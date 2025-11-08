OTTలోకి దీపావళి సినిమాలు- లిస్ట్లో రష్మిక కొత్త మూవీ కూడా!
Published : November 8, 2025 at 12:24 PM IST
Diwali Movies OTT Releases : ఈ దీపావళికి తెలుగులో పలు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ ముందుకు వచ్చాయి. అందులో కొన్ని మంచి టాక్ దక్కించుకోగా, మరికొన్నింటికి మిశ్రమ స్పందన దక్కింది. ఈ సినిమాలన్నీ దాదాపుగా థియేట్రికల్ రన్నింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని ఇప్పటికే ఓటీటీలోకి రాగా, మరికొన్ని స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అవుతున్నాయి. అలా ఓవరాల్గా తెలుగులో ఆరడజను సినిమాలు ఈ వారంలో ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రానున్నాయి. ఆ సినిమాలేంటి? ఏ ఓటీటీలోకి రానున్నాయో చూద్దాం!
ప్రియదర్శి- నిహారిక ఎన్ఎమ్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన మిత్ర మండలి ఇప్పటికే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ కామెడీ థ్రిల్లర్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో నవంబర్ 06న అందుబాటులోకి వచ్చింది. విజయేందర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలో రిలీజైంది. మూడు వారాల్లోనే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
ఒక్క రోజే మూడు సినిమాలు
సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా, ప్రదీప్ రంగనాథన్ డ్యూడ్, ధ్రువ్ విక్రమ్ బైసన్ ఈ మూడు సినిమాలు ఒకే రోజు రిలీజై, దీపావళి బాక్సాఫీస్ పోటీలో నిలిచాయి. ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి కూడా ఒకే రోజు వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. మూడు సినిమాల డిజిటల్ రైట్స్ను కూడా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. ఇక ఈ నెల 14న ఈ సినిమాలు ఓటీటీలోకి రానున్నాయి. దీనిపై త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటన రానుంది.
కిరణ్ అబ్బవరం - కే ర్యాంప్
ఈ దీపావళికి రిలీజైన సినిమాల్లో టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో కే ర్యాంప్ ఒకటి. మిగతా వాటితో పోలిస్తే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాస్త నిలకడగా రాణించింది. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. నాలుగు వారాల థియేట్రికల్ విండో పూర్తయ్యాక, నవంబర్ 15న ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రానుంది. ఇది ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Get ready for the Burra Padu entertainer of the year— ahavideoin (@ahavideoIN) November 8, 2025
K Ramp premieres Nov 15 only on aha#KRampOnaha #BurrapaaduEntertainer @Kiran_Abbavaram @HasyaMovies @RajeshDanda_ @JainsNani pic.twitter.com/MAsZKzi4sV
రష్మిక కొత్త సినిమా
రష్మిక మంధాన బాలీవుడ్లో రీసెంట్గా చేసిన సినిమా థామ. ఇది తెలుగు కూడా డబ్ అయ్యింది. హార్రర్ కామెడీ జాన్రాలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభించింది. అయితే బాలీవుడ్ ఓటీటీ నిబంధనల వల్ల ఈ సినిమా కొంచెం ఆలస్యంగా ఓటీటీలోకి రానుంది. ఆమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులు దక్కించుకుంది. డిసెంబర్ తొలి వారంలో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
