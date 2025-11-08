ETV Bharat / entertainment

OTTలోకి దీపావళి సినిమాలు- లిస్ట్​లో రష్మిక కొత్త మూవీ కూడా!

OTTలోకి దీపావళి సినిమాలు- లిస్ట్​లో ఆరడజను చిత్రాలు- ఏది ఎప్పుడు రానుందంటే?

Diwali Films OTT
Diwali Films OTT (Source : Movie Posters)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Diwali Movies OTT Releases : ఈ దీపావళికి తెలుగులో పలు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ ముందుకు వచ్చాయి. అందులో కొన్ని మంచి టాక్ దక్కించుకోగా, మరికొన్నింటికి మిశ్రమ స్పందన దక్కింది. ఈ సినిమాలన్నీ దాదాపుగా థియేట్రికల్ రన్నింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని ఇప్పటికే ఓటీటీలోకి రాగా, మరికొన్ని స్ట్రీమింగ్​కు రెడీ అవుతున్నాయి. అలా ఓవరాల్​గా తెలుగులో ఆరడజను సినిమాలు ఈ వారం​లో ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రానున్నాయి. ఆ సినిమాలేంటి? ఏ ఓటీటీలోకి రానున్నాయో చూద్దాం!

ప్రియదర్శి- నిహారిక ఎన్ఎమ్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన మిత్ర మండలి ఇప్పటికే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ కామెడీ థ్రిల్లర్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో నవంబర్ 06న అందుబాటులోకి వచ్చింది. విజయేందర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలో రిలీజైంది. మూడు వారాల్లోనే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.

ఒక్క రోజే మూడు సినిమాలు
సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా, ప్రదీప్ రంగనాథన్ డ్యూడ్, ధ్రువ్ విక్రమ్ బైసన్ ఈ మూడు సినిమాలు ఒకే రోజు రిలీజై, దీపావళి బాక్సాఫీస్ పోటీలో నిలిచాయి. ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి కూడా ఒకే రోజు వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. మూడు సినిమాల డిజిటల్ రైట్స్​ను కూడా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ నెట్​ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. ఇక ఈ నెల 14న ఈ సినిమాలు ఓటీటీలోకి రానున్నాయి. దీనిపై త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటన రానుంది.

కిరణ్ అబ్బవరం - కే ర్యాంప్
ఈ దీపావళికి రిలీజైన సినిమాల్లో టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో కే ర్యాంప్ ఒకటి. మిగతా వాటితో పోలిస్తే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాస్త నిలకడగా రాణించింది. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్​ వచ్చింది. నాలుగు వారాల థియేట్రికల్ విండో పూర్తయ్యాక, నవంబర్ 15న ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రానుంది. ఇది ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

రష్మిక కొత్త సినిమా
రష్మిక మంధాన బాలీవుడ్​లో రీసెంట్​గా చేసిన సినిమా థామ. ఇది తెలుగు కూడా డబ్ అయ్యింది. హార్రర్ కామెడీ జాన్రాలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభించింది. అయితే బాలీవుడ్ ఓటీటీ నిబంధనల వల్ల ఈ సినిమా కొంచెం ఆలస్యంగా ఓటీటీలోకి రానుంది. ఆమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులు దక్కించుకుంది. డిసెంబర్ తొలి వారంలో స్ట్రీమింగ్​కు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఈ వారం OTTలోకి ఏకంగా 35 సినిమా, సిరీస్​లు - ఆ 5 చిత్రాలు వెరీ స్పెషల్!

వీకెండ్​ స్పెషల్ - ఒక్కరోజే 22 సినిమా/సిరీస్​లు - ఆ 4 చిత్రాలు వెరీ స్పెషల్!

TAGGED:

THIS WEEK OTT MOVIES
NOVEMBER OTT MOIVES TELUGU
K RAMP OTT RELEASE
DUDE MOVIE OTT RELEASE
OTT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.