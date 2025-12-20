2025 వెడ్డింగ్ డైరీ: అఖిల్, సమంతతో పాటు పెళ్లి పీటలెక్కిన సెలబ్రిటీలు వీళ్లే!
Published : December 20, 2025 at 9:32 AM IST
2025 Celebrity Weddings : సినిమాల పరంగానే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ 2025 చాలామంది స్టార్లకు బాగా కలిసొచ్చింది. ఎన్నాళ్లుగానో బ్యాచిలర్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసిన హీరోలు, ప్రేమలో మునిగి తేలిన జంటలు ఈ ఏడాది మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యాయి. ముఖ్యంగా మన టాలీవుడ్లోని టాప్ స్టార్స్ నుంచి ఆస్కార్ విన్నర్ల వరకు ఈ ఇయర్ పెళ్లి పీటలెక్కడం విశేషం. మరి ఈ ఏడాది తమ సోల్ మేట్తో కొత్త ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన ఆ జంటలు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అక్కినేని ఇంట సంబరం
ఈ ఏడాది టాలీవుడ్ లో జరిగిన అత్యంత స్పెషల్ వెడ్డింగ్ అఖిల్ అక్కినేనిదే అని చెప్పాలి. నాగార్జున చిన్న కుమారుడు అఖిల్, జైనబ్ను జూన్ 6న వివాహం చేసుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, సినీ అతిరథుల సమక్షంలో ఈ వేడుక కన్నుల పండుగగా జరిగింది. గతేడాది నాగచైతన్య పెళ్లి జరగ్గా, ఈ సంవత్సరం అఖిల్ కూడా ఓ ఇంటివాడు కావడంతో అక్కినేని ఇంట బ్యాక్ టు బ్యాక్ సెలబ్రేషన్స్ జరిగాయి.
చిన్నారి పెళ్లికూతురు- ఇక శ్రీమతి
తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'చిన్నారి పెళ్లికూతురు' సీరియల్తో, ఉయ్యాలా జంపాలా సినిమాతో దగ్గరైన అవికా గోర్ కూడా ఈ ఏడాదే పెళ్లి పీటలెక్కింది. తన ప్రియుడు, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ మిలింద్ చంద్వానీతో దాదాపు ఐదేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ భామ, జూన్లో వివాహం చేసుకుంది. వీరి పెళ్లి చాలా నిరాడంబరంగా జరిగింది. బుల్లితెరపై చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన అవికా, ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో భార్యగా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టింది.
ఓ ఇంటివాడైన ఆస్కార్ సింగర్
ఓల్డ్ సిటీ నుంచి ఆస్కార్ వరకు ఎదిగిన మన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కూడా ఈ ఏడాదే పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నవంబర్ 27న తన ప్రియురాలు హరిణ్య రెడ్డి మెడలో మూడుముళ్లు వేసి వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టాడు. హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగిన ఈ వేడుకకు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై కొత్త జంటను ఆశీర్వదించారు. నాటు నాటు పాటతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాహుల్, తన పెళ్లితో అభిమానులకు ఒక స్వీట్ సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు.
సామ్ సీక్రెట్ వెడ్డింగ్
అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. 'ఫ్యామిలీ మ్యాన్' డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో ఆమె ప్రేమలో ఉందన్న వార్తలు నిజమేనని నిరూపిస్తూ, డిసెంబర్ 1న ఇద్దరూ ఒక్కటయ్యారు. కోయంబత్తూరులోని ఈషా యోగా సెంటర్లో భూతశుద్ధి పద్ధతిలో అత్యంత నిరాడంబరంగా వీరి పెళ్లి జరిగింది. ఎటువంటి హంగు ఆర్భాటాలు లేకుండా, కేవలం అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య సమంత తన కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది.
క్రికెటర్తో హీరోయిన్- 23 ఏళ్ల ప్రేమ
బాలీవుడ్ టీవీ నటి హీనా ఖాన్ది ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ. క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్న సమయంలో తనకు తోడుగా నిలిచిన రాకీ జైస్వాల్ను జూన్ 4న పెళ్లాడింది. దాదాపు 13 ఏళ్లుగా వీరిద్దరూ రిలేషన్లో ఉన్నారు. కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచిన రాకీని హీనా సొంతం చేసుకుంది. కన్నడ బ్యూటీ అర్చన కొట్టిగె క్రికెటర్ శరత్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్న వీరిద్దరూ ఈ ఏడాది అధికారికంగా భార్యాభర్తలయ్యారు. అందరినీ ఆకర్షించిన మరో పెళ్లి హిందీ టీవీ జంట ఆశ్లేష సావంత్, సందీప్ బస్వానాది. వీళ్లు ఏకంగా 23 ఏళ్లుగా సహజీవనం చేస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు ఈ నవంబర్ లో బృందావన్ ఆలయంలో సంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేసుకుని తమ బంధానికి కొత్త అర్థం చెప్పారు.
సింగర్ వెడ్డింగ్- డైరెక్టర్ లవ్
యూత్ ఫుల్ సింగర్ అర్మాన్ మాలిక్ కూడా బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు గుడ్ బై చెప్పేశాడు. ఫ్యాషన్ బ్లాగర్ ఆష్నా ష్రాఫ్తో జనవరి 2న మహాబలేశ్వర్లో ఏడడుగులు వేశాడు. వీరిద్దరిది కూడా చాలా కాలం నాటి ప్రేమకథే. అలాగే 'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ' డైరెక్టర్ అభిషన్ జీవింత్ తన చిన్ననాటి ఫ్రెండ్ అఖిలను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇలా 2025లో ఎంతోమంది సెలబ్రిటీలు తమ మనసుకి నచ్చిన వారిని పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్లో కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభించారు.
