు దీనికి బ్రహ్మరథం పట్టారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా బిజినెస్ విలువ రూ. 4 కోట్లు కాగా, బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ. 4.50 కోట్లు. పెట్టిన పెట్టుబడికి డబుల్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి.
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్రాస్: రూ. 21.00 కోట్లు
- లాభం: రూ. 6.80 కోట్లు
కోర్ట్: మార్చి 14
నేచురల్ స్టార్ నాని నిర్మాతగా మారి కొత్త టాలెంట్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ తీసిన సినిమా కోర్ట్. ఇందులో ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా పరిచయమైన యువ నటీనటులు తమ నటనతో మెప్పించారు. సినిమా బడ్జెట్ పరిమితమే అయినా, ఎమోషనల్ కంటెంట్ ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్ బడ్జెట్ రూ. 6.50 కోట్లుగా కాగా, రూ. 7 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్తో బరిలోకి దిగింది. చిన్న సినిమాగా వచ్చి పెట్టుబడికి నాలుగు రెట్ల లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 56.75 కోట్లు
- మొత్తం షేర్: రూ. 29.60 కోట్లు
- లాభం: రూ. 22.60 కోట్లు
మ్యాడ్ స్క్వేర్: మార్చి 28
గతంలో వచ్చిన మ్యాడ్ సినిమాకు సీక్వెల్గా వచ్చిన మ్యాడ్ స్క్వేర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద నవ్వుల పువ్వులు పూయించింది. నార్నే నితిన్, సంగీత్ శోభన్, రామ్ నితిన్ కాంబినేషన్లో కల్యాణ్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా యూత్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా బడ్జెట్ వాల్యూ రూ. 17 కోట్ల కంటే తక్కువే అని టాక్, ఇక చేసిన బిజినెస్ ప్రకారం బ్రేక్ ఈవెన్ కోసం రూ. 22 కోట్లు రాబట్టాల్సి వచ్చింది. సీక్వెల్ హైప్ కూడా తోడవడంతో ఈజీగా టార్గెట్ రీచ్ అయిపోయింది.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 70.00 కోట్లు
- మొత్తం షేర్: రూ. 38.61 కోట్లు
- లాభం: రూ. 16.61 కోట్లు
సింగిల్: మే 9
విభిన్న కథలను ఎంచుకునే హీరో శ్రీవిష్ణు నటించిన అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ సింగిల్. భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా శ్రీవిష్ణు కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ బడ్జెట్ విలువ రూ. 6.50 కోట్లు కాగా, రూ. 7 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్తో రిలీజ్ అయ్యింది. శ్రీవిష్ణు కామెడీ టైమింగ్కు ఆడియెన్స్ ఫిదా అవ్వడంతో నిర్మాతలకు భారీ లాభాలు దక్కాయి.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 34.65 కోట్లు
- మొత్తం షేర్: రూ. 17.95 కోట్లు
- లాభం: రూ. 10.95 కోట్లు
కుబేర: జూన్ 20
కింగ్ నాగార్జున, ధనుష్, రష్మిక మందన్న వంటి భారీ తారాగణంతో శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మల్టీస్టారర్ చిత్రం కుబేర. ఈ సినిమాపై ఆరంభం నుంచే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. కేవలం తెలుగులోనే ఈ సినిమా బిజినెస్ రూ. 33 కోట్లుగా జరిగింది. బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ. 34 కోట్లు. తమిళ వెర్షన్ ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా, తెలుగులో మాత్రం నాగార్జున, ధనుష్ క్రేజ్తో సినిమా గట్టెక్కింది.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 140.00 కోట్లు
- లాభం: రూ. 6.38 కోట్లు
మహావతార నరసింహ: జూలై 25
కేజీఎఫ్, కాంతార వంటి సినిమాలను అందించిన హోంబలే ఫిలింస్ నిర్మించిన అద్భుతమైన యానిమేషన్ చిత్రం మహావతార నరసింహ. ఈ సినిమా ఓవరాల్ వాల్యూడ్ బిజినెస్ దాదాపు రూ. 40 కోట్లుగా అంచనా వేయగా, తెలుగులో రూ. 3.75 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ. 4 కోట్లుగా ఉంది. కానీ విజువల్స్, కథనం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేయడంతో ఫైనల్ రన్లో ఊహించని లాభాలను నమోదు చేసింది.
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్రాస్: రూ. 55.05 కోట్లు
- లాభం: రూ. 25 కోట్లు
కొత్త లోక: ఆగస్టు 29
మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన లోకా సినిమాను తెలుగులో కొత్త లోక పేరుతో రిలీజ్ చేశారు. కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని పంచింది. కేవలం రూ. 3.25 కోట్ల బిజినెస్ తో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా రూ. 3.50 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ను ఈజీగా దాటేసింది. కంటెంట్ బాగుంటే డబ్బింగ్ సినిమా అయినా ఆదరిస్తారని మరోసారి రుజువైంది.
- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్రాస్: రూ. 15.50 కోట్లు
- లాభం: రూ. 4.45 కోట్లు
లిటిల్ హార్ట్స్: సెప్టెంబర్ 5
ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా చాలా చిన్న సినిమాగా విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ద సౌండ్ చేసిన సినిమా లిటిల్ హార్ట్స్. కొత్త దర్శకుడు తెరకెక్కించిన ఈ లవ్ స్టోరీకి యూత్ బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఈ సినిమా బిజినెస్ కేవలం రూ. 2.75 కోట్లు మాత్రమే. బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలంటే రూ. 3 కోట్లు రావాలి. కానీ మౌత్ టాక్తో పుంజుకున్న ఈ సినిమా ఏకంగా నాలుగు రెట్ల లాభాలను నిర్మాత జేబులో వేసింది.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 39.60 కోట్లు
- మొత్తం షేర్: రూ. 21.06 కోట్లు
- లాభం: రూ. 18.06 కోట్లు
మిరాయ్: సెప్టెంబర్ 12
హనుమాన్ తర్వాత తేజ సజ్జా నటించిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రం మిరాయ్. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమాలో రితిక నాయక్ హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ సినిమా బిజినెస్ ఏకంగా రూ. 36 కోట్లుగా జరిగింది. రూ. 37 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్. సినిమాలోని విజువల్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు బాగుండటంతో ఓవర్సీస్లోనూ భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 143.50 కోట్లు
- మొత్తం షేర్: రూ. 78.70 కోట్లు
- లాభం: రూ. 41.70 కోట్లు
కిష్కింధపురి: సెప్టెంబర్ 12
రాక్షసుడు సినిమా తర్వాత సరైన హిట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్కు కిష్కింధపురి రూపంలో మంచి ఊరట లభించింది. ఈ సినిమాతో శ్రీనివాస్ మళ్లీ సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కాడు. సినిమా వరల్డ్ వైడ్ బిజినెస్ రూ. 9.50 కోట్లు కాగా, బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ. 10 కోట్లు. లాభాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, చాలా కాలం తర్వాత బెల్లంకొండ సినిమా సేఫ్ జోన్ లోకి రావడం విశేషం.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 24.10 కోట్లు
- మొత్తం షేర్: రూ. 12.82 కోట్లు
- లాభం: రూ. 2.82 కోట్లు
కే ర్యాంప్: అక్టోబర్ 18
యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం మాస్ అవతారంలో కనిపించిన సినిమా కే ర్యాంప్. హీరోయిన్ యుక్తి. ఈ సినిమాతో కిరణ్ మాస్ ఇమేజ్ను మరింత పెంచుకున్నాడు. ఈ సినిమా బిజినెస్ రూ. 8.15 కోట్లు జరగగా, రూ. 9 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్తో బరిలోకి దిగింది. మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినా సరే కలెక్షన్స్ బాగానే రాబట్టింది. ఫైనల్గా నిర్మాతలకు లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 26.00 కోట్లు
- మొత్తం షేర్: రూ. 14.04 కోట్లు
- లాభం: రూ. 5.04 కోట్లు
రాజు వెడ్స్ రాంబాయి: నవంబర్ 21
ఏడాది చివర్లో వచ్చిన చిన్న సినిమా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి. ఎమోషనల్ లవ్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ చాలా తక్కువగా అంటే సుమారు రూ. 2.5 కోట్ల రేంజ్ లోనే ఉంది. కానీ కామెడీ వర్కౌట్ అవ్వడంతో ఈ సినిమా ఏకంగా రూ. 14 కోట్ల గ్రాస్ను రాబట్టింది. పెట్టిన పెట్టుబడికి డబుల్ ప్రాఫిట్స్ రావడంతో నిర్మాతలు ఫుల్ ఖుషీ అయ్యారు.
- ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్: రూ. 14.00 కోట్లు
- లాభం: రూ. 4.5 కోట్లు